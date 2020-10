El exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha negado al juez haber escritos mensajes telefónicos al que fuera secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, relacionados con la llamada operación Kitchen sobre el espionaje al extesorero del PP, Luis Bárcenas.

Fernández Díaz declara este viernes en calidad de investigado ante el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, en el marco de la operación Kitchen durante 2 horas. El juez aseguraba en el auto de imputación del exministro del Interior que "las investigaciones practicadas hasta el momento permiten situar el centro nuclear de la operación en el Ministerio del Interior, desde donde se habría dirigido y coordinado toda la operativa, presuntamente con la participación directa del ministro y actuando por delegación de éste, al parecer, el secretario de Estado de Seguridad".

Según fuentes consultadas por Libertad Digital, Fernández Díaz ha entregado su teléfono móvil a petición del fiscal todavía Anticorrupción, Ignacio Stampa, para comprobar que "no escribió mensajes a Martínez" sobre la operación Kitchen y que los mensajes que presentó su ex nº 2 ante notario tiene palabras escritas de forma diferente a su forma de redactar. Recordamos que a Martínez le encontraron en su domicilio mensajes que había intercambiado con Fernández Díaz sobre Kitchen con las actas notariales respectivas.

Ante el desconocimiento del asunto que esgrimía el ministro, el propio magistrado ha llegado a señalarle que le resultaba "francamente deprimente" que como ministro no se hubiera enterado de esa operación.

Durante su comparecencia, Fernández Díaz ha desvinculado del operativo al expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y a la ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. Además ha asegurado que el operativo policial "fue legal" y que él se enteró de la llamada operación Kitchen por los medios de comunicación.

Precisamente, el ex secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, aseguraba ayer al juez que "le duele mucho" que Fernández Díaz, dijese que "no sabía" nada de la llamada operación Kitchen porque le reportaba a él. "Es muy injusto, por eso fui al notario", afirmaba el ex nº 2 de Interior con el PP.

Según Martínez, el comisario Villarejo "disponía de información muy valiosa" sobre muchos asuntos y Fernández Díaz le pidió que se reuniera con él a propuesta del fallecido ex director general de la Policía, Juan Cotino. Además afirmaba que el comisario Villarejo "tenía instrucciones expresas de la Policía de compartir toda la información con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI)".