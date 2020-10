El Congreso de los Diputados ha dado un paso inédito en democracia al aprobar el estado de alarma por seis meses y con falta de control parlamentario del Gobierno. En su sección #OrganizandoLaResistencia en Es la Mañana de Federico de esRadio Rosa Díez ha asegurado que se aprobó "una dictadura prorrogable".

Díez ha dicho que "lo de ayer fue algo parecido a las cortes franquistas" cuando se hicieron "el harakiri" y se ha preguntado que si el Congreso no cumple su función durante meses "¿para qué nos sirve?". En este sentido ha remarcado que "los ciudadanos tenemos que dar la batalla política para acabar con estos golpistas que están organizando un golpe para acabar con la democracia".

Para eso cree que "al igual que tenemos que frenar el virus tenemos que frenar a los golpistas" y ha explicado que son golpistas los habitantes de la Moncloa porque "cuando se da un golpe desde las instituciones no hacen falta violencia ni armas porque tienen el BOE", como hicieron los separatistas catalanes hace tres años.

Dar la batalla en Europa

Rosa Díez ha apuntado hacia Europa para que desde las instituciones europeas se pare la deriva autoritaria de Pedro Sánchez. Cree que "la batalla hay que darla allí" porque "no se puede consentir que se suspenda la democracia".

"Europa tiene que saberlo", ha dicho Díez que cree que ahora en la situación en la que se encuentran el resto de países por la segunda ola del coronavirus "puede pasar desapercibido". Ha animado "a lo ciudadanos" a que denuncien esta deriva autoritaria y ha apelado "a las instituciones europeas a que tomen medidas".

Sobre la participación de los ciudadanos ha asegurado que "no podemos dejar que sólo los políticos defiendan las instituciones" ya que ellos hacen eso "para proteger su impunidad, no para frenar al virus". Díez, que piensa que es "alucinante ver a la oposición negociar los plazos" del estado de alarma, ha asegurado que "lo único que hace el decreto es suspender la democracia, no unificar la respuesta ante el virus".