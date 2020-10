Las polémicas palabras de la ministra de Igualdad, Irene Montero, en una entrevista en Radio Nacional acerca del despido de la diputada Teresa Rodríguez del grupo Adelante Andalucía ha continuado en Twitter.

"Como ustedes saben, he tenido embarazos muy seguidos" y "la política no para cuando estás de permiso", ha justificado así el despido de la diputada andaluza la ministra de Igualdad. Rodríguez no ha tardado en contestarla a través de la mencionada red social con varios comentarios.

La Ministra de Igualdad defendiendo en Radio Nacional que se me expulse del Grupo Parlamentario mientras estoy de permiso de maternidad porque a ella la derecha también la ha atacado mientras lo estaba. "La política no para", ha dicho. Esto tampoco me lo esperaba. — Teresa Rodríguez ۞ (@TeresaRodr_) October 30, 2020

En uno de ellos la diputada andaluza señalaba que "con este argumento, un empresario le puede decir a una trabajadora: ‘la fábrica no para por tu permiso de maternidad. A la calle’. Hace daño esto, y no sólo a mí. ¡La ministra de Igualdad!".

Con este argumento un empresario le puede decir a una trabajadora "la fábrica no para por tu permiso de maternidad. A la calle." Hace daño esto, y no sólo a mí. ¡La Ministra de Igualdad! pic.twitter.com/ZfBYOkBxV0 — Teresa Rodríguez ۞ (@TeresaRodr_) October 30, 2020

Irene Montero no ha dudado en responder: "Teresa, no te han despedido. Sigues siendo diputada y cobras todo tu salario de política aunque te hayas ido del partido que te llevó a las instituciones. Que te compares con una trabajadora precaria despedida es bochornoso. Nuestro adversario es el machismo: combatámoslo juntas".

Teresa, no te han despedido. Sigues siendo diputada y cobras todo tu salario de política aunque te hayas ido del partido que te llevó a las instituciones. Que te compares con una trabajadora precaria despedida es bochornoso. Nuestro adversario es el machismo: combatámoslo juntas pic.twitter.com/RS1B0Ujnhw — Irene Montero (@IreneMontero) October 30, 2020

La diputada andaluza le ha recordado que no se ha comparado con una precaria. "He dicho que el argumento es el mismo. Cobro mi salario de profesora, el resto lo dono. Todo el mundo sabe que no estoy en política por el dinero porque yo sí tengo un curro al que volver y la política no me cambió de barrio. Mujer, yo no hubiera entrado en lo personal, hablaba de tu argumento para justificar mi expulsión, pero tú no has dudado y a mí me duele un poco el cuerpo de recibir palos en estos días".

No me he comparado con una precaria, he dicho que el argumento es el mismo. Cobro mi salario de profesora, el resto lo dono. Todo el mundo sabe que no estoy en política por el dinero porque yo sí tengo un curro al que volver y la política no me cambió de barrio. — Teresa Rodríguez ۞ (@TeresaRodr_) October 30, 2020

Varios son los exdirigentes podemitas que han comentado la discusión, entre ellos Tania Sánchez, que ahora es diputada de Más Madrid en la Asamblea de la Comunidad.