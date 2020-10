Irene Montero justifica la expulsión de Teresa Rodríguez en plena baja maternal: "La política no para"

La diputada Teresa Rodríguez y otros siete diputados fueron expulsados esta semana del grupo Adelante en el Parlamento andaluz en el marco de las profundas diferencias entre el grupo de Rodríguez, Podemos e Izquierda Unida. Rodríguez denunció en las redes sociales que la decisión, además, se había tomado durante su baja maternal.

En una entrevista en RNE, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha sido preguntada por este asunto y por las circunstancias que le rodean. Y tras tachar de "muy triste" lo que está ocurriendo en el parlamento andaluz con las formaciones de izquierda, ha evitado apoyar los argumentos de Teresa Rodríguez. "Como ustedes saben, he tenido embarazos muy seguidos" y "la política no para cuando estás de permiso", ha alegado. Preguntada directamente sobre el hecho de que todo haya estallado justo cuando Teresa Rodríguez no estaba en la cámara, Montero ha justificado lo ocurrido: "Me temo que por las dos partes no han visto posibilidad de desescalar el conflicto mientras Teresa estaba con su baja". "Quizá sería bueno que se lo pregunten, ninguna parte ha frenado ese conflicto", ha dicho.

Teresa Rodríguez ha respondido en Twitter a la dirigente de Podemos, además de ministra de Igualdad, que unos minutos antes en esa misma entrevista se había referido a la necesidad de mejorar las medidas de conciliación.

La Ministra de Igualdad defendiendo en Radio Nacional que se me expulse del Grupo Parlamentario mientras estoy de permiso de maternidad porque a ella la derecha también la ha atacado mientras lo estaba. "La política no para", ha dicho. Esto tampoco me lo esperaba.

"Pensaba que la 'sororidad' era una línea roja, un consenso incuestionable entre las que nos llamamos feministas, una solidaridad de género que va más allá de nuestras posiciones políticas, pero no, ha continuado la dirigente de Adelante Andalucía, que también ha afirmado que ella sí ha defendido a Irene Montero cuando se la ha atacado desde, ha dicho, "el patriarcado" y lo seguirá haciendo "no por ella sino por mí y por mis hijas y por las hijas de todas".

Pensaba que la "sororidad" era una línea roja, un consenso incuestionable entre las que nos llamamos feministas, una solidaridad de género que va más allá de nuestras posiciones políticas, pero no. — Teresa Rodríguez ۞ (@TeresaRodr_) October 30, 2020

Desde la órbita podemita se han lanzado más dardos a Teresa Rodríguez en una polémica que también está desatando multitud de comentarios en Twitter, muchos de ellos críticos con Montero. Última Hora, el diario dirigido por Dina Bousselham, ha publicado una información crítica con Rodríguez en la que se destaca que Íñigo Errejón rompió con Pablo Iglesias cuando éste disfrutaba su baja paternal. Entonces, dice, Teresa Rodríguez apoyó a Errejón. "¿Usa doble vara de medir Teresa Rodríguez?", apunta.