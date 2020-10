Xavier Pericay se da de baja como afiliado de Cs por apoyar el nuevo estado de alarma

Xavier Pericay ha decidido este sábado darse de baja como afiliado de Ciudadanos, una decisión que ha comunicado a través de un mensaje publicado en su perfil oficial de Twitter, en el cual ha expresado que "fue bonito mientras duró".

Según ha informado el que fuese presidente de Cs en Baleares en declaraciones a Europa Press, "es una decisión que no se produce por nada en concreto, sino que se debe a un cúmulo de circunstancias".

No obstante, ha reconocido Pericay, "el detonante se puede decir que fue la votación del jueves en el Congreso, donde se debatía el nuevo estado de alarma", una votación en la que Cs votó a favor. "Cuando uno no está de acuerdo con las decisiones que toma el partido no tiene ningún sentido seguir afiliado", ha concluido Xavier Pericay.

Pericay ejerció como portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de Baleares y miembro de la Ejecutiva del partido naranja. Pericay es el único de los quince intelectuales que fundaron el partido en 2005 que ha hecho política en la formación a la que ya no está afiliado. En 2019 perdió su condición de diputado autonómico y después renunció a sus responsabilidades orgánicas.