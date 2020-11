Álvarez de Toledo carga contra la "hipocresía sideral" de Iglesias: "Sólo condena la violencia que le afecta a él"

"Alienta la protesta en la oposición y la condena en el Gobierno" . Así se ha referido este lunes la diputada del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, a la actuación del vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, tras los incidentes violentos que se han visto en diferentes ciudades españolas este fin de semana.

En una rueda de prensa virtual junto al líder popular en Cataluña, Alejandro Fernández, y a la diputada María de los Llanos de Luna, la exportavoz del PP ha asegurado que "la violencia no se puede justificar jamás y coquetear con la justificación es un justificar también".

También ha pedido que no se "atribuya" esta "violencia a tal o cual signo ideológico": "La violencia no puede adjetivarse salvo que los que la comentan se declaren de tal o cual grupo. No pienso participar en esas acusaciones cruzadas", ha sentenciado ya que a su entender, entre los protagonistas de los disturbios había "de todo" y tienen que ser las fuerzas de seguridad quienes les identifiquen, no los políticos.

Contra Pablo Iglesias

En este sentido, ha reprochado a Iglesias que haya usado el término "extrema derecha" para referirse a los violentos y ha contrapuesto su actitud con la mostrada en el pasado cuando juzgaba como "buena y justificable o comprensible" la violencia "de los CDR, la del Tsunami Democrático, la destrucción de Urquinaona e incluso la de ETA".

"Tiene una relación variable con las condenas de la violencia o los escraches. Solo condena lo que le afecta a él y a su Gobierno, y nunca lo que afecta a los demás", ha sentenciado.

"Podemos cree que hay una violencia buena y otra mala. La mala es la que ellos adjetivan como de extrema derecha, la buen es la que persigue objetivos que ellos comparten: la de los CDR, la del Tsunami Democrático, incluso la de ETA. Iglesias ha llegado a justificar en varias ocasiones diciendo que había que comprender los motivos que había tenido ETA", ha insistido para después añadir que "la condena de Iglesias a los incidentes violentos de este fin de semana son de una hipocresía sideral. Solo los condena porque se dirigen contra él y su Gobierno. No condena la violencia como tal, condena la protesta".

"Alienta la protesta cuando está en la oposición y condena la protesta cuando está en el Gobierno y eso se llama pura hipocresía", ha zanjado.

El PP pedirá la comparecencia de Marlaska

Sobre este asunto, la dirigente del PP, Ana Pastor, ha anunciado también que el Partido Popular pedirá la comparecencia urgente del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, en el Congreso.

"El desaparecido Marlaska" tiene que detallar "qué ha ocurrido, qué se ha investigado y qué actuaciones preventivas se van a poner en marcha" para evitar este tipo de comportamientos, ha asegurado Pastor que ha agradecido la labor desarrollada por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, "porque siempre han estado ahí, dando la cara y poniendo todo su esfuerzo para intentar que no se produzcan actos como estos".