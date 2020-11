Las escuchas de la Guardia Civil evidencian que la gestión de ERC provocó el caos en las residencias de ancianos

Todo lo que se podía hacer mal se hizo mal en la gestión de las residencias de ancianos de Cataluña durante la primera oleada de la pandemia, entre marzo y mayo pasados. Las conversaciones interceptadas por la Guardia Civil a Xavier Vendrell, exconsejero autonómico, miembro de ERC y personaje clave en el "estado mayor" del golpe separatista, ponen de manifiesto el absoluto caos que las consejerías en manos del partido republicano provocaron en las residencias.

Tales equipamientos eran competencia del departamento de Trabajo y Asuntos Sociales, dirigido por el consejero republicano Chakir El Homrani, cuya primera providencia ante el embate de la pandemia fue desaparecer durante tres semanas. El Homrani adujo que había contraído la enfermedad para dejar la consejería en manos de sus directores generales, que fueron incapaces siquiera de informar de la alta mortalidad que se estaba registrando en las residencias y de la falta de medios humanos y materiales.

El descontrol fue de tal calibre que ERC decidió apartar a El Homrani de la gestión de las residencias y traspasar la competencia a la consejería de Salud, de la también republicana Alba Vergès.

Torra y los consejeros de Junts per Catalunya (JxCat) pidieron la dimisión de El Homrani, pero ERC se negó con el argumento de que semanas antes ya había dimitido un consejero de su partido, Alfred Bosch, por las denuncias de acoso sexual contra su director de gabinete. ERC no se podía permitir una segunda dimisión en tan breve lapso de tiempo, por lo que mantuvo en su cargo a El Homrani a pesar de los más de dos mil muertos en las residencias de ancianos en el primer mes de la pandemia y los horrores registrados en las instalaciones.

"Que mueran sin dolor"

Mientras tanto y por orden del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, la Guardia Civil realizaba un seguimiento de las comunicaciones de Xavier Vendrell, exconsejero del tripartito, que le ha permitido realizar un retrato muy afinado del caos en las residencias, donde se llegaron a mezclar en un mismo recinto enfermos de Covid-19 con ancianos no infectados.

Según apunta El Periódico de Cataluña, de las intervenciones telefónicas se deduce que Vendrell tuvo un papel clave en la gestión de las residencias y se llegó a integrar en el comité de crisis de la Generalidad. Vendrell hablaba regularmente con Maria Cinta Pascual, presidenta de la Asociación Catalana de Recursos Asistenciales (ACRA), patronal de las residencia de mayores. Pascual se quejaba de la falta de medios humanos y materiales y ante tales quejas, Vendrell admitía que la situación en las residencias era "lo más parecido a una guerra". En una de esas conversaciones Vendrell llegó a decir: "Hablando en plata, lo que hay que hacer es ayudar a que mueran sin dolor".

Dada la situación y ante el mando que ejercía en la administración Vendrell, Pascual le ofreció ponerse al frente de un hotel medicalizado. Ante la propuesta, Vendrell dijo que a tal hotel se "llevaría a los ancianos con coronavirus para que no contagien más y básicamente para que mueran lo mejor posible, que mueran dignamente". Tal proyecto no cuajó.

"Aragonès parece que está cagado"

A Vendrell le preocupaba mucho la imagen que estaba dando la Generalidad en general y las consejerías de ERC en particular. En una conversación con Joan Puigcercós, exlíder de ERC, este afirma "verás el drama de la Administración por dentro, con los nuestros de ERC". Vendrell replica que le consta y que ha contactado con Marta Rovira (fugada en Suiza), quien le ha mandado un mensaje en el que "ella se caga siempre en la madre que parió" por la inconsistencia de los equipos de gestión. Puigcercós abunda en esa tesis diciendo que el "equipo médico de Junqueras es para salir corriendo". La Guardia Civil entiende que tal "equipo médico" son los responsables de la consejería de Salud con Alba Vergès a la cabeza. También hablan de Pere Aragonès, el vicepresidente de la Generalidad ahora en funciones de presidente, de quien Vendrell asegura que "parece que está cagado, que no toma decisiones y cuando le aprietan, reacciona como una criatura".

En otra conservación con el secretario de Igualdad de la consejería de Trabajo y Asuntos Sociales, Oriol Amorós, Vendrell le dice que le gustaría montar "una estructura fuera de aquí, por imagen del departamento, para controlar todo el tema de las residencias" y se queja de nadie está llamando a los familiares de los ancianos para informarles de la situación de las residencias.

"No hemos salido con ventaja"

Uno de los autos de la operación de la Guardia Civil contra el entorno de Puigdemont recoge una conversación de Vendrell con Pere Aragonés en la que el primero asegura que la consejería de Salud había dejado a las residencias "a los pies de los caballos". El asunto era grave para Vendrell, pero no por el fallecimiento de ancianos sino porque "no hemos salido con ventaja, aquí el independentismo necesita salir con ventaja de la crisis... porque si no, no podemos... no podemos marcar paquete. No, no... cómo le quieres hacer creer a la gente que con la independencia estaremos mejor, no me vale decir porque no tengo todas las competencias".

Acceso al ministerio de Illa

Del nivel de los contactos de Vendrell da cuenta una llamada a su socio Patricio Chadwick a quien le dice que va a tener acceso al ministerio de Sanidad tras el nombramiento de Salvador Illa y que "ha llegado la hora de recoger" tras haber invertido mucho tiempo y dinero. También le refiere una charla con Marta Rovira en la que dijo que "con todo lo que yo he hecho por este país sin pedir nada a cambio y me están tocando los cojones por todo el tema del concierto, me están haciendo perder tiempo, ¡hostia! Agilizar esto un poco... llama a la consejera de Salud por todo el tema de los laboratorios, llama al (Josep) Bargalló (consejero de Enseñanza) y llama al Chakir (El Homrani) por todo el tema de... de Villa Bugatti, que me desencallen lo de las subvenciones de la escuela y tal...". Villa Bugatti son unos terrenos que posee Vendrell y que quiere que le recalifiquen para construir una escuela.