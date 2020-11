El Mundo

Cuenta El Mundo que Casado se ha montado una fundación, parece que FAES le queda chico, o grande, vete tú a saber. "La nueva fundación afín al PP ficha a tres exministros y a la 'mano derecha' de Albert Rivera". La inaugura la exjefa de prensa de Rajoy Carmen Martínez Castro con un largo artículo en el que lanza algunas pullitas bastante identificables.

"La oposición parece desarbolada e inerme. Ese es el balance final de la malhadada moción de censura presentada por Vox: un Pedro Sánchez más reforzado que nunca en sus abusos y una derecha que, por el momento, anda tratando de superar los destrozos de la balacera". "Pablo Casado sufre desde entonces el ensañamiento diario de sus antiguos apoyos por haberse atrevido a ejecutar, con finura mejorable y retraso indiscutible, la necesaria operación de distanciar al Partido Popular del populismo nacionalista de Vox", dice sin concretar de dónde procede ese "ensañamiento".

"Hace mucho tiempo que las distintas familias del Partido Popular, conservadores, liberales, democristianos y centristas, después de haber disfrutado de una convivencia razonablemente pacífica, empezaron a coquetear peligrosamente con la intransigencia y la radicalidad".

"Estos militantes del dogma han hecho del liberalismo o de sus creencias religiosas una doctrina excluyente y antipática. Han reproducido en el ámbito del centro derecha esa irritante superioridad moral que siempre se recrimina a la izquierda. No admiten que existe un conservadurismo tolerante, pragmático e incluso escéptico, que no necesita de la ideología para saber cuál es su lugar en el mundo. Una manera de estar en política menos retórica y más humilde".

"A los apóstoles de lo categórico todo lo que hizo el Gobierno de Mariano Rajoy les pareció deficiente o escaso: su política antiterrorista fue tildada de sospechosa, su política económica de socialista y su política territorial de acomplejada. La eficacia en la gestión, la auténtica marca del Partido Popular, se despreció en beneficio del pulso ideológico".

"Los ideólogos de la derecha se empeñaron en reclamar la revolución ideológica pendiente. Finalmente, la han conseguido; se llama Vox y cuenta con tres millones seiscientos mil votos que le garantizan a Sánchez el poder casi a perpetuidad".

"Solo hay una formación política en España capaz de desalojar a Sánchez de la Moncloa y esa es el Partido Popular. El de Aznar, el de Rajoy y el de Pablo Casado. Es el único que puede albergar en su seno a todas las familias del centro derecha aunque para ello tenga que dar la batalla contra el populismo y el sectarismo que, como la pandemia que nos aflige, son enfermedades políticas muy contagiosas y en ningún caso exclusivas de la izquierda". Lo que parece olvidar Martínez Castro es que Pablo Casado se presentó a presidente del PP precisamente con la bandera de esa revolución ideológica que tanto desprecia.

De la violencia en la calle habla Arcadi Espada. "La violencia de las calles confinadas no es más —ni menos— que la violencia por la violencia. Y es una gran idea que los editoriales de los periódicos clamen en contra de su oblicua apropiación política. Ahora, predicando con el ejemplo, deben dar un paso más y confinar esas informaciones en las páginas de Sucesos o de Salud".

El País

El País no hace ni caso a Arcadi y se dedica a utilizar la violencia para sus fines políticos. "Vox mandó borrar los mensajes sobre los disturbios que no se ajustaran a la posición oficial". Pero no consiguen que la realidad se amolde a sus deseos. "Sin un perfil concreto de los violentos, los agentes rastrean las redes y los antidisturbios están prevenidos". Vamos, que ahí hay de todo. Lo único que sabemos a ciencia cierta y con sentencias confirmadas es que en España la violencia siempre proviene de la extrema izquierda podemita liderada por el vicepresidente del Gobierno.

El periódico entrevista a Villarejo como tema estrella del día, como si lo dijera este delincuente tuviera alguna credibilidad. Pide el editorial "limpiar la cloaca". "Las llamadas cloacas del Estado son lugares oscuros, enemigos de la transparencia y donde se gestan operaciones que la ley no permite". Naturalmente, el periódico sanchista utiliza al delincuente contra el PP. "El caso Kitchen, que mantiene imputado al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz por el espionaje ilegal al extesorero del Partido Popular, es solo un ejemplo del turbio funcionamiento del Ministerio del Interior en los últimos años. Bajo el mandato del Partido Popular se han producido en ese departamento tan sensible numerosas operaciones supuestamente ilegales". Pero si este tío ya estaba en la Policía con Rubalcaba. Por cierto que el editorial no menciona una de las grabaciones más famosas. Aquella en la que la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, garantizaba el éxito de los lupanares de información vaginal. El periodista olvidó preguntar a Villarejo por esa interesante conversación.

ABC

"El Gobierno no quiere competiciones pero esquiva el mando único". Dice el editorial que "si algo está demostrando la segunda ola de contagios del coronavirus en España es que la cogobernanza que con tanto boato proclamó Pedro Sánchez meses atrás es inservible". También el mando único ha sido inservible. "La conclusión es que el diseño de la respuesta al virus este otoño es un fracaso. De nuevo emerge la improvisación, la desviación de responsabilidades para que no salpiquen a la Moncloa". Si Sánchez cree que va a salir bien parado de esta es que vive en Marte.

"Algo no va bien en España cuando la respuesta al virus es tan diversa, tan incoherente y tan inexacta. Y algo no va bien en el planeta cuando ocho meses después, y sin vacuna posible por ahora, un virus sigue condicionando nuestra vida y nuestra economía hasta el punto de situar a países como el nuestro al borde de una quiebra, presa de la inacción y la negligencia de Sánchez, y ese es el auténtico problema". No, algo no va bien. Y todo apunta a que va a ir a peor.

De hecho Isabel San Sebastián cree que la violencia "era solo cuestión de tiempo". "Esto no ha hecho más que empezar, y a medida que crezcan las colas del hambre, los confinamientos y la desesperación, irán en aumento igualmente los episodios de destrucción que hemos visto estos últimos días". Le van a faltar porras a Sánchez.

"Se extenderá la plaga por toda España, azotará con su furia ciega a unos comercios ya severamente castigados por las medidas draconianas tomadas para frenar la covid y sembrará más ruina, más desórdenes, enfrentamientos de los que la Historia guarda pavorosos recuerdos", augura Isabel.

Mientras en Europa los líderes de verdad toman el mando, aquí "un Pedro Sánchez impotente, falaz, obsesionado con la conservación del poder y cobarde, deja tirados a millones de autónomos y pequeños empresarios, mientras sube el sueldo de su Gabinete". Es el presidente más sinvergüenza y canalla que ha conocido España. "Estamos ahora en el primer estallido de violencia, extendiéndose por todo el país. La lista de calamidades parece no tener fin".

A Rosa Belmonte le indigna la que le está cayendo a Simón por su última metedura de pata. "Sacar los colores a Fernando Simón por lo de las enfermeras infecciosas es como sacar los colores a Hitler por ser un pedorro", "vivimos en la normalidad de la queja por tonterías". Vamos, que el tipo encargado de dar la alarma sanitaria no la dio, mintió sobre las mascarillas, es responsable de muertes y contagios y le condenamos por un chiste de mal gusto.

La Razón

"Las regiones presionan para confinar ya". Hemos estado tres meses encerrados y solo ha servido para arruinarnos. ¿Cómo se puede pedir repetir el error? Tomas Gómez advierte: "La generosidad con la que se vivió el confinamiento de marzo ha mutado en irritación y desesperanza". Ojo, que la gente no se va a encerrar con la resignación de marzo. "El desastre es tal que van improvisando día a día". Y que se olvide Sánchez de salir airoso. "La gente necesita culpables y Sánchez lo está poniendo fácil". "Se acerca una quiebra social que se desbordará en las calles" y no habrá policía que la pueda detener. A menos que Sánchez se atreva a ordenar disparar contra la población hambrienta, que de este tiparraco te puedes esperar cualquier cosa.