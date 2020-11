'El País' presiona a Casado para que se cargue a Ayuso: "Puede aguarle la fiesta de la moderación"

El Mundo

"Una América rota decide su futuro con participación récord". Muchos comentarios y análisis que aún son hipótesis porque no se sabe el resultado.

"PSOE, Podemos y ERC negocian blindar el catalán en las aulas en paralelo a los presupuestos". Dice el editorial que "una de las verdaderas lacras de la degeneración del sistema político en España radica en la connivencia de la izquierda con los postulados soberanistas". A saber cómo ha llegado Rosell a esta conclusión. "Pedro Sánchez y Pablo Iglesias están dispuestos a dar un paso más, sumándose sin disimulo a la persecución del castellano en Cataluña". "No hay democracia en el mundo que pisotee con tanto ahínco los derechos lingüísticos de sus ciudadanos y que desprecie su patrimonio común como el nuestro. Y a la cabeza de esa operación contraproducente se ha puesto el Gobierno de España". Es que no es el gobierno de España, es el gobierno de la izquierda radical que odia a su país y parece sentir un inmenso placer en hacerle daño. Nos gobiernan dos psicópatas llenos de odio y rencor y harán lo que puedan para destruir España. Por incomprensible que resulte, las cosas son así. Nuestro gobierno nos odia.

Federico Jiménez Losantos alza la voz contra esa manía que tienen algunos por repetir el error del confinamiento que ya ha demostrado que solo ha servido para la ruina total. "Otra vez quieren ponernos bajo arresto domiciliario. Otra vez, los mismos que nos mintieron hasta el 8 de marzo, que fueron incapaces de conseguir material sanitario para proteger a médicos y enfermeros y que, tras una ruinosa reclusión forzada, agravada un mes más en Madrid, dieron por derrotado el virus y liquidada la pandemia, quieren encerrarnos en casa, no sea que a alguien se le ocurra salir a la calle a manifestarse contra ellos". "El duopolio televisivo y el triopolio radiofónico podrán sordina a las quejas de los de siempre, que cada vez son menos. Y pronto habrá pruebas de que el virus lo creó Vox para envenenar a los votantes centristas". NO, un no como una casa al confinamiento, esta vez habrá que rebelarse. Ahora sí, nos va la vida en ello.

El País

"Las elecciones en EEUU dejan un país dividido y en tensión". Cada vez se parecen mas a España.

El País enseña a Casado el camino de la moderación. "Los barones del PP celebran la 'vuelta al centro' y dudan si Díaz Ayuso se unirá al viaje". "Dirigentes del partido creen que Casado consolida la estrategia de moderación, pero ven a la presidenta madrileña como una amenaza". Una estrategia muy de El País, poner en boca de "dirigentes", "fuentes de toda solvencia" lo que quiere el periódico. La realidad es que el periódico sanchista ha encontrado la manera de ganar su particular guerra contra Ayuso. Que sea el propio Casado el que les entregue su cabeza en bandeja. "El PP está en paz. Solo preocupa que Isabel Díaz Ayuso empañe la nueva línea moderada y la imagen de gestión". "Solo alguien puede aguar la fiesta de la moderación: Isabel Díaz Ayuso". Si es que se les nota todo. Venga Casado, atrévete a cargarte a Ayuso para satisfacer a la izquierda y tu viaje al centro será un viaje a ninguna parte.

ABC

"Celaa y el nacionalismo pactan sacar el castellano de las aulas". "Hasta en el respeto a la lengua oficial del Estado falla Sánchez a los ciudadanos con otra cascada de cesiones al nacionalismo y al independentismo para garantizarse cuatro años de legislatura", dice el editorial. "De algún modo se está derogando un artículo sustancial de nuestra Constitución por la vía de los hechos consumados, y con el tiempo quedará desnaturalizado el mandato que atribuye a todos los españoles el derecho y el deber de conocer su propia lengua oficial". "Promocionar las lenguas cooficiales no tiene por qué implicar un odio sin sentido al castellano. Pero hasta a la lengua oficial le ha puesto precio Sánchez". El español sobrevivirá a Sánchez. Las lenguas no mueren porque a un enfermo mental se le ponga en los genitales, por mucho poder que tenga. El castellano es una lengua fuerte, resistente, mucho más resistente que Pedro, Pablo y toda la banda de desaprensivos que le sostienen en Moncloa.

La Razón

"El gobierno rectifica y ahora no descarta el confinamiento". Marhuenda, como Federico, como la mayoría de los ciudadanos con dos dedos de frente, rechaza frontalmente el confinamiento.

"Hay un temor generalizado ante un nuevo confinamiento". "Me preocupa mucho el estado anímico de la sociedad". Más bien estado depresivo, que les pregunten a psicólogos y psiquiatras. "Creo que un nuevo confinamiento sería demoledor. Hay una cierta tristeza o pesimismo que se extiende en todas las capas de la sociedad", "un panorama muy inquietante". "Un nuevo confinamiento puede agravar más esta situación, por ello, solo cabe una coexistencia prudente con la pandemia y no es por una cuestión meramente económica". Sabio Paco Marhuenda. Hay que ser claro, no soportaremos un nuevo confinamiento. La gente esta vez no va a obedecer como corderitos, la sociedad va a estallar, van a multiplicarse los suicidios y la violencia. Hay que ser un descerebrado o un loco para pedir el confinamiento. Hay que reforzar la sanidad, los hospitales, las UCI, lo que sea, pero no nos vamos a confinar.

Por cierto, que cuenta La Razón que "Moncloa pone a Simón en el punto de mira". ¿Se le ha roto el juguetito a Sánchez? Este pobre diablo dice cada día más tonterías, nadie le toma en serio, se ha convertido en un payasete más de la tele. El gobierno ha convertido al responsable de dirigir la peor pandemia que hemos conocido en un "fenómeno pop" que ya no tiene ninguna credibilidad como médico. Y ni siquiera tiene la dignidad de irse. Patético Simón, que ha quedado para hacer chistes guarros.