Ayuso da una lección a Illa: la presidenta madrileña "tenía razón"

"Biden se adelanta y Trump intenta sabotear el recuento". "PSOE y ERC tachan la mención al español como lengua del estado". El español es la lengua de España, la lengua de Latinoamérica, la segunda lengua más hablada en Estados Unidos y la que más se estudia en Europa. Eso no lo podrán tachar ni los cuatro gatos de ERC ni mucho menos el PSOE.

"Enmienda a la totalidad del gobernador del Banco de España a los presupuestos". Ayer Hernández de Cos se desmelenó, dio un golpe en la mesa y dijo alto y claro que los presupuestos de Sánchez son una mierda. Dice El Mundo que "Hernández de Cos lleva meses alzando la voz con claridad e independencia —una virtud que el sanchismo ha procurado extirpar de todas las instituciones que ha ido colonizando políticamente a base de dedazos— para avisar del nefasto rumbo que está tomando la política económica de Moncloa".

"Hernández de Cos se ha opuesto abiertamente al proyecto de Presupuestos de Sánchez e Iglesias por su falta de realismo y por incluir medidas que considera erróneas, como la subida generalizada de sueldo a los empleados públicos en plena crisis. A su juicio, sería más inteligente localizar la subida salarial en los sanitarios, evitar las subidas de impuestos para no perjudicar aún más el crecimiento y el empleo —ayer conocimos otro pésimo dato de paro: creció en octubre en unos 50.000 nuevos desempleados, lo que nos coloca al filo de los cuatro millones— y abordar una década de ajustes para embridar el déficit . Exactamente lo contrario de lo que propone el plan populista de Moncloa". Le doy dos telediarios a este señor tan respetable. Sánchez no puede soportar un atisbo de honradez a su alrededor, deja demasiado a la vista su propio hedor.

Rosell echa en cara a Sánchez su mutis por el foro y pide el mando único. "El concepto de cogobernanza es un significante vacío, fabricado para proteger al jefe del desgaste de la gestión. No hay estrategia nacional. Hay caos de competencias y confusión entre los ciudadanos. Hay miedo a enfadar a los socios soberanistas con otro mando único. Y hay pánico a asumir las responsabilidades políticas —y judiciales— por las decisiones impopulares que quizá haya que tomar pronto para evitar el colapso hospitalario". Si la decisión impopular es volver a confinar mejor que no haga nada.

"Mientras España languidece bajo el recrudecimiento de la pandemia, Sánchez sale de gira para hacer sonar la bolsa de las monedas europeas en los oídos de los barones, a ver si eso les compensa del abandono sanitario de Moncloa". Un dinero que no ha llegado y que no servirá para nada. Estamos en la ruina.

"Trump maniobra para intentar evitar la derrota frente a Biden". "Bruselas revisa a la baja la previsión de crecimiento de España pero prevé un fuerte rebote en 2022". En 2022 no queda de España ni las raspas. Este periódico nos toma a todos por tontos.

"Hernández de Cos arremete contra los Presupuestos por sus previsiones optimistas y alzas salariales". No arremete, le canta las verdades del barquero a Sánchez. Parece que al panfletillo sanchista no le ha gustado el tirón de orejas. La verdad y El País son incompatibles. Tanto es así que el titular sobre las cifras del paro es para partirse de la risa. "El comienzo del curso escolar da alas al empleo en octubre". Vamos, que para el periódico del Ibex que el paro se incremente en 50.000 personas en un mes es una excelente noticia porque se han contratado profesores a cargo del presupuesto público.

Mientras, los columnistas que no se dedican a dar lecciones a los americanos, se entretienen criticando al PP.

Josep Ramoneda niega a Casado el pan y la sal de su viaje al centro. "Casado ha intentado reunir al conjunto de la derecha forjando unas alianzas que le han dado una imagen de debilidad y acomplejamiento. Ahora pretende marcar distancias con sus socios con la ilusión de vaciarlos. Con los vientos que corren, en un clima creciente de crisis social y psicológica, creer que sólo repitiendo la palabra centro se conquistará el cielo tiene algo de infantilismo. Y un riesgo añadido: que en su propia casa algún aprendiz de brujo, por ejemplo Ayuso, forje la alternativa para el despotismo postdemocrático que crece alarmante en Europa y sale reforzado de la pelea americana". Donde más alarmantemente crece el despotismo es en España, donde se ha instalado la dictadura socialpodemita. No deja de ser sorprendente que vean en Ayuso una lideresa después de haberla tratado de tonta del bote.

"Biden acaricia la victoria en una América fracturada". "El Gobierno negocia hoy en el Congreso con los grupos que quieren apoyar los Presupuestos". Julián Quirós dice que "los Presupuestos pactados entre Sánchez e Iglesias son una filfa. Una mentira colosal y, por tanto, un fraude irresponsable que ni siquiera cabe descalificar como otro cuento de la lechera. Tremenda ironía, los empleados públicos van a ver mejorado su salario en un país que se llena de parados del sector privado. Pedro Sánchez, en lugar de prepararse para combatir la crisis económica que se avecina, la va a azuzar mediante unas cuentas públicas fantasiosas". La única esperanza que nos queda es que la pobreza que se avecina se lleve por delante a este indeseable.

Ignacio Camacho dice que la ley para eliminar el español como lengua del Estado "favorece que el nacionalismo continúe su indesmayable trabajo. Si hoy se aprueba la derogación de su rango vehicular, el español quedará definitivamente desterrado de una enseñanza que lleva arrinconándolo más de treinta años". "El PSOE, sí. El antiguo partido constitucionalista que Sánchez ha convertido en la carcasa de su caudillismo, el que apoyó de boquilla la aplicación del Artículo 155, entrega ahora a sus aliados sediciosos la llave del supremacismo lingüístico. El precio no son sólo los Presupuestos; al fondo de la negociación subyace la estrategia de un futuro tripartito en el que los socialistas catalanes aspiran a ser la bisagra de un nuevo procés en diferido. Y habrá más cesiones, tantas como el presidente necesite para consolidar su predominio". No desfallezcas, Ignacio. Con la crisis que tenemos encima a saber qué pasará en el futuro.

"Casado facilitaría a Sánchez la alarma para el confinamiento". Que se confine él, si quiere. "Ayuso desactiva la bomba vírica de Madrid en 45 días". Y sin confinamiento.

"Ayuso tenía razón", dice Marhuenda. La estrategia de "confinamientos selectivos" ha dado resultado y han bajado los contagios en Madrid mientras "las comunidades que aplicaron el método Illa" no salen del agujero. Al contrario, está hundiendo sus economías pero no baja la incidencia del virus. Lo mismo, señor Illa, es que Ayuso escucha a expertos de verdad, no a Fernando Simón. Tome nota.

También comenta el tortazo que el Banco de España le ha arreado al gobierno. "Lo podrían firmar la inmensa mayoría de los economistas de este país. Puede hablar más alto pero no más claro. Las cuentas públicas son puro voluntarismo infantil". Vamos, que hay inteligencia en este país. Sánchez no lo podrá soportar.