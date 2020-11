Casado, dispuesto a apoyar un nuevo confinamiento domiciliario si es "por áreas"

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, estaría dispuesto a apoyar un confinamiento domiciliario en las próximas semanas si su limitación es "por áreas". Así lo aseguró este miércoles por la noche en una entrevista en Trece.

Preguntado directamente por si su partido apoyaría un nuevo confinamiento domiciliario, Casado explicó que por parte del Gobierno quiere "un criterio científico de verdad no de expertos imaginarios". Tras ello, puso en valor el confinamiento por áreas y distritos que se ha realizado en la Comunidad de Madrid: "Las medidas deben ser eficaces, correctas y con una base científica", dijo.

"Si una Comunidad Autónoma, o si el Gobierno nos fiáramos de su criterio, consideran que el virus está absolutamente descontrolado en un área y hay que confinarla, nosotros, como ya hicimos en la primera oleada, apoyaríamos eso", afirmó el líder popular.

Contra Vox

Casado también se refirió a su relación con Vox después de que su partido votase "no" a la moción de censura presentada por la formación de Santiago Abascal. "Ni hay consejeros de Vox ni concejales de Vox ni en Andalucia ni en Madrid".

"No somos iguales. No porque no queramos ni porque no nos atrevamos o porque seamos cobardes, sino porque no queremos ser como ellos. Nos gusta un país que está en los problemas reales", añadió sobre Vox.

Elecciones en EEUU

Y sobre las elecciones presidenciales en Estados Unidos, Casado destacó que, gane quien gane, para nuestro país lo importante es que el Gobierno de Pedro Sánchez trabaje para lograr una "mayor influencia exterior".

"Salga quien salga elegido en EEUU, el Gobierno de España debe ir a negociar los aranceles. No podemos perder nuestra influencia internacional que luego pagan los agricultores, ganadores y empresarios españoles", destacó el líder del PP que dijo "confiar en el sistema electoral americano".