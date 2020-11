La Fiscalía ha anunciado el inicio de una nueva investigación al rey emérito Juan Carlos I, tras haber recibido información de "inteligencia financiera". Concretamente, un informe del Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales SEPBLAC.

Así lo han asegurado este viernes la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, y el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, en un encuentro informal con la prensa al que a Libertad Digital no se le permitió asistir porque las plazas limitadas por la pandemia de la covid-19 ya estaban "cubiertas". Un anuncio que tiene lugar el mismo día en el que se ha conocido que el Ministerio Público devolverá al magistrado Manuel García Castellón la petición de imputación del líder de Podemos y vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, por el caso Dina para que siga investigando y aplazándose por tanto su posible imputación.

La nueva investigación a don Juan Carlos se encuentra en un momento "embrionario" y se une a las otras dos investigaciones ya abiertas en la Fiscalía del Supremo por las posibles comisiones procedentes de la construcción del AVE a la Meca y otra sobre posibles pagos con una tarjeta opaca de altas cantidades de dinero por Juan Carlos I y otros familiares suyos con origen en una cuenta en la que no figuran como titulares.

Según han informado desde la Fiscalía, el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, se incorporará al equipo del fiscal de Sala jefe de Penal del Supremo, Juan Ignacio Campos, en las tres líneas de investigación que afectan al emérito.

Por otro lado, la Fiscalía también ha informado de que el fiscal Anticorrupción, César de Rivas, sustituirá a Ignacio Stampa en el caso Villarejo, tras perder éste último su plaza en Anticorrupción después del escándalo por su relación estrecha con la abogada de Podemos, Marta Flor. La Fiscalía General reforzará la causa con al menos un fiscal más para que puedan continuar con la investigación mientras se celebren los juicios.

Delgado y su relación con Garzón

En el mismo encuentro con los medios de comunicación, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, era preguntada por su relación sentimental con el exjuez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, cuyo despacho lleva la defensa de varios de los policías investigados en el caso Villarejo y sobre cómo dicha relación puede influir en la causa.

Según Delgado, es informada todas las semanas del avance de dicha investigación por el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, que toma las decisiones y no se siente concernida por esta causa porque no interviene y no considera que su relación con Garzón sea causa de abstención.