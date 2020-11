Pablo Iglesias carga contra Leopoldo López y su llegada a España: "No ha apostado por vías democráticas o pacíficas"

Pablo Iglesias ha concedido una entrevista al diario argentino Página/12 en la que ha dejado muy claro que no comparte la ayuda que su propio gobierno brindó al líder opositor Leopoldo López para que pudiera escapar de Venezuela y así llegar hasta Madrid el pasado 25 de octubre. Preguntado por este asunto, el líder de Unidas Podemos y vicepresidente segundo no ha dudado a la hora de afirmar que López "no ha apostado por las vías democráticas y pacíficas en su país" y que España debería contribuir a que la solución en Venezuela se produzca por esas vías a las que no ha recurrido "desde el diálogo y el respeto".

Además, ha explicado que, a su entender, el camino que el Gobierno de España debería seguir no es el que ha emprendido sino el del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero porque "está teniendo gran capacidad para demostrar el camino que tenemos que seguir los demócratas". A pesar de su evidente malestar, Iglesias ha agradecido durante la entrevista que Pedro Sánchez recibiera a Leopoldo López en la sede del Partido Socialista como secretario general de los socialistas y no en el Palacio de la Moncloa como presidente del Gobierno.

Según Pablo Iglesias, "Venezuela se ha convertido en un artefacto de la derecha mundial para atacar a la izquierda en cualquier país. Venezuela se ha vuelto un significante con el que la derecha y ultraderecha tratan de desacreditar a sus adversarios políticos a costa de la estabilidad en Venezuela, a costa de las posibilidades de un diálogo político entre oficialismo y oposición".

República y en Cataluña... referéndum

Durante la entrevista, que se realizó pocas horas antes de que Iglesias tomara un avión rumbo a Bolivia con el Rey, el dirigente de Unidas Podemos tampoco se ha cortado a la hora de hablar de la monarquía española. A su juicio, "en España está creciendo una mayoría social republicana. La república es un horizonte, un proyecto de futuro, que además la pandemia ha reactualizado al poner en primer plano lo público y la dignidad del Estado". Una dignidad, ha señalado, que contrasta "con la terrible imagen que da el exjefe del Estado con las enormes sospechas de corrupción y los procesos en su contra, que huye del país y se va a los Emiratos Árabes Unidos". Según Iglesias, esto afecta directamente a la institución monárquica "porque es hereditaria, mediante la filiación" y deja claro que su partido va a trabajar por la llegada de la república.

Sobre Cataluña también ha hablado sin pelos en la lengua y ha diagnosticado que las soluciones políticas que se encuentren "tendrán que ser validadas por los ciudadanos catalanes" aunque esa solución tendrá que ser un acuerdo "y el acuerdo final no va ser cien por cien satisfactorio para todas las formaciones involucradas". En este sentido, Iglesias ha puesto en valor que el gobierno ha establecido una mesa de diálogo con los independentistas frente a los que "piensan que el problema de Cataluña se va a solucionar con intervenciones judiciales o de las fuerzas de seguridad".