Regresa la "pesadilla totalitaria" de la censura: "No se va a salvar ni dios"

El Mundo

"Pablo Iglesias aprovecha su primer viaje con el Rey para tejer su diplomacia". Lo que tiene que aguantar el pobre Felipe. Habrá días en que deseará tirar la corona ‘ahí os quedáis’.

Dice el editorial que "cada día es más inquietante la erosión institucional a la que asistimos". Iglesias ha aprovechado el viaje a Bolivia para protagonizar una agenda diplomática paralela a la del Rey y a la de la propia González Laya, en otra demostración de deslealtad hacia la Jefatura del Estado inadmisible. Denunció en La Paz que contra Evo Morales se cometió un "golpe de Estado". Yo no sé de qué sorprenden. ¿Qué se puede esperar de Pablo Iglesias?

Raúl del Pozo habla de la ley de censura. "El plan del Gobierno contra la desinformación, los bulos y los robots de los espías ha estallado en la mesa del Consejo de Ministros. Cuando se hace una jaula, los pájaros se alborotan. La bandada ha contraatacado y ha dicho que vuelve la censura, que intentan dar una puñalada a la Constitución. Los periodistas temen que regrese la ‘pesadilla totalitaria’. Avisan de que van a venir por ti, por mi, y aquí no se va a salvar ni dios". Como la UE no nos salve de la dictadura vamos a acabar exiliándonos todos.

Lo mismo con los presupuestos que se han inventado Sánchez e Iglesias. "Bruselas vuelve a desmontar el triunfalista discurso económico de Sánchez, su nada realista plan de resiliencia, con una contundente conclusión: tras la pandemia, seremos el país más debilitado de zona euro en sus cuentas públicas".

"El incremento del gasto público es hoy, dada la magnitud del desastre pandémico, imprescindible para tratar de paliar la crisis. Pero justamente por ello es fundamental que se aproveche la flexibilidad fiscal del momento y el balón de oxígeno de Europa para centrarse en la pandemia y, a la vez, acometer reformas estructurales que contribuyan a sanear las arcas, y no al contrario, como se está haciendo. La indexación de las pensiones al IPC, la subida de sueldo a los funcionarios, por no hablar de la de los miembros del Gobierno mientras ejecutivos de todo el mundo se bajan los salarios, en nada contribuirán a corregir un déficit desbocado. También sigue Sánchez empecinado en mantener una estructura ministerial elefantiásica que ha batido el récord de asesores y cargos discrecionales". Somos la vergüenza de Europa. La UE debería pensarse dos veces dar dinero a España, o al menos establecer un férreo control. Se lo van a quedar Sánchez e Iglesias y la gente no va a ver ni un duro. Al tiempo.

Federico Jiménez Losantos se pregunta qué van a hacer ahora los medios sin Trump." Ha ganado la democracia, dicen, con Biden, apoyado por China, Cuba o Venezuela. Una derrota del machismo, añaden, pero tapan los vídeos de Biden sobando a niñas de 11 años en público, para que nadie imagine lo privado. Se taparon sus negocios en Ucrania, por una buena razón. Ahora, sin esa razón, ¿qué harán los huérfanos de Trump? ¡A por Vox!"

El País

Hasta El País clama contra la ley de censura. "Ambigüedad" contra desinformación. "Ambigüedad" contra desinformación". Dice el editorial que la ley "es desatinada y requiere modificaciones.

"La materia es sensible y de fronteras líquidas, pues amenaza a un pilar de la democracia, la libertad de información". "El enfoque y el contenido del plan suscita inquietudes y dudas. En primer lugar, inquieta que la estrategia contra la intoxicación no exhiba una raigambre de Estado en la que participen sólidamente los tres poderes —legislativo, judicial y ejecutivo— y la sociedad civil, sino que tenga rasgo puramente gubernamental". Vamos, que van a ser Sánchez e Iglesias los que digan lo que es verdad y lo que no, agárrense los machos. Y algunos todavía niegan que vivamos en una dictadura.

"La orden señala el objetivo de "fortalecer la libertad de expresión", pero quiere perseguirlo "examinando la libertad y pluralismo de los medios", perturbador concepto este, que además se adscribe falsamente al plan europeo, que no menciona ese control". ¿Iglesias va a examinar la libertad y el pluralismo de los medios? Pues van a quedar La Sexta, el diario de Escolar, Público y el panfleto que le ha puesto a su ex Dina. "No cabe examen gubernamental de ninguna clase al pluralismo de los medios". Ni El País se va a salvar. SOS Europa.

ABC

"El control del Covid en Madrid aleja un confinamiento general". Alabada sea Ayuso. "Después de concentrar en su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, toda la crítica política y técnica imaginable, el Gobierno se ha visto desautorizado por la eficacia de las medidas tomadas por el Ejecutivo madrileño", dice el editorial. Así están los voceros mediáticos de Sánchez, rabiando.

"Los confinamientos por áreas básicas de salud se han revelado más útiles para mitigar la difusión del virus que los cierres del territorio autonómico. Esto no quiere decir que la situación en Madrid sea buena. Es mejor que hace unas semanas y mejor que en la mayoría del resto de las comunidades, pero sigue siendo muy grave". Y pide al Gobierno que deje de hacerse el muerto y tome cartas en el asunto. "El Gobierno debería asumir el debate y darle una solución jurídica y política". Mejor que no, sería insoportable volver a tener a Sánchez cada domingo dando el mitin.

Luis Ventoso se queda de piedra. El rey de la trola Pedro Sánchez va a velar por la verdad. Es un "bromazo". "Entregarle a Sánchez la defensa de la verdad es como poner a Bernie Madoff a dar clases de auditoría". O como poner al zorro a cuidar de las gallinas, para que nos entendamos todos.

"La ‘Comisión contra la Desinformación’ del Gobierno supone el sarcasmo supremo del sanchismo. Una amenaza a la libertad de expresión, aceptada en bochornoso silencio por los medios ‘progresistas’ de las grandes lecciones santurronas para todas y todos".

A Ignacio Camacho también le da la risa floja. "Si las televisiones españolas cortasen al presidente por mentir o por verter afirmaciones infundadas, como acaban de hacer las americanas, Sánchez sencillamente no podría aparecer jamás en pantalla".

La Razón

Encuesta de los lunes. "Sánchez e Iglesias pierden un millón de votos en un año". Lástima que hasta dentro de tres no va a haber elecciones... esperemos. "La coalición de izquierdas es ya una deriva izquierdista y populista de libro que, de momento, no da resultados", dice el editorial. De momento están en el Gobierno y lo que te rondaré morena.

Dice Tomás Gómez que Sánchez se ha rendido ante Ayuso y ha parado la salvaje campaña contra ella. "Un nuevo error de Moncloa que ha tenido que ser enmendado. La batalla política de Madrid no le iba bien a Sánchez por fallos de cálculo". Pese a las embestidas brutales, a veces personales, de la brunete mediática de La Sexta, El País, el Escolar, lo que ha conseguido es que Ayuso ocupe "un lugar privilegiado en la política nacional y crear adeptos que antes del enfrentamiento no tenía".

"Sánchez ha tenido que dar marcha atrás en demasiadas estrategias fallidas que aun no le han pasado factura, pero lo harán. Ahora, a rastras, saca la bandera blanca ante Díaz Ayuso". Bien por ella, su perseverancia y tenacidad lo merecen.