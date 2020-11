El Gobierno ha hecho el "ridículo": "Jamás podrá amordazar a los periodistas"

El Mundo

"La Bolsa pulveriza récords por la vacuna de Pfizer 'eficaz en el 90%'". No es por ser aguafiestas, pero España no aguantará hasta la vacuna. Rosell tampoco cree que la vacuna llegué a tiempo para evitar la muerte y la ruina que ya tenemos encima. "Ojalá estemos cerca de verdad de un antídoto contra la pandemia. Pero, incluso en el mejor de los casos, aún faltan muchos meses para que esa vacuna pudiera ser administrada a una parte sustancial de la población mundial. Y, mientras, lo que toca por desgracia es afrontar situaciones tan delicadas como la que sufrimos en España". "Los españoles asisten desconcertados a la falta de estrategia nacional para combatir la covid con un Gobierno que ejerce de mero espectador abonado a un sálvese quien pueda". Se suben el sueldo para salvarse ellos mientras se niegan a proteger a la población bajando el IVA de las mascarillas. Y luego se les llena la boca con lo de izquierdas y sociales que son.

El Mundo advierte a Ciudadanos, empeñado en ser amiguito de Sánchez, ahora con los Presupuestos. "Toda vez que Sánchez ha enseñado sus cartas y su disposición a seguir en brazos de los independentistas y hasta de los herederos de ETA que en su día le llevaron hasta la Moncloa, nada explica qué gana Cs al seguir en la partida. Entre sus señas de identidad fundacionales destacan la igualdad de los españoles, la defensa de la Constitución y banderas como la de exigir el cumplimiento de la ley en Cataluña respecto al idioma común de todos. Si ya ni siquiera estas son líneas rojas, Ciudadanos se convierte en un partido completamente desdibujado y su utilidad resulta dudosa". Lo cierto es que Ciudadanos ya no existe, es la nada. En las próximas elecciones desaparecerá. El error de Rivera de no impedir la llegada de la ultraizquierda radical de Podemos al Gobierno fue mortal para el partido y ya no tiene solución.

El País

"Pfizer enciende el optimismo con su vacuna contra la covid". Javier Sampedro también rebaja la euforia. "El mundo se ha enterado de esto por una nota de prensa más bien destinada a los parqués bursátiles que a la comunidad científica". "Lo peor que podríamos hacer, en cualquier caso, es relajar las medidas de protección porque un comunicado de una empresa dice que tendrá 50 millones de dosis antes de que acabe el año. Erradicar un virus pandémico requiere vacunar a la población mundial, o unos 14.000 millones de dosis (a dos por persona). Estamos muy, muy lejos de eso todavía, y nos faltan muchos datos y más vacunas que irán llegando más tarde. Calma y paciencia". ¿Paciencia? Eso dígaselo a los que han tenido que cerrar sus negocios y no tienen ni para comer mientras ven impotentes como el Gobierno se gasta el dinero, no en ampararlos, no, en subirse el sueldo a ellos mismos y a los funcionarios, los menos necesitados.

El editorial se dedica a defender que el castellano desaparezca como lengua oficial, ellos son así, hacerle la pelota al Gobierno es su oficio. "La supresión no tiene por qué perjudicar al castellano, dada su condición de lengua oficial. Lo que procura es blindar el modelo de inmersión lingüística que se aplica en Cataluña". Como si eso no estuviera ya suficientemente blindado. "La inmersión lingüística ha demostrado hasta ahora ser un instrumento eficaz para proteger al catalán, la lengua minorizada, sin perjudicar al castellano". Mentira, El País miente y lo sabe. Esa ley lo único que pretende es contentar a los separatistas de ERC.

Anabel Díez nos cuenta un cuento chino que choca con la realidad de lo que estamos viendo. "Los supuestos planes de Unidas Podemos de ir hacia una república, adoptar medidas de corte estatista" y "tomar las instituciones", como denuncia la oposición, no les son ajenos a la parte socialista del Gobierno y menos a Pedro Sánchez. Pero el PSOE alzará un dique, con su fuerza parlamentaria, para que las reformas en España vayan en la dirección socialdemócrata homologada en la Unión Europea. Ni un titubeo al respecto, remachan en el PSOE". ¿Qué el PSOE alzará un dique? Para descojonarse. Sánchez intentó tomar el Poder Judicial y solo dio marcha atrás cuando Europa le dio una colleja. Sánchez humilla al Rey cada vez que puede. Sánchez e Iglesias intentan imponer la censura en los medios de comunicación. Sánchez no es socialdemócrata ni es nada, solo le interesa el poder y para conservarlo necesita a Iglesias. Estos periodistas a sueldo de la Moncloa...

ABC

ABC no está al servicio del Gobierno y por ello le preocupa especialmente la ley de censura. García Cuartango admite que "muchos periodistas apuntan que el Ejecutivo quiere controlar la información y amedrentar a los medios". Al menos es lo que parece. "Amenazar la libertad de información es muy fácil en una dictadura, pero es muy difícil censurar a los medios de comunicación en una democracia parlamentaria que forma parte de la Unión Europea. Por muy listo y mucho poder que tenga Iván Redondo, jamás podrá amordazar a los periodistas". Bueno, bueno, hay muchas formas de intimidar.

"El problema no es tanto la norma como que el Ejecutivo haya creído que se pudiera aprobar una cosa tan descabellada sin un masivo rechazo". Pudiera ser que crean que la ciudadanía quiere una dictadura bolivariana. No les faltan motivos para pensarlo.

"Este Gobierno ha perdido el contacto con la realidad hasta el punto de creer que se puede hacer cualquier cosa si se controla el BOE. No es así", dice optimista. "La Comisión de la Verdad es una metáfora del miedo del Ejecutivo a la prensa y de una forma de gobernar obsesionada por acallar las críticas. Los spin doctors de La Moncloa han hecho el ridículo. No van a conseguir nada y se han puesto en evidencia. Y eso que decían que eran unos genios".

El editorial no lo tiene tan claro. "La democracia española se enfrenta a un avance progresivo de medidas políticas de control de las libertades y derechos individuales y de desactivación de los sistemas de vigilancia del Estado democrático y de Derecho".

"Hay que hacer caso a los populistas cuando dicen lo que quieren hacer, más aún cuando tienen poder para hacerlo y se permiten asegurar, como Iglesias, que el PP 'nunca volverá a formar parte del Consejo de Ministros'. La democracia en España empieza a debilitarse con la extrema izquierda en el Gobierno". Iglesias y Sánchez son un peligro. Más vale no menospreciarles.

La Razón

"Pfizer tendrá 1.300 millones de vacunas covid en 2021". Tampoco es que La Razón tire cohetes. "La vacuna tardará y el virus sigue ahí fuera", "queda mucho para que la inmunidad sea un hecho". "Conviene no engañarse y preservar en la prudencia". Así que si alguien pensaba lanzarse alegremente a planear viajes o fiestas que vaya despidiéndose.

El periódico de Marhuenda también dedica hoy su editorial a Ciudadanos, como si pintara algo. "Es difícil seguir el itinerario político de Ciudadanos en estos últimos años". "Cs, ahora con Inés Arrimadas al frente, está dispuesto a echar una mano en la aprobación de los presupuestos". De momento, el Gobierno negocia con los partidos de la investidura –incluido Bildu– y deja que Arrimadas sueñe con ser una opción 'útil y responsable'". Pedro Sánchez humilla a Arrimadas, se ríe de ella y la utiliza para disimular. ¿Sabrá Arrimadas que ya nadie la escucha?