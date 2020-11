El Gobierno cede ante Madrid 5 meses después y exigirá ahora una PCR negativa a turistas de países de riesgo

Era una demanda reiterada por varias comunidades autónomas, entre ellas la de Madrid, y supone una nueva rectificación del gobierno de España. Tras meses negándose a exigir PCR en origen a los turistas extranjeros, el Ejecutivo ha dado este miércoles un giro de 180 grados al anunciar que a partir de este momento lo hará pero sólo "a los países de riesgo".

Así lo ha informado la Moncloa a través de una nota de prensa en la que explica que los turistas de estos países deberán de viajar con "una PCR negativa en las últimas 72 horas previas a su llegada a España para poder entrar en el país".

Una medida que ya ha sido comunicada a los consejeros de Sanidad presentes en el Consejo Interterritorial de Salud por parte del ministro de Sanidad, Salvador Illa, según informan a Libertad Digital fuentes presenciales al encuentro que se celebraba este miércoles por la tarde.

Pero la rectificación llega ocho meses y 60.0000 muertos después de la llegada del coronavirus a España y no sólo afectaría a esta medida sino también al refuerzo de los controles en aeropuertos sobre todos los viajeros que entran en nuestro país lo cual supone el reconocimiento del fracaso del actual sistema que defendieron en su día desde Moncloa porque "menos del 1% del virus entraba por Barajas".

Madrid aplaude la rectificación del Gobierno

Desde las comunidades demandantes de la medida consultadas por este periódico exclamaron "¡por fin!" al conocerse este cambio de criterio. La Comunidad de Madrid ha sido la más insistente en pedir esta medida. Desde el mes de mayo, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha estado reclamando al Gobierno de Pedro Sánchez PCR en origen en el aeropuerto de Barajas. Por ello, tras conocer la noticia desde la Comunidad de Madrid no ha tardado en aplaudir el cambio de criterio. Isabel Díaz Ayuso ha aplaudido la medida aunque ha asegurado que han estado "más de seis meses peleándolo. Demasiado tiempo". En Twitter, ha afirmado que "un país que no cuida sus fronteras no se hace respetar. A nadie le gusta pisar un territorio que no da seguridad, y más en pandemia"

De hecho, en el pasado mes de junio, Ayuso escribió una carta a Pedro Sánchez en la que le advirtió que el aeropuerto "fue la puerta de entrada del virus a nuestra Comunidad" y le reclamó realizar pruebas a los viajeros procedentes de países afectados para evitar nuevos brotes. No obstante, la cosa no quedo ahí porque la presidente madrileña volvió a insistir el pasado mes de octubre pero en esta ocasión su reclamación fue dirigida a a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen a quien escribió una carta para solicitarle que se aplicaran controles homogéneos en los aeropuertos europeos, al menos en los internacionales, para evitar la expansión del coronavirus. Finalmente, el gobierno de España ha cedido.

Fuentes de las comunidades demandantes de la medida consultadas por este periódico hablan de "presiones internacionales" que justifican esta decisión de intensificar los controles a los turistas extranjeros.

Presiones desde UE pero, sobre todo, desde la Organización Mundial de la Salud (OMS), que en el último mes ha intensificado las recomendaciones sobre el control de viajeros.