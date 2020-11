"¿Tenemos que mirar a la cara o a la bragueta de Pablo Iglesias cuando se incendia en el hemiciclo?”

El Mundo

"Arrimadas se planta ante Sánchez para sofocar un rebelión interna". Qué ganas tenía Rosell de poder poner este titular. Que le ha dicho a Sánchez que elija, o ella o ERC. Qué mujer, oye, qué carácter, ha puesto a Sánchez en un buen aprieto. "Un sector del PSOE presiona para pactar con Cs". ¿El PSOE tiene sectores? Pues hace mucho que solo asoma la cara el sector sanchista, y es de lo más chungo.

Dice el editorial que Inés ha exigido la retirada de "la infame enmienda contra la educación en español que pactó con ERC. Era una exigencia obvia, pero hasta ahora Arrimadas había evitado condicionar su apoyo a materias ajenas a las cuentas públicas. El problema es que las demandas radicales de los socios del Gobierno sí son atendidas porque Podemos intenta expulsar a Cs de la negociación. Pero los votantes liberales no entenderían una voluntad de acuerdo a cualquier precio, o a uno demasiado barato". Inés, chiquilla, Sánchez te está tomando el pelo, piensa en tus votantes, que al parecer te queda alguno.

Aclara Rosell que el sector del PSOE al que se refiere es Javier Lambán, "que ha expresado su preferencia por la moderación que representan los naranjas, con el consiguiente enfado de Echenique. Pero, por desgracia, los actos de Sánchez lo siguen situando más cerca de Echenique que de Lambán . Si Cs logra fracturar el bloque Frankenstein será una gran noticia para los españoles". Soñar no cuesta dinero. Tenemos Frankenstein para rato.

Federico Jiménez Losantos habla de una de las tantas mentiras del Gobierno. "Anteayer, en un volcado de datos del Ministerio de Sanidad, con más miles de muertos que añadir a la responsabilidad de la gestión sanitaria del Gobierno, apareció un documento que, en un país donde se pudiera pedir cuentas al Gobierno sin ser procesado por el Comisariado de la Pravda, acarrearía la destitución de Illa y su prisión provisional sin fianza a la espera de juicio. Porque su Ministerio sabía a finales de enero que ya había 69 enfermos de covid-19, con test PCR y antígenos, y negó su existencia. Lo negaron Illa y Simón a final de enero y mediados de febrero, y siguieron negando y ocultando esos datos letales hasta el 8 de marzo, fecha en la que cabe datar el nacimiento de la dictadura de Sánchez e Iglesias sobre las ruinas del régimen constitucional del 78". ¿Por qué será que las mentiras del Gobierno no sorprenden ya a nadie?

El País

"España empieza a preparar un campaña récord de vacunación". Que lo ha dicho Illa, puf. Como será la cosa que ni el periódico del régimen se fía. "La primera oleada del coronavirus cogió a España mal preparada, tanto desde el punto de vista sanitario como social. Y pese a tener un mayor conocimiento del virus y una experiencia previa, la gestión de la segunda oleada ha sido y está siendo claramente deficiente. No podemos permitir que cuando llegue la vacuna no dispongamos de un plan logístico para asegurar que pueda ser bien administrada. Sería intolerable que la posibilidad de disponer del avance más importante para frenar el virus nos coja desprevenidos". Hagan sus apuestas.

Francésc de Carreras es, como siempre, la voz sensata y libre del periódico. "Lo más preocupante del Gobierno Sánchez no son los errores puntuales, esos que todos cometen, sino la pulsión antiliberal que les impulsa, la mentalidad antidemocrática que ocultan". Cargarse la separación de poderes, eliminar el castellano…. "El aroma antiliberal y antidemocrático, contrario a la esencia misma de nuestro Estado constitucional, es evidente en todas estas decisiones que todavía no se han hecho efectivas pero parecen ser una condición para que se aprueben los presupuestos del famoso trío de partidos de izquierda antisistema: Unidas Podemos, ERC y Bildu. Si a ello sumamos las invectivas del vicepresidente Iglesias contra la Monarquía parlamentaria en favor de una República llegamos a la conclusión que estamos ante una crisis constitucional de mucho calado y que las ideas claras en el Gobierno sobre lo que debe hacerse y hacia dónde debemos ir, las tiene Pablo Iglesias. ¿Son conscientes de todo esto en el PSOE?". ¿Qué PSOE, señor Carreras? ¿Se refiere al partido que acaudilla Pedro Sánchez? Eso no es un partido, es un cortijo de Sánchez como Podemos es el cortijo de Iglesias. No es ni socialista ni obrero, cómo va a serlo un partido que se sube el sueldo mientras la gente pasa hambre y mantiene el impuesto de lujo en un producto vital en estos momentos como la mascarilla. Y de español, pues ya ve, se ha cargado hasta el idioma.

ABC

"La trama de Neurona salpica a Echenique". Ese pozo de corrupción podemita que ocultan todas las televisiones. Dice el editorial que "Echenique ha replicado con insultos a ABC los indicios de blanqueo de capitales hallados en Podemos; es la primera maniobra de un partido del Gobierno con su 'Ministerio de la Verdad'". "Echenique tilda a ABC de 'ultraderecha mediática'". Menuda novedad, que este tipejo insulte. ¿Acaso ha hecho otra cosa este oportunista aprovechado más malo que un dolor?

"ABC no difama, y si eso piensa Echenique debería acudir a los Tribunales. Y ABC no miente… salvo que Moncloa, con su nueva normativa vulneradora de libertades, así lo decida. Este aprendiz de 'ministro de la Verdad' querría que no existieran ni ABC ni la UDEF al servicio de un juez independiente. Pero seguimos en una democracia. Por ahora". No estés tan seguro, hasta el socialista Francesc de Carreras, nada sospechoso de ser de ultraderecha, tiene ya sus dudas.

Otro editorial rebaja la euforia de Illa. "Nuestro Gobierno es el rey de las promesas incumplidas, de los cálculos erróneos, de las mentiras flagrantes y de un caos administrativo que pretende salvar con seis meses inéditos de estado de alarma. Celebrar anticipadamente las buenas noticias nunca es la mejor receta. Hace cinco meses, Sánchez anunció que en diciembre media España estaría vacunada. Y eso es tan incierto como cierto es que no tenía necesidad de hacer semejante afirmación. Ahora, el Gobierno habla de mayo. Ojalá fuese verdad, para variar". Gobierno y verdad es un imposible, mejor que se callen porque cada vez que hablan asustan al personal.

La Razón

"Cs apunta a Rivera en las críticas al apoyo a Sánchez". Qué manía les ha entrado últimamente a algunos con Ciudadanos. Dice Susana Campo que Ciudadanos no quiere perder la foto. Pero Inés, la foto y los votos los perdisteis cuando os negasteis, tú también, a impedir que Podemos llegara al poder y eso no tiene remedio.

"En política, no hay 'padre' que no acabe intentando matar al hijo, en este caso, a la heredera, y en la cúpula naranja creen que están siendo víctimas de estas maniobras, que trabajan en la misma dirección que el PP y que Podemos. "La estrategia de Arrimadas está llena de riesgos políticos y electorales en este contexto de polarización, y más cuando en febrero tiene que presentarse a unas elecciones en Cataluña que serán su primera gran reválida". Pobre mía, yo ni me presentaba.

Pedro Narváez pone la nota de color al día y se chotea de la podemita de los penes pequeños. Exige Narváez un "trabajo de campo" más exhaustivo. "¿A medida que decrece el tamaño nos hacemos más violentos? ¿A partir de cuántos centímetros vamos apagando el ardor guerrero?… ¿Tenemos que mirar a la cara o a la bragueta de Pablo Iglesias cuando se incendia en el hemiciclo?". Que Irene se pronuncie.