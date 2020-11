Un grupo de ciudadanos promueve un manifiesto por la libertad política y contra el acoso a Vox

"Tras el debate de la moción de censura, elaboramos un borrador de manifiesto político democrático indignados por el nuevo intento de aislamiento y acoso general de un partido legal y demócrata por otras formaciones del arco parlamentario. El Manifiesto, titulado 'Contra la calumnia sistemática a Vox y los intentos de excluirlo de la vida española', tenía como finalidad ser firmado por personas sin otra relevancia que sus valores personales y profesionales y se limitaba a quienes no estaban afiliados a partido político alguno", explica Pedro de Tena, uno de los promotores del manifiesto, periodista de larga trayectoria en Andalucía y colaborador de Libertad Digital. "Por ello, sólo lo ofrecimos a la consideración de nuestros amigos más cercanos. De todos ellos, lo apoyaron con su DNI y su firma los que constan al final del documento, bastantes de los cuales no son siquiera votantes de Vox", señala De Tena.

Según explica Pedro de Tena "el Manifiesto estaba destinado a ser publicado el pasado día 2 de noviembre, Día de Difuntos, como aquel célebre de 1836 en el que Larra reflexionó ante su tumba de España, pero una serie de circunstancias impidieron su salida a la luz. Ahora, tras conocer que, de nuevo, la familia de Santiago Abascal ha sufrido en sus carnes la violencia de quienes practicaron y practican el odio y exterminio políticos acusando hipócritamente a los demás de hacer lo propio, hemos decidido devolver a la luz un texto que defiende el derecho a la existencia de un partido político discriminado precisamente por los totalitarios y a la libertad política en general". Y añade que "el Manifiesto tenía como fin ser firmado por todos los españoles de buena voluntad que así lo quisieran. Aún puede conseguir su objetivo. Por ello, lo exponemos a la pública consideración y apoyaremos a quien quiera someterlo a la firma de los ciudadanos". A continuación, reproducimos el manifiesto íntegro.

CONTRA LA CALUMNIA SISTEMÁTICA A VOX Y LOS INTENTOS DE EXCLUIRLO DE LA VIDA ESPAÑOLA

POR LA CONSTITUCIÓN, LA DEMOCRACIA PLURAL Y LA VERDAD EN LIBERTAD

Los abajo firmantes, demócratas españoles sin adscripción partidista y promotores de este Manifiesto, queremos defender el derecho a la existencia política de Vox, tenga el apoyo que tenga, y dejar clara nuestra oposición a todo intento de aislarlo o de eliminarlo de la escena política española.

Creemos que es absolutamente legal y necesario que Vox cumpla con su deber de proponer lo que considere oportuno acerca de España. Europa y el futuro de ambas en el mundo.

Sabemos que Vox es un partido democrático al que sólo la ignorancia o la agitación propagandística manipuladora pueden caracterizar como de extrema derecha, fascista o nazi puesto que no se da en él característica alguna de las que concurren históricamente en tales formaciones.

Apreciamos que Vox es un partido respetuoso con la Constitución española y tiene el mismo derecho que cualquier otro partido a intentar reformarla por las vías reglamentariamente establecidas.

Constatamos que Vox no defiende ni practica la violencia como forma de actuación política que sí han consentido y consienten algunos grupos, ni es impulsor ni ejecutor de golpes de estado que sí han perpetrado otras siglas ni busca instaurar una dictadura como hay quien reconoce abiertamente, ni ha sido imputado, ni siquiera implicado, en casos de corrupción como lo han sido casi todos los demás.

Por todo ello, denunciamos que los partidos firmantes del llamado Manifiesto por la Democracia del pasado día 21 de octubre en el Congreso de los Diputados se concedan a sí mismos marchamo de demócratas siendo precisamente ellos los que nunca ni doctrinal ni históricamente han respetado las reglas de la democracia.

Que Podemos, PNV, Bildu, ERC, JuntsXCat, La Cup, BNG, Mas País y Compromís impulsen este manifiesto quiere ocultar que los comunistas, del tipo que sean, nunca han sido defensores dela democracia; que los separatistas imponen, incluso al margen de la Constitución, su hispanofobia a todos los habitantes de un territorio y a los de la nación en su conjunto y que los herederos de una ETA que disparaba en la nuca a militares, policías y militantes de partidos constitucionalistas como PP y PSOE, son más demócratas que sus víctimas. Además de tan bochornosa hipocresía, falsifican de manera infame lo que significa la democracia en el lenguaje común.

Igualmente, resulta obsceno que un PSOE dominado por Pedro Sánchez haya estampado su firma en dicho manifiesto del que, por si fuera poco, se excluye no sólo a Vox, sino además a Ciudadanos y al Partido Popular, concluyendo que quien no pertenece o simpatiza con las izquierdas y los separatistas no son demócratas.

Ese camino conduce a la postergación política y social de millones de españoles que no son ni quieren ser miembros ni cómplices de esa izquierda coaligada con el separatismo que exhibe un autoritarismo cada vez más agresivo y excluyente.

Por ello denunciamos la estrategia de aislamiento y calumnia insidiosamente perpetrada contra Santiago Abascal y Vox, estrategia lamentablemente sostenida en la reciente moción de censura contra el gobierno de Pedro Sánchez por quienes una vez la sufrieron tan injustamente como ahora la padece Vox. Entonces defendimos al PP por ser un partido democrático y ahora defendemos a Vox por esa misma razón, como lo haremos en el futuro si tal atropello se repite.

Por tanto, para impedir esta operación de acoso antidemocrático a Vox y para defender los principios y valores constitucionales promovemos el presente Manifiesto que sometemos a la consideración pública y a la firma de todos aquellos españoles que compartan lo que en él se expresa.