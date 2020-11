"¿Qué fue de la campaña Ayuso es Maléfica y Madrid, el Apocalipsis zombi?"

El Mundo

"Sánchez intenta cerrar las grietas en el PSOE por el pacto con Bildu". Grietas, qué exagerados. Pequeñas fisuras, diría yo. Nada que Sánchez no pueda arreglar en un santiamén. ¿Bildu o el carguito? Hombre, PRESIDENTE, la duda ofende, tampoco es para tanto, si no son mala gente. Los de Otegi mataron a muchos de nuestros compañeros pero oye, el muerto al hoyo y el vivo al bollo, pelillos a la mar.

Nicolás Redondo Terreros, socialista de toda la vida, intenta desviar el tiro. "Podemos engañarnos, podemos mentirnos a nosotros mismos, podemos rebajar la importancia de cada uno de estos ejemplos para tener la conciencia tranquila, pero el buenismo no conjura ni el peligro que corremos ni la voluntad de quienes quieren destruir lo construido durante estos últimos cuarenta años",

Iglesias "tiene una estrategia que no pueden ni saben combatir los miembros socialistas del Gobierno". Apreciado Terreros, pueden y saben, lo que ocurre es que no quieren. Pueden pactar con Ciudadanos. Incluso pueden acudir al PP. Pero no quieren.

Pero el pobre Nicolás se niega a verlo. "Es Pablo Iglesias, con el apoyo de sus socios Otegi y Rufián, el que hace prisionero al partido mayoritario", dice el hombre. Pues no, Sánchez no es prisionero de nadie, es él el que decide, ya lo decidió cuando pactó con Podemos.

"Con ese sacrificio de la ética y de la estética los socialistas solo consiguen ser más dependientes, más prisioneros, más esclavos de quienes quieran destruir el sistema del 78. Han cambiado su dignidad por un plato de lentejas... vacío". Ética, estética, dignidad… pero ¿de qué hablas Terreros? Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, ni tiene ni ha tenido nunca ni ética, ni estética, ni dignidad, y ni falta que le hace. Esas memeces son obstáculos para su único objetivo: el Poder, que es un planto repleto de lentejas.

Federico Jiménez Losantos bautiza los presupuestos como "las cuentas de la sangre". "El PSOE prefiere la ETA y el Cobrador del FRAP al reformismo de PP, Cs y Vox. el PSOE prefiere los etarras a sus víctimas. Y ve su futuro con Podemos, la ETA y la Esquerra, es decir contra España y la libertad. Que deje Inés de arrodillarse ante Sánchez. Esa humillación no es noble ni patriótica. Es cobardía y desesperación". Con la de veces que le ha dejado claro Sánchez que no la quiere ni la necesita para nada y la muchacha como si nada.

El País

"El Gobierno encara tres semanas clave para blindar la legislatura". El Gobierno tiene blindada la legislatura desde que pactó con Podemos después de ganar las elecciones con mentiras. Y ahora con Bildu, con quien tampoco pactaría nunca nada. Y luego dirán que no es un gobierno ilegítimo. Ya es el Gobierno que bendice a los herederos de los asesinos.

El editorial hace muchos aspavientos para culpar de todo a Iglesias y salvar la cara al PSOE. "Sumar a Bildu al pacto de Presupuestos conlleva serios riesgos para el sistema".

"Resulta de una gravedad extraordinaria el evidente esfuerzo del socio minoritario del Gobierno, Unidas Podemos, por torpedear" el intento de superar el frentismo "y mantener el foso que abre en canal la política española desde hace años sin importarle el coste. La incorporación de Bildu a la coalición de respaldo a los Presupuestos —así como la exhibición y el uso político que de ello hace Podemos— sabotea esa tarea. Es una mala noticia. Sin ambages". El PP puede estar contento, mira, hoy no es Casado el malo de la peli.

"El socio mayoritario de la coalición, el PSOE, ha buscado hasta ahora evitar vetos cruzados y mantener abiertas múltiples opciones de apoyo para estos Presupuestos. Pero la maniobra de Pablo Iglesias para echar a Ciudadanos del pacto presupuestario", resta veracidad a estos supuestos intentos que se saca El País de la manga y "dejan al partido socialista en una posición dudosa sobre quién dirige en última instancia la estrategia política de Pedro Sánchez y cuán alejada está del carril central por el que deberá transcurrir la salida de la crisis". Ayudemos a despejar dudas. La estrategia política de Pedro Sánchez la dirige Pedro Sánchez.

Teodoro León Gross también carga contra Iglesias, como si Sánchez no tuviera nada que ver con lo que hace el Gobierno." Podemos y ERC se han esforzado en restar, sacando de ahí a Cs y dinamitando la posibilidad de unos presupuestos no bloquistas. Y la razón es obvia: lo que desean exactamente es el bloquismo polarizado. Esa, aunque incomode al PSOE, es la lectura: Iglesias tiene el control". Paren las maquinas, el periódico sanchista se ha enterado ahora de que Pablo Iglesias es un radical, un sectario y un peligro para la democracia. ¿Y quién pactó con él tras decir que no podría dormir con él en el gobierno? Bingo, el supuesto socialista Pedro Sánchez.

"La reacción de Vara —al que Oskar Matute le enseñaba un viejo carnet como si un pasado en AP fuese más deshonroso que uno de bombas y tiros en la nuca— representa a millares de socialistas", dice Gross. "Los socialistas, en media España, no se pueden reconocer en esa alianza dinamitera. Y Arrimadas acertó a ponerlos ante el espejo: existe elección". Venga chicos, a buscar a esos millares de socialistas, tenemos tarea. "Iglesias, más que invertir en agenda social, invierte todo en la división del país". A buenas horas viene el periódico del Ibex a descubrir que Podemos es un cáncer para España, la mayor desgracia que le ha sucedido a este país en cuarenta años.

Aizpeolea es la voz discordante del discurso de hoy de que Iglesias es el malo. "Pablo Casado sigue utilizando ETA como ariete, como en los peores momentos de la historia del PP. Recae en la burda identificación de ETA y Bildu". Lo mismo es porque son los herederos de ETA y además presumen de ello. Veamos Aizpeolea, ¿quién recibe como héroes a los etarras cuando salen de la cárcel? ¿Tal vez Bildu?

"Bildu condena el terrorismo y asume la legalidad", dice. "Sus exigencias sobre Bildu contrastan con su ausencia de escrúpulos para gobernar algunas comunidades sostenido por Vox, un partido antisistema. Toda una muestra de incoherencia y tacticismo". La ausencia de escrúpulos es la que demuestra Aizpeolea comparando a Vox con Bildu. Vox no tiene un pasado de sangre y tiros en la nuca como Bildu, hay muchas víctimas de Bildu en ese partido. Vox no es para nada antisistema, como sabe perfectamente Aizpeolea, pero aunque lo fuera, siempre será mejor eso que ser el heredero de una banda de asesinos en serie.

ABC

"Bildu, tras el pacto con Sánchez. "Vamos a Madrid a tumbar el régimen". ¿Pero vienen ellos solos o en compañía de alguien? Ah, que vienen con Podemos y los socialistas, eso ya es más preocupante. "El PSOE y sus barones asisten sin capacidad de respuesta al pacto con Bildu de Sánchez e Iglesias". Es lo que tiene pactar con el diablo. Que se vayan del PSOE, que fuercen a Sánchez a crear su propio partido. Pero no. "El PSOE asiste complaciente, sin oposición real en el seno del partido, al rumbo marcado por el presidente Pedro Sánchez y en connivencia con el líder de Podemos, Pablo Iglesias".

El editorial lo llama "la izquierdita cobarde". "La votación no solo supuso una victoria parlamentaria de Sánchez que le aclara el panorama de legislatura. También fue una renuncia a la dignidad de unas siglas con 140 años de historia, las del PSOE". El PSOE renunció a su dignidad el mismo día que pactó con Podemos. "El PSOE ha dejado de existir como tal para ser sustituido por una opaca estructura endogámica en La Moncloa". "El PSOE ha sido sometido por Sánchez", un psicópata embustero sin escrúpulos.

Los barones que protestan con la boca chica "un ejercicio retórico para tranquilizar su conciencia". "Cuando Díaz, Lambán y el resto de «sufridores» del sanchismo amagan sin dar, o alegan que no comparten nada con Bildu, conviene decir la verdad. No es cierto. Representan a un partido que empieza a compartir con Otegui la gobernabilidad de España, y en la medida en que no afronten ningún tipo de sacrificio personal o político, solo serán unas marionetas irrelevantes". Así que no vengan a rasgarse las vestiduras para volver a las poltronas y esperar a que pase la tormenta.

Y por cierto, ¿qué fue del apocalipsis en Madrid?, se pregunta Luis Ventoso. Dice que Madrid fue elegido por los ferreras como "chivo expiatorio para camuflar la incompetencia de Sánchez, Illa y Simón, que no dieron una en la primera ola y se negaron a ver la segunda. ¿Qué mejor que Madrid, la capital y ciudad más poblada, el mayor altavoz mediático de España? Arrancó entonces la campaña Ayuso es Maléfica y Madrid, el Apocalipsis zombi. Bombardeo mañana, tarde y noche. El tertulianismo «progresista» ardía en tal ira justiciera que por momentos parecía que algún comentarista se iba a quemar a lo bonzo. Ayuso era una analfabeta funcional, empecinada en chaladuras como cierres quirúrgicos en las zonas más castigadas y en intentar mantener la economía lo más abierta posible. ¡Un suicidio! Illa, compungidísimo, asaltaba las televisiones para regañar a la Comunidad de Madrid. Simón cabeceaba contrito. En el telediario de TVE salían cada día un par de sanitarios sindicalistas poniendo a parir al Gobierno local. Incluso el feloncillo Aguado dudaba si pasarse al otro bando... Hoy la ocupación UCI por enfermos de Covid en Madrid es del 35%. Seria, sí. Pero desde luego no es el 51% de Aragón, el 45% de Navarra y el 44% de Cataluña. Las defunciones de Madrid sobre el total nacional han caído en veinte puntos desde su pico de octubre. La media española de contagios por cien mil habitantes es de 514 casos. La de Madrid, 332. Sánchez incluso ha incorporado los controles PCR en los aeropuertos... que la loca de Madrid venía pidiéndole infructuosamente desde mayo". Fijo que se disculparán con Ayuso.

La Razón

"Arrimadas mantiene contactos con Sánchez pese al órdago de Otegi". Marhuenda se cae otra vez del guindo. "El PSOE sella sin ningún rubor el pacto con los independentistas y los herederos de la ETA". Pero vamos a ver, ¿con quién pactó Sánchez su investidura? "¿Qué tiene que ocurrir para que el PSOE recobre la cordura y la dignidad? ¿Qué es necesario para que Sánchez vuelva a ser el socialdemócrata que conocía?". A la primera pregunta te respondería que tienen que deshacerse de Sánchez como sea. En cuanto a la segunda ni idea, no conozco a ese Sánchez socialdemócrata del que hablas, es un apellido tan común.

Sandra Golpe se sorprende. "El que jamás iba a pactar con los aberzales, ha vuelto a desdecirse". Es el campeón mundial de la trola. "¿En qué se ha convertido este PSOE capaz de ir de la mano con Bildu?". "Presidente, no debería usted juntarse con cualquiera en tiempos de coronavirus. Puede contagiarse". Se ha acostado ya con todos los virus de este país y tiene todos los anticuerpos, Sandra.