Indignación popular con Ábalos por decir que "Bildu ha tenido más sentido de la responsabilidad que el PP"

Las declaraciones del ministro de Transportes y secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, este domingo en El País asegurando que "Bildu ha tenido más sentido de la responsabilidad que el PP con los Presupuestos", han indignado a la formación popular.

El ministro socialista alaba en esa entrevista la actuación de la formación proetarra mientras critica "la actitud obstruccionista" del partido de Pablo Casado. El propio líder popular ha valorado estas declaraciones en las redes sociales.

Pablo Casado recuerda que "40 valientes políticos fueron asesinados por ETA por defender la libertad y la democracia española. Eran del PP, UPN, UCD y PSOE, inocentes como otras 800 víctimas. Bildu justifica y reivindica ese terror, y esa es su responsabilidad. Por eso no se puede pactar con ellos", explica.

También se han referido a estas declaraciones de Ábalos otros dirigentes del PP como su portavoz en el Congreso o el secretario general de la formación. Para Cuca Gamarra "la deriva del PSOE en manos de Sánchez no tiene límites morales. No hay decencia ya con tal de estar en el poder Poner por delante a quienes no condenan el terrorismo, con más de 850 personas asesinadas en nuestro país, que a un partido que ha luchado contra él".

Según García Egea, "un partido centenario que gobernó España" como es el PSOE, se ha convertido "en la marioneta de Bildu". "Indignidad moral" debería ser el lema de Moncloa, añade la portavoz del PP en Europa, Dolors Montserrat.

Fuentes del Partido Popular explican también que el pacto de los socialistas con Bildu para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado es "un gran obstáculo" para llegar a acuerdos con socialistas, por ejemplo, para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Las críticas a Ábalos también han llegado desde Ciudadanos, que votó a favor de la tramitación de los actuales Presupuestos Generales del Estado. El portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha escrito en Twitter que "es lamentable asistir a este blanqueamiento infame a un partido heredero político del terror". Bal, suscribiendo palabras de su líder Inés Arrimadas, ha pedido al Partido Socialista que "elijan la vía moderada y constitucional que toda España sabe que existe". Bal ha asegurado que "la democracia no tiene por qué seguir humillándose ante personajes como Otegi"