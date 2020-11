Cebrián denuncia en 'El País' las "derivas antidemocráticas del Gobierno de Sánchez"

El Mundo

Dice El Mundo en su editorial que "no existe en el Gobierno una dualidad de proyectos políticos enfrentados, aunque a veces se pretenda crear la ficción mediática de que existen discrepancias en su seno". Sánchez e Iglesias están a partir un piñón. Tanto monta monta tanto.

"El Gobierno ha hecho explícito que sus objetivos políticos se identifican con los de dos organizaciones independentistas, una de las cuales continúa mostrando con orgullo ser depositaria del legado de 50 años de sangre y terror de ETA y que se jacta de que, gracias al uso de la violencia como forma de extorsión y chantaje, tienen hoy la llave de la estabilidad del Gobierno nacional".

"Estamos ante la imposición de un proyecto disolvente que aspira a modificar la Constitución por la puerta de atrás y a convertir la Monarquía parlamentaria y el Estado de derecho en una república plurinacional de corte confederal con inciertas garantías jurídicas. Y en eso están absolutamente de acuerdo Sánchez e Iglesias". Y nada los va a detener.

Como dice Santiago González, lo de los presupuestos "es una coartada, un mac guffin hitchcockiano para tener entretenido al personal, mientras ellos van a lo que interesa, que es cumplir el diseño de Pablo Iglesias y los bildutarras: desmontar pieza a pieza el edificio constitucional". Con Sánchez a la cabeza de la manita de los asesinos de sus compañeros.

Iglesias es, según Rafa Latorre, "el hilo que une a todos los pedazos de carne palpitante de la creación de Sánchez", su Frankenstein. Iglesias va zurciendo los jirones de una nueva legitimidad. Eso es lo que ahora se dirime en el Congreso y no las sutilezas presupuestarias para gestionar la ruina. Pablo Iglesias no va zurciendo los jirones del monstruo mediante concesiones presupuestarias sino gracias a una promesa constituyente. Ya está todo preparado para que la votación de los Presupuestos suponga la total desinhibición de un frente popular con ambiciones mucho más trascendentes que unas cuentas que nacerán obsoletas". La dictadura es ya un hecho, solo que algunos no se han enterado.

El País

"La UE examinará uno a uno a los países por su respeto al Estado de derecho". No parece que nos puedan ya salvar desde la UE. Si les ponen problemas para imponer su dictadura, Sánchez e Iglesias son capaces de romper con Europa.

También lo ve así Cebrián. "Es lógico por eso que un Gabinete con escuálidos apoyos parlamentarios como el español se rinda a la tentación de convertir su debilidad en virtud, y ceda aquí y allá competencias y reconocimientos que le permitan mantenerse en el poder. Pero en ese ejercicio de diálogo y compromiso cualquier buen negociador sabe que no todo le es permitido si quiere ser fiel a sus promesas, en defensa del interés general y de la lealtad que debe a quienes le eligieron en las urnas. Existen determinadas líneas rojas que no puede ni debe traspasar. Viene esto a cuento de los pecados de leso socialismo democrático a cuya tentación parece haberse rendido el Gobierno. En tiempos recientes hemos sido testigos de repetidas agresiones por su parte a valores que afectan a derechos y libertades de la ciudadanía". Y lo que nos queda por ver.

"Los dirigentes y militantes socialistas, y sobre todo sus electores, no deberían pasar por alto estas derivas antidemocráticas del Gobierno de Sánchez". Los dirigentes socialistas son sanchistas, y los militantes y electores en su mayoría se acercan más al podemismo que al socialismo, solo votan PSOE para disimular.

ABC

"Las pymes deben pagar ya casi dos millones aplazados por el virus". El editorial se echa las manos a la cabeza. "Para muchos empresarios, esa deuda que les va a reclamar la Agencia Tributaria representa la puntilla para sus negocios, que han tenido que mantener congelados debido a las restricciones impuestas por la pandemia y los efectos de la parálisis de la actividad económica. Lejos de ayudarles a sobrevivir, el Gobierno se apresta a propinarles el golpe de gracia, sin tener en cuenta que para muchos de estos empresarios que ya han agotado sus ahorros en la crisis, el dilema puede estar entre pagar a Hacienda o dar de comer a sus familias". Y mientras, ellos se suben el sueldo. Al final vamos a tener que elegir: o nosotros o el gobierno.

Ignacio Camacho cree que "Iglesias ha impuesto su tesis, su programa, su modelo" a Sánchez. "El vicepresidente fue, por cierto, quien primero se atrevió a calificar a los terroristas de pioneros en el entendimiento de la Transición como un vergonzante acuerdo de supervivencia del franquismo encubierto. Ahora es el PSOE, arrastrado por Sánchez, el que se pliega a ese juego avieso, dispuesto a desdeñar el escrúpulo de conciencia y el rechazo ético que suscita la alianza con un partido de antecedentes siniestros. Por magnético que sea el hechizo del poder, nadie había llegado tan lejos". Pues chico, para ser arrastrados se les ve tan panchos y tan contentos. Alguno ha dicho alguna cosilla, pero para cubrir el expediente.

Juan Pablo Colmenarejo avisa: "La fragmentación del centro y de la derecha es una autopista por la que van a meter hasta un cambio de 'régimen'. O el centro-derecha reúne una mayoría de votos en la misma papeleta, como hicieron Aznar y Rajoy, o Sánchez superará los catorce años de González". España no soportará catorce años de sanchismo. O bueno sí, aguantó 40 años de franquismo.

La Razón

A Marhuenda le pasa lo que a mí, no entiende "por qué alguien se sorprende ante el brusco volantazo ético e ideológico del PSOE tras su coyunda temporal con Podemos". Desde el mismo día que pactó con Iglesias, tras reírse en la cara de los que le habían votado por decir que nunca lo haría, estaba cantado.

"Estamos ante una copresidencia implícita y explícita, porque Iglesias manda mucho y cada vez mas. No hay cortina de humo o fuegos de artificio que modifiquen esta realidad".

Cuando se creó el gobierno los "aguerridos sanchistas" vendieron la incorporación de Podemos, como si lo hubieran domesticado. "Cabe preguntarse quién se creyó semejante chorada". Aun hoy hay quien intenta colarlo. Como si a una hiena como Iglesias se la pudiera convertir en un lindo gatito.