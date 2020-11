Tensión entre Mónica López y Alfonso Guerra por el español en Cataluña

Alfonso Guerra ha sido entrevistado este lunes en La hora de la 1, donde se ha mostrado muy crítico con Pedro Sánchez y algunas de sus medidas más polémicas. Al presidente le ha criticado sus formas: en su opinión lidera un ejecutivo que no es "natural" y en el que se toman "decisiones muy autoritarias".

Sobre el pacto con Bildu, ha afirmado que que "hay muchos españoles y muchos socialistas con un nudo en la garganta". Pero el momento más tenso de la entrevista se ha producido al final, al referirse a la enmienda de la Ley Celaá que elimina el español como lengua vehicular, una decisión "absurda" que evidencia la "decadencia" de España: "El español se va a tratar como una lengua extranjera en España. Es un absurdo tan tremendo que si la sociedad asume sin reaccionar... está en decadencia. Cuando esto se asume así es que la sociedad va hacia atrás", ha dicho.

Guerra ha continuado destacando cómo Cataluña "es una sociedad bilingüe" pese a que en los carteles y "en la estructura política el castellano no existe". "Si usted va allí y no lo ve, tiene que ir al oculista", le ha dicho a la periodista, que ha respondido preguntándole si cree que estando el castellano tan presente, "es un problema que no sea vehicular".

Estupefacto, Guerra le ha contestado: "Si se hacen todas esas cosas en castellano, ¿por qué no se puede enseñar en castellano?". La periodista ha insistido: "Es que el castellano ya se aprende" en Cataluña. "¿Y el catalán no? Por favor", ha respondido el socialista.

"El catalán se aprende en la escuela", ha dicho López, "no se lo estoy negando". "Nadie lo diría", ha seguido Guerra. La entrevista ha concluido instantes después.