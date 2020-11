Toni Cantó: "Tenemos el peor Gobierno del mundo, pero nosotros no podemos derribarlo"

El diputado de Ciudadanos, Toni Cantó, ha dicho en Es la Mañana de Federico que no era una apuesta innecesaria el apoyo de su partido al PSOE. "Entiendo que es arriesgadísima, pero el partido ha querido demostrar su utilidad y retratar una vez más a Pedro Sánchez, que ya lo hizo Albert Rivera, y que no tiene problemas en juntarse con la peor calaña, y para conseguir con los 10 diputados no subir los impuestos a la clase media, los impuestos a la concertada" y demás subidas de impuestos.

"Hemos conseguido que a los que cobran menos de 60.000€ no les hayan subido los impuestos. Yo estoy peleando en la Comunidad Valenciana para que se dedique más dinero para contratar a personal sanitario, para las residencias de ancianos, para apoyar a la hostelería", ha añadido Cantó.

Sobre la línea roja de la lengua vehicular del castellano en Cataluña y el pacto con Bildu ha dicho que siguen sentándose a una mesa con PSOE, Bildu, ERC y Podemos "para conseguir que el del bar de abajo de mi casa, el autónomo, el personal sanitario tengan ayudas, creo que merece la pena, a pesar de que me tengo que sentar a negociar con una gente que está alejadísima de lo que yo pienso". "Lo de la lengua vehicular está sobre el papel muchos años en el país, con gobiernos del PP y del PSOE", ha asegurado.

"No estaremos apoyando a un Gobierno que diga que el castellano no es una lengua vehicular y hemos dicho que el Gobierno tendrá que elegir entre los Presupuestos que defendemos nosotros y los de Bildu, ERC y Podemos. Entendemos el desgaste que conlleva y la presión, pero merece la pena por defender los derechos de los más desfavorecidos por la pandemia", ha reconocido el diputado naranja.

Por tanto, la intención de Cs, ha subrayado Toni Cantó, al sentarse con Sánchez para negociar los PGE es "retratar al Gobierno y conseguir algo concreto para los españoles", una misión que "si la conseguimos podremos mirar con la cara alta a los españoles, y si no habremos retratado al Gobierno y a sus socios". La forma de retratar a este Gobierno, al que Cantó ha calificado de "indecente", es que "el socialismo tendrá que decidir si va con nosotros o con toda esa gentuza" y ha añadido que "cada vez hay más voces socialistas que cuestionan lo que hace Sánchez como Page, Lambán, Vara, Guerra... o los artículos de Múgica y Nicolás Redondo".

No obstante, ha reconocido que el sanchismo no se limita a Sánchez y ha puesto como ejemplos a "Ábalos, que dice que prefiere a Bildu que al PP, o Chivite a la que le ofrecimos en Navarra el apoyo gratis para que no dependiera de Bildu y el PSOE prefirió depender y abrazarse a Bildu". Cantó ha insistido, para justificar que pese a todo sigan ofreciendo su mano a Sánchez, en que "vamos a retratar al PSOE hasta el final" y a mostrar la utilidad de Cs "si logramos colar alguna enmienda que mejore la vida de los españoles".

Eso sí, Cantó ha querido ser muy claro respecto a lo que piensa de este Gobierno: "Tenemos al peor Gobierno del mundo que ha liderado el número de muertos, de contagios, más mentiroso, con un Fernando Simón que no es científico sino político, y que debería haber dimitido, con Iglesias que dedica más tiempo a ver series que a proteger a nuestros mayores... pero a Sánchez no le puedo echar porque Cs tiene 10 diputados". En este punto tira de pragmatismo y pone como ejemplo la postura de Cs en Valencia: "PP y Vox le han dado palos pero yo estoy negociando unas enmiendas por valor de 220 millones que ayudarán a algunos sectores" pese a que "sufrimos desgaste a cambio de negociar".

Para Cantó eso no quita beligerancia en el discurso de Cs como demuestra que "mis compañeros van con escolta en Cataluña, que tenemos dificultades para hacer un mitin en sitios como el País Vasco... estamos así por cómo hemos defendido a España y el idioma español".