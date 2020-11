"Ayuso va ganando a Sánchez: gracias a ella no se ha confinado a toda España"

El Mundo

"Podemos falseó el precio de la reforma de su sede". El partido mas corrupto de la historia. "El PNV exige a Pedro Sánchez que frene el acuerdo con Bildu: 'Así no podemos seguir'". Ay, el PNV. Todavía deben estar maldiciendo el día que apoyaron la moción de censura apuñalando a Rajoy. Con lo bien que vivían con el PP mientras Sánchez no les da más que quebraderos de cabeza. Roma no paga traidores.

David Jiménez Torres comenta la entrevista a Ábalos en El País, en la que afirmaba que los españoles están preparados para asumir la normalidad de Bildu. "Quizá la cuestión sea si el PSOE está preparado para resolver las contradicciones que lleva acarreando desde que su militancia devolvió a Pedro Sánchez a la secretaría general. Si está preparado el socialismo español para asumir abiertamente que tiene más en común con Podemos, Esquerra y Bildu que con Ciudadanos, el Partido Popular y Vox; o si está preparado para abandonar la fantasía de un Pacto del Tinell 2.0 con Junqueras y Otegi, y romper el tabú del acercamiento al centroderecha. Si está preparado para normalizar, en fin, alguna estrategia de gran coalición que permita afrontar adecuadamente nuestras muchas crisis. Escuchando a Ábalos se diría que no; los socialistas aún no están preparados para esto". No es que no estén preparado, es que no quieren.

El Mundo, que estaba encantado con el discurso de Casado rompiendo con Vox, alaba hoy el acuerdo sobre los presupuestos en Andalucía. "Es un ejercicio de responsabilidad política. Vox, consciente de que sus votantes no entenderían que dejase caer un gobierno nacido de la voluntad ciudadana de cambio tras cuatro décadas de régimen socialista, ha retirado la enmienda total a las cuentas autonómicas y ha negociado con el Gobierno de PP y Cs sin fijar condiciones inasumibles". "El PP se reivindica así como partido de gobierno sin necesidad de mimetizarse con nadie, con la colaboración leal de Cs y el reconocimiento de Vox del lugar en que lo han colocado los votantes" que es, en opinión del periódico, el que trae los cafés. Se pueden poner todo lo estupendos que quieran, pero aquí la responsabilidad la ha ejercido Abascal, que lejos de romper con el PP de Casado, como le pedirá el cuerpo, ha optado por no hacer pagar a los ciudadanos las calumnias que el presidente del PP vertió sobre él delante de todo el mundo.

Raúl del Pozo relata las verdaderas inquietudes de los ciudadanos. "Me cuenta Jesús Úbeda, que está en la edad de tirar los trastos, que los bares son lugares seguros en los que se respetan las medidas sanitarias. 'Pese a las restricciones —añade—, tomarse ahí dos copas mientras conversas con los amigos pacifica el alma. Ligar es imposible. Es más fácil encontrarse a un pingüino en el Sáhara que ligar, aunque la cosa ya estaba jodida desde hace dos o tres años. Algunos apuntan al Me Too'". Bueno, el tal Jesús Úbeda tiene un alto concepto de sí mismo. ¿Se habrá planteado que no liga porque las chicas no quieren ligar con él?

El País

"Sanidad abre la puerta a los test de covid en las farmacias". Otra victoria de Ayuso. El País no gana para disgustos con esta mujer tan terca. En la noticia le da mucha cancha a las protestas de los sindicatos sanitarios, los de las mareas podemitas. "Si el Gobierno aprueba que las farmacias hagan las pruebas acudirán a los tribunales". Que vayan, que vayan.

"El PSOE cree una deslealtad la enmienda de Podemos con ERC y Bildu". El editorial le echa una regañina a Pablo Iglesias por la enmienda que propone extender la prohibición temporal de los desahucios. Pretende "doblegar y torcer la mano al PSOE", "un redoble en la estrategia de destruir posibilidades de entendimiento con Ciudadanos en materia presupuestaria. La actuación del dirigente de Podemos tiene rasgos indisimuladamente tácticos y partidistas". Pues como todos las actuaciones de Iglesias.

"El plan ya no es un contrato blindado de coalición. Uno de sus socios ha abierto la veda por iniciativa propia. El otro, por tanto, tiene argumentos para acoger enmiendas que, en su juicio, lo mejoren y ensanchen el consenso hacia el centro. Ambas cosas vendrían bien a los Presupuestos: mejoras y más consenso. Los socialistas tienen la palabra". No nos hagan reír, aquí se hará lo que el presidente Iglesias diga.

Luz Sánchez Mellado está muy ofendida porque Lastra la ha llamado vieja. Adriana Lastra, "41 años de lactancia socialista. Me ha recordado, con sus declaraciones sobre el sí de Bildu a los Presupuestos, a esos hijos adolescentes que te miran por encima del hombro como perdonándote la existencia". 'Ok, boomer', te despachan cuando intentas enmendarles algo, y te quedas que no sabes si darles un guantazo o un beso". 'Ok, boomers', le faltó a la astur bufarles a las vacas sagradas de cuyas ubres mamó hasta destetarse". Malcriar a los hijos es responsabilidad de los padres. Después de haberla mantenido toda la vida sin dar golpe y así os lo paga. Si ni siquiera terminó el bachiller.

ABC

"Iglesias boicotea a Marlaska y pide un referéndum en el Sahara". Qué grande es Iglesias, los torea a todos, cada día les mete un gol y les deja con cara de tontos. "Varios ministros estallan contra los ataques de Iglesias: 'Esto es un desastre'", dicen por lo bajini, no se vayan a quedar sin cargo. Dice el editorial que se ha creado un "conflicto político e institucional de magnitud después de que Podemos, el socio de coalición de Pedro Sánchez, haya urgido la celebración de un referéndum sobre el Sahara en plena crisis humanitaria, y en un momento en el que el Frente Polisario ha reactivado su guerra contra Marruecos. El descontrol del Gobierno ante estos episodios es tan peligroso como su falta de coordinación y pasividad". Es lo que tiene acostarse con Iglesias.

Ignacio Camacho comenta la sesión de control de ayer. "El laboratorio sanchista no encuentra modo de justificar la bienvenida a Bildu como socio de Estado, y relacionar a Casado con Trump resulta un recurso forzado, mal traído", ridículo, en resumen. "El presidente está incómodo", no le mola nada el tema. Pero a Iglesias le encanta, disfruta viendo al PSOE hecho jirones y no para de "remover las brasas con un palo. Cada vez que blasona de su éxito estratégico pone en un brete a su aliado". Jiji, qué divertido. Y se creían que le iban a domesticar estos mentecatos.

Dice Camacho que los socialistas prometen "un giro moderado después de los Presupuestos. Guiños a Cs, imposturas de centro", pero no les dejarán sus socios bilduetarras. Se equivoca. Serán los Lastras que dicen ser socialistas pero que en realidad son podemitas infiltrados los que no lo permitirán. Con Arrimadas, no, con Otegi sí. No están con los herederos de los asesinos por obligación, están porque quieren y ahí se quedarán.

La Razón

"Rabat avisa a Sánchez: la actitud de Iglesias no ayuda". Qué tío, no hay charco en el que no meta a Sánchez. Hala, a desfacer el último entuerto de tu socio. Debe estar el presidente jartándose a somníferos.

Dice Marhuenda que "las declaraciones de Iglesias son un grave error que puede tener consecuencias dramáticas". "No es el papel del vicepresidente provocar una grave crisis en nuestra política exterior con un país que es fundamental para España". No es un error, Iglesias no da puntada sin hilo, lo hace aposta para poner en apuros al PSOE. Y, sí el papel del vicepresidente Iglesias es provocar crisis e incendios allá por donde pasa, nunca lo ha ocultado. A Iglesias le gusta una bronca y un conflicto más que a un tonto una tiza, vive de eso, es su razón de ser. Y de paso se venga de Oramas, "ese tonito, ese tonito".

Otra en la frente. "Ortuzar se rebela contra Iglesias: 'Si yo fuera Sánchez pegaría un puñetazo en la mesa del Consejo de Ministros'". Ah, cómo disfruto viendo al PNV tirándose de los pelos con Iglesias y Sánchez. Fueron ellos los que los colocaron donde están. Justicia poética, nunca un castigo fue tan merecido.

José María Marco habla de Madrid, ya que nadie lo hace. "Hablamos poco del éxito de Madrid en la lucha contra la covid 19. Hace poco los madrileños eran los apestados de España". Se han dicho cosas que los madrileños nunca olvidaremos, máxime cuando nadie ha pedido disculpas. "Ahora se pone a Madrid como ejemplo e incluso se habla del milagro de Madrid", con el consiguiente cabreo de la izquierda, sobre todo la mediática. "Hay una manera diferente de hacer las cosas distintas al Gobierno: sin mentiras, sin demagogia, confiando en la responsabilidad de los ciudadanos".

"Y por si fuera poco todo eso, Madrid tiene enfrente un gobierno hostil" que ha hecho todo lo posible por sabotear las decisiones de Ayuso . "Como era de esperar, los amigos del Gobierno central han lanzado una campaña contra el gobierno de Díaz Ayuso tan virulenta como la que se lanzó cuando la situación era trágica". Y el PP, mirando para otro lado, "no se esfuerza en defender a su presidenta. Lo lógico y esperable sería que el éxito de la comunidad madrileña fuera voceado por todas partes, a todas horas y al volumen que merece". Pero claro, eso dejaría a Casado en muy mal lugar. Da igual, ya tenemos a Alemania que es más importante que Casado o Teodoro.

El socialista Tomás Gómez dice que "Madrid es observada en Europa como ejemplo de gestión de la pandemia". "Ayuso, de momento, va ganando a Sánchez". "Se ha apuntado el tanto de que, gracias a ella, no se ha confinado al resto de España, parte de razón lleva porque si Sánchez lo hiciese, quedaría en evidencia y el culpable sería él y no la popular".

Pero como buen socialista, la cabra tira al monte, el éxito no es de Ayuso, si no "de los ciudadanos que ante el miedo a otro confinamiento aumentaron las medidas de seguridad". Siguiendo las instrucciones del Gobierno de Madrid. ¿O cree Gómez que los ciudadanos son los que deciden sobre áreas sanitarias o toques de queda?

"Aunque todo puede cambiar de una semana para la siguiente", dice. ¿Está expresando un deseo, señor Gómez? ¿Quiere que las cosas cambien, que se disparen los contagios y aumenten las muertes para ir contra Ayuso? Le rogamos que lo aclare.