'El País' aplaude la eliminación de los colegios para niños con discapacidad

El Mundo

"La ley Celáa provoca la mayor fractura educativa de la democracia". Federico Jiménez Losantos dice que "la atrocidad Celaá, porque lo ayer votado y mugido por los zurupetos en el poder no es ley sino atrocidad, tiene el dudoso honor añadido de oficializar diversas agresiones, todas anticonstitucionales, pero que los bartolos del TC tardarán años en revocar, si revocan". ¡Bueeeno!, cuando se pronuncie ese tribunal lo mismo tenemos la suerte de que ya no existen ni Celaá, ni Sánchez, ni Iglesias… O no existe TC, que todo es posible.

"La más cruel es la perpetrada contra los niños que necesitan educación especial, y a los que se condena a vivir peor y morir antes, gracias a esa pedagogía típicamente comunista que impone que todos seamos iguales... Sin suspensos ni inspectores, pronto todos los niños serán titulados en burricie y doctores de saldo; salvo en las familias del régimen social-comunista, que se eternizarán". Ellos llevarán a sus hijos a la privada, como siempre.

El editorial también echa humo. "Ayer se aprobó en el Congreso la más sectaria y rupturista de cuantas normas educativas ha alumbrado el hemiciclo". "La ley Celaá es la primera que legisla frontalmente contra los valores de libertad y pluralismo que consagra nuestra Constitución". "Aciertan los populares al anunciar que la someterán al Constitucional y que, mientras, frenarán sus peores efectos mediante órdenes y decretos regionales en sus autonomías. Se trata de blindar los derechos de todos".

El País

"El Congreso aprueba otra ley educativa sin consenso". El periódico sanchista es el único que defiende la ley, "es mejor que la anterior", porque la anterior era del PP. Esa es la clave de la falta de consenso, el sectarismo crónico de la izquierda española.

"La mayor parte de los cambios están orientados a mejorar la calidad reforzando al mismo tiempo la equidad. Ello supone un gran avance con respecto a la Lomce, que también pretendía mejorar la calidad, pero a costa de retroceder en la igualdad de oportunidades". Hasta defiende "el reparto de alumnos con necesidades especiales entre la red pública y la concertada". Vamos, que a El País le parece estupendo que niños con problemas sufran acoso. Porque hay que ser realistas, los niños son crueles, se ensañan con los débiles. A los niños con discapacidad les espera un auténtico infierno.

Pero este periódico va a lo suyo, a criticar al PP. "En el reparto de responsabilidades por este disenso crónico hay que señalar en primer lugar al PP, que nunca ha querido sustraerse al influjo regresivo de la Iglesia católica y a su apego a postulados educativos que no coinciden con los intereses de la mayoría". "Su predominio en la red concertada le ha permitido convertir la educación en un campo de batalla ideológico y ha promovido reformas regresivas". Que el PSOE no tiene ideología. Hay que tenerlos cuadrados.

ABC

"El Gobierno acaba con la libertad de educación". Dice el editorial que "con esta ley, el Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias consagra la demolición de la educación concertada, perfila la desaparición en diez años de los centros de educación especial, deroga la obligatoriedad de utilizar el castellano como lengua vehicular en las aulas, diseña la progresiva erradicación de la religión, y cultiva la ley del mínimo esfuerzo, de modo que la superación de cursos incluso con asignaturas suspendidas sea una constante. Pero ante todo, con esta normativa el Gobierno incurre en una transgresión de la libertad". "Rezuma sectarismo político y adoctrinamiento ideológico. Se trata del enésimo proyecto de ruptura con el que este Gobierno, empeñado en enfrentar a media España contra la otra media, pretende radicalizar a la sociedad".

Dice Luis Ventoso que "hoy en España, y escuece decirlo, a veces te embarga la deprimente sensación de que a lo que se aspira es a crear un país de mierda". España es un país de mierda desde la aparición de Podemos.

La Razón

"El PP se movilizará en la calle contra la ley de educación". Dice Marhuenda que "es la expresión de la visión sectaria de la izquierda y una victoria del independentismo". "La ministra se sentirá muy orgullosa de dar su nombre a semejante engendro y se equivoca, porque es triste ver a una catedrática de instituto perpetrar semejante despropósito".