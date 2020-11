España y la UE pagan a Marruecos los coches-patrulla con los que sueñan los guardias civiles

Los distintos cuerpos de seguridad de Marruecos llevan varios meses recibiendo todo tipo de vehículos policiales. Son totalmente nuevos, recién salidos del concesionario. Un proceso de modernización que le está saliendo totalmente gratis a las autoridades del país norteafricano, debido a que es la Unión Europea la que se está encargando de pagar buena parte de las facturas. Otra parte sale de las arcas del Gobierno español.

Una muestra de ello apareció publicada en el portal de Contratación del Estado hace un par de semanas. La Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración Políticas Públicas (FIIAPP), un organismo dependiente del Ministerio de Exteriores, abría un proceso de compra de 130 "vehículos con rejilla para apoyar al Ministerio del Interior de Marruecos en el marco del proyecto de apoyo a la gestión integrada de fronteras".

El montante económico de la compra se sitúa en los 8,6 millones de euros, IVA incluido. Por si quedaba alguna duda, la empresa que se haga cargo del contrato debe entregar los vehículos directamente en Rabat a las autoridades marroquíes. Pero este no es el único contrato de este tipo que ha visto la luz en los dos últimos años ni que se va a aprobar, ya que forma parte de un proyecto más amplio que viene avalado por la UE.

La parte española del proyecto incluye 384 vehículos en 7 lotes diferentes compuestos por 230 vehículos 4x4 tropicalizados (con aire acondicionado preparado para altas temperaturas), 100 vehículos 4x4 tipo pick up, 10 vehículos 4x4 configurados como ambulancia, 10 camiones 4x4 cisterna para agua, ocho camiones cisterna para gasolina, y 18 camiones 4x4 plataforma. Todo está previsto que tenga un coste de 26 millones de euros y estará gestionado por la FIIAPP.

También está previsto que se saque a concurso la compra de cinco radares marítimos, 10 GPS portátiles, 10 sistemas de identificación automática, radios, tabletas y varios sistemas de cartografía.

La parte de la UE la gestiona el Centro Internacional para el Desarrollo de Políticas Migratorias (ICMPD, por sus siglas en inglés), que está siendo mucho más ágil que el organismo español. Ha entregado ya al Gobierno marroquí 192 vehículos policiales polivalentes de la marca FIAT, y está por entregar otros 337 vehículos. También 5 vehículos no tripulados, lectores de huellas dactilares, ordenadores, cámaras, lachas rígidas y 5 radares marítimos.

Fuentes policiales marroquíes confirmaron a la Agencia EFE en diciembre de 2019 que en los últimos años habían recibido más de 1.300 vehículos para control de fronteras pagados por la UE o sus países miembros. El régimen alauí siempre dice que controlar las fronteras le cuesta mucho dinero que necesitaría invertir en mejorar la vida de sus ciudadanos, pero esto no ha impedido que haya entrado en una carrera armamentística con Argelia en los últimos años.

Ha comprado y ha adquirido compromisos de pago de miles de millones de euros por cazas de combate F16 Block 72, helicópteros de ataque AH-64 Apache, fragatas de la clase SIGMA y de la clase FREMM, carros de combate Abrams M1A1, misiles antitanque TOW 2A, sistemas de artillería 155mm sobre camiones César, entre otro material, mientras rastrea el mercado en busca de hasta cuatro submarinos, posiblemente la variante de exportación del Kilo ruso.

La situación actual de los vehículos de la Guardia Civil

El moderno y nuevo material que desde la Unión Europea y el propio Gobierno de España se está facilitando a Marruecos contrasta con la situación en la que se encuentra el parque móvil de la Guardia Civil, cuyos agentes utilizan en el día a día muchos vehículos con más de quince años de uso, que han superado ya los 300.000 kilómetros y que en muchos casos no pasan la ITV por sus importantes deficiencias.

Según la información facilitada por el Gobierno al grupo parlamentario de Vox en el Congreso de los Diputados, a la que ha tenido acceso Libertad Digital, actualmente hay en el Instituto Armado 2.049 vehículos que recibieron un informe desfavorable en la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) durante este año 2020 –hasta el 12 de noviembre–, es decir, que si no fueran de la Guardia Civil no podrían circular por la carretera hasta subsanar sus deficiencias.

En esta cifra no se recogen los datos de las provincias de Córdoba y Granada, ya que o bien el Gobierno no los ha facilitado o no están disponibles. La provincia donde más vehículos se encontraron en esta situación fue Sevilla, con 290, seguida de Madrid (232), Santa Cruz de Tenerife (171), Málaga (153) y Valencia (138). En la Policía Nacional, según datos del propio Gobierno, todos los vehículos pasaron la ITV de forma favorable.

En cuanto a los kilómetros que llevan recorridos los automóviles, el Ejecutivo ha informado a la formación de Santiago Abascal que 2.628 de ellos han superado ya los 300.000 kilómetros, una cifra francamente alta. Al igual que en el caso anterior, no hay datos de Córdoba y Granada. El mayor número de estos vehículos se encuentra en Madrid (246), seguido de las provincias de Murcia (134), Ciudad Real (106), Badajoz (102) y Sevilla (101).

Por último, los datos facilitados indican que actualmente hay en el Instituto Armado 3.658 automóviles que tienen 15 o más años de antigüedad, una edad a la que la Dirección General de Tráfico, dependiente del mismo Ministerio del Interior, recomienda ya cambiar el vehículo. El mayor número de estos se encuentra en Madrid (597), seguido de La Rioja (161), Valencia (147), Sevilla (133) y Barcelona (125).