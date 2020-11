La Generalidad pone en duda que las elecciones autonómicas se puedan celebrar el 14 de febrero

La celebración de las elecciones autonómicas catalanas el 14 de febrero está en duda. La Generalidad es incapaz de garantizar a tres meses vista los comicios. El pasado 10 de noviembre, la administración autonómica apuntó que estaba trabajando para sustituir los colegios donde habitualmente se celebran las elecciones por espacios más grandes, como pabellones deportivos, a fin de garantizar la implantación de medidas con la ventilación y la distancia de seguridad. Según el plan que anticipó el gobierno regional, los electores tendrían que llevar el voto desde casa, no podrían acudir acompañados (salvo en el caso de personas dependientes) y se formarían dos colas, una reservada para las personas vulnerables.

A pesar de lo avanzado del plan, este viernes la consejera de Presidencia y portavoz del ejecutivo autonómico, la posconvergente Meritxell Budó, ha declarado que "nosotros estamos trabando para encontrar todos los mecanismos que hagan posible que las elecciones se puedan celebrar el 14 de febrero, pero a partir de aquí debemos tener muy claro que unas elecciones deben garantizar el derecho al voto de todo el mundo y si eso no se puede garantizar no se si se podrán celebrar estas elecciones".

Budó ha aventado la hipótesis de la suspensión de las elecciones en la emisora en catalán de Radio Nacional de España y ha puesto como excusa la pandemia. Sin embargo, hace diez días y con una situación epidemiológica peor que la actual, en la Generalidad no se albergaba ninguna duda o recelo sobre la celebración de los comicios. De hecho, la emisora de la Generalidad, Catalunya Ràdio, difundía que la administración autonómica ya había comenzado a trabajar con los municipios la sustitución de los colegios por otros espacios.

En relación a la crisis entre los socios del gobierno regional (ERC y JxCat) por la filtración de las restricciones de cara a la Navidad, Budó ha admitido que "no hemos dado buena imagen", pero no se ha ahorrado criticar a ERC por haberse ausentado de una reunión sobre la pandemia: "Levantarse de la mesa no es quizá la mejor solución". A pesar de la crítica, ha prometido que no volverá a pasar y que en JxCat trabajan para que el gobierno autonómico esté unido.