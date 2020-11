Robles desata la ira de Podemos por recordar que Sánchez es el presidente

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha desatado la ira de Podemos por recordar a Pablo Iglesias que el presidente del Gobierno es Pedro Sánchez. En una entrevista en TVE, Robles ha criticado la deslealtad del vicepresidente, lo que ha molestado en las filas moradas.

La ministra ha recordado al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, que el jefe del Ejecutivo es Pedro Sánchez. "Y eso a veces nadie debería olvidarlo, incluso dentro del Gobierno", ha espetado la ministra, criticando que Podemos actúe, a su vez, como Gobierno y oposición.

La titular de Defensa le ha pedido a su compañero de gabinete un poco de "humildad" a la hora de desempeñar su labor. "No me gusta que en el ámbito político haya personas que piensen que sirven mejor a los ciudadanos que otro. No hay un catálogo de que es lo mejor y lo peor", ha sostenido.

Esta llamada de atención ha sentado como un tiro al socio del PSOE, que se ha lanzado a la yugular de la titular de Defensa.

La dirigente de Podemos y secretaria de Estado de Agenda 2030, Ioene Belarra, ha tachado a la titular de Defensa de "ministra favorita de los poderes que quieren que gobierne el PP con Vox".



Belarra, que trabaja a las órdenes del líder de Podemos en el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, ha acusado a Robles de dañar al Ejecutivo de coalición.



"Cuando eres la ministra favorita de los poderes que quieren que gobierne el PP con VOX, quizá estés haciendo daño a tu gobierno", ha señalado la dirigente de Podemos en su cuenta oficial de Twitter. Y ha agregado: "Ser humilde es no dejarse adular por la derecha mediática".

También la coportavoz de Podemos, Isa Serra, se ha desatado contra Robles en Twitter, aludiendo a la fusión de Bankia y Caixabank, algo que fue criticado por la formación morada, y la "fuga" del rey emérito, dado que el propio Iglesias desveló que mantuvo una "discusión fuerte" con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por no informarle este verano de la salida de España de Juan Carlos I.

"Pero 'la deslealtad' es tratar de conseguir que a las familias vulnerables no las echen de sus casas en mitad de esta pandemia", ha enfatizado Serra sobre la enmienda presentada junto a ERC y Eh Bildu, algo que en el Grupo Parlamentario Socialista y en varios ministros del PSOE ha generado malestar.