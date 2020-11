El frente socialista sigue negando que Podemos esté ganando la batalla interna en el seno de la coalición pero la realidad se va abriendo paso. Después de anticipar que Bildu estaría en la dirección del Estado con su pacto presupuestario, el vicepresidente Pablo Iglesias se apunta un nuevo tanto elevando al Consejo de MInistros el contenido de la enmienda sobre los desahucios que Podemos pactó con ERC y Bildu de espaldas al PSOE a cambio de su retirada.

Según adelantan fuentes gubernamentales a Libertad Digital, el Gobierno ha tomado este lunes la decisión de "sacar los desahucios de los Presupuestos" y aprobar un nuevo decreto ley que verá la luz de forma inminente. El acuerdo se ha cerrado esta mañana en la reunión de ‘maitines’, los encuentros entre las dos facciones del Ejecutivo que tienen lugar los lunes a primera hora y en la que están presentes el presidente Pedro Sánchez, el vicepresidente Pablo Iglesias, la vicepresidenta Carmen Calvo, los portavoces parlamentarios Pablo Echenique y Adriana Lastra, el ministro competente José Luis Ábalos y los jefes de gabinete de ambos partidos con Iván Redondo a los mandos.

En el encuentro se enterró el hacha de guerra y se acordó la redacción de este nuevo texto normativo que ampliará la prohibición de los desahucios más allá del 31 de enero de 2021 y la cobertura de los beneficiarios.

Las citadas fuentes asumen la victoria de Pablo Iglesias que junto al portavoz de ERC, Gabriel Rufián, y Bildu han vuelto a "torcerle el brazo" al presidente. Pero no hay pesar al respecto en la facción socialista del Ejecutivo donde restan importancia a este hecho: "Claro, es que gobiernan con nosotros y a veces ganan". Dejan claro que no se trata de concesiones sino de batallas: "No les concedemos nada, las sacan pero tienen que sudarlas".

Los socialistas niegan que esto provoque desgaste y erosión en el PSOE porque "esto nos lleva más a la izquierda y cubre una parte del sector del electorado". Además, "nos interesa que Podemos no se hunda y mantenga sus resultados dentro de 3 años", alegan de cara al futuro de la coalición para la siguiente legislatura.

El principal desgastado en esta derrota es el mismo ministro competente en la materia, José Luis Ábalos, quien aglutina las políticas de Fomento y Vivienda y quien reconoció la semana pasada que se enteró por la prensa de dicha de enmienda. Según fuentes socialistas, fue el portavoz morado, Pablo Echenique, quien avisó vía WhatsApp a la socialista, Adriana Lastra, sin cumplir la orden que el propio Pedro Sánchez a Pablo Iglesias en su reunión semanal de hace dos viernes en Moncloa.

Lejos de airear las disputas internas que llevaron la semana pasada a la vicepresidenta, Nadia Calviño, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, a dejar claro que "el presidente del Gobierno es Pedro Sánchez y eso nadie debería olvidarlo, incluso dentro del Gobierno", el mismo Ábalos compareció este lunes en Ferraz restando importancia a la polémica y preparando el terreno para una "extensión" del plazo de los desahucios.

"Dada la extensión del estado de alarma, lo conveniente sería extenderlo", señaló el también secretario de Organización dejando claro que la negociación ha pasado del ámbito parlamentario y partidista al Consejo de Ministros. "Tenemos planteadas reuniones de los equipos del Gobierno. Todavía ni siquiera se han reunido los equipos de trabajo, son equipos interministeriales y dentro del ámbito del Gobierno". Y negando de momento lo que este lunes se ha acordado en la reunión de Moncloa y acabará anunciando el Gobierno en los próximos días: la redacción de un nuevo decreto para volcar las demandas registradas en la enmienda presupuestaria de la discordia interna.