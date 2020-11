ERC cierra un preacuerdo con el Gobierno para "acabar con el dumping fiscal de Madrid"

"Es un preacuerdo a los Presupuestos Generales del Estado, no un acuerdo cerrado", de esta manera tibia es como ha querido adelantar el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, que el sí de su partido está prácticamente cerrado para apoyar las futuras cuentas públicas de Pedro Sánchez. Sorprendía, eso sí, la rapidez con la que Rufián aireaba este preacuerdo teniendo en cuenta que la dirección de ERC en Cataluña aseguraba este lunes que "aún quedaba margen de mejora". Lo cierto es que Rufián no ha querido dar el 'sí' por cerrado pero el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, no ha dudado en apresurarse en las redes sociales para confirmarlo: "Los PGE serán históricos, la alianza aún más".

La disponibilidad de EH Bildu y ERC para dar el sí a los PGE consolidan al bloque de la moción de censura de 2018 y de la investidura de 2020, como mayoría progresista en el Estado. Hay que seguir negociando y sumando. Los PGE serán históricos; la alianza aún más — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) November 24, 2020

Por el momento, ERC vende un acercamiento de peso con el PSOE y Podemos desvelando únicamente cinco puntos del acuerdo que ha empujado a los independentistas de Junqueras a esta exhibición de sintonía en el Congreso a través de una comparecencia anunciada in extremis. Rufián ha aclarado que ha habido dos guías para esta negociación: "Intentar extraer al máximo mejoras para la gente e intentar extraer al máximo herramientas para la Generalidad".

🎥 [VÍDEO] @gabrielrufian: "Seguimos 🗣️ negociando otros puntos relevantes. El compromiso de @Esquerra_ERC es asumir su papel de principal fuerza parlamentaria catalana en esta cámara ✊ y poner toda su fuerza negociadora al servicio del pueblo 👫 de Catalunya" pic.twitter.com/iexnf5vT0Q — Esquerra Republicana (@Esquerra_ERC) November 24, 2020

Y por eso una de los acuerdos que el portavoz de ERC ha adelantado como " lo más importante" ha sido el " fin del control financiero por parte del Estado a la Generalidad, el 155 financiero aplicado por Rajoy y Montoro", en vigor desde el año 2015 en Cataluña. Según Rufián, una medida que pone fin "a una etapa negra" y que acaba "con la tutela y el abuso austericida del ministerio de Hacienda a la economía catalana".

Contra Madrid: "Acabar con el dumping fiscal"

Tal y como ya se había deslizado, los otros acuerdos sellados con el Gobierno a fin de convencer a los separatistas pasan por una ampliación de la moratoria del pago de las cotizaciones a la seguridad social para los autónomos hasta marzo de 2021, así como la polémica creación de un "comité bilateral", ha adelantado Rufián, que avanzará hacia "una reforma fiscal que sea justa y progresiva", ha dicho.

A este comité se sumará, un grupo de trabajo específico que será el encargado de "la reforma del impuesto a las grandes fortunas" con un claro objetivo, según el dirigente separatista: "acabar con el dumping fiscal en Madrid, es decir, acabar con el paraíso fiscal de facto que la derecha se ha apuntado en Madrid y que supone un grave perjuicio a la clase trabajadora", en palabras del independentista. Pero ERC se guardaría aún su mejor carta, el propio Rufián adelantaba que a lo largo de la semana conoceremos nuevas concesiones arrancadas al Ejecutivo y entre ellas podría estar la gestión autonómica del Ingreso Mínimo Vital (IMV) siguiendo el caso de País Vasco y Navarra y que este mismo lunes volvía a reclamar la dirigente Marta Vilalta.

Sobre lo que no ha querido dar explicaciones Rufián ha sido respecto a la negociación de la enmienda que presentaron junto a Podemos y Bildu para ampliar la prohibición de los desahucios pero que el dirigente separatista sí ha dicho que ha sido "clave" para avanzar en esta negociación de las cuentas públicas con el Gobierno. Sin querer concretar si la acabarán retirando, ha afirmado que lo "importante es que salga adelante", tal y como este martes ha defendido también el portavoz de Podemos en el Congreso, Pablo Echenique.