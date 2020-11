La llamada ley Celaá ha dado su primer paso al ser aprobada en el Congreso de los Diputados con el apoyo de PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV y Más País. Decenas de miles de personas salieron a la calle el pasado domingo para protestar y algunos partidos de la oposición como el PP han intentado sacar rédito político del descontento generado entre los padres de la educación concertada.

En el programa Es la Mañana de Federico de esRadio, el secretario general de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), Santiago García, ha comentado las marchas contra la ley Celaá, su ataque a la libertad educativa y cómo continuarán las movilizaciones. Ha remarcado que las manifestaciones que cifran en "un millón de personas en toda España" fueron organizadas por la plataforma Más Plurales, que engloba varias organizaciones como CECE.

Santiago García ha explicado que empezaron a plantearse estas movilizaciones hace un mes "ante la aceleración de la tramitación de la ley". Cree que tenían que "hacer algo contra este atropello" y ha calificado la nueva ley educativa del gobierno social comunista como "un ataque a la libertad de educación" y porque los padres no pueden "elegir un tipo de educación".

"Se inventa un pretendido derecho a la educación pública" ha asegurado el secretario general de CECE que ha añadido que, según la ley Celaá, "todo debe ser vehiculado a través de la educación pública". Para Santiago García "el derecho a la educación no es solo cuantitativo, es derecho a tener la plaza escolar que los padres quieran elegir".

Entre los ataques a la educación concertada muchos defensores de la ley Celaá la comparan con una educación privada. El secretario general de CECE ha afirmado que "en España, el servicio público de la educación se cubre con los centros públicos y los concertados. Es un sistema que ha funcionado perfectamente". Santiago García ha contado que "no ha habido un crecimiento desmesurado de la concertada en España".

Además, ha dicho que les importa "mucho" que "la enseñanza pública sea buena en España" . El secretario general de CECE ha asegurado que "no es un antagonismo" y que "no es un movimiento contra la enseñanza pública". No aspiran a "un crecimiento desmesurado de la concertada", quieren que "siga así" y que "donde hay centros concertados y aulas llenas y hay demanda, no se vacíen esos colegios". También ha criticado que los defensores de la ley Celaá dicen que "no quieren guetos" pero en la ley "obligan a la zonificación".

Seguir dando "la batalla"

El secretario general de CECE ha dicho que esta vez han sido "las familias las que han salido a la calle para defender su derecho a la libertad de educación" y que la plataforma Más Plurales ha criticado que desde el Gobierno dicen que "se han recogido las enmiendas de la comunidad educativa" pero cree que "será de la parte de la comunidad educativa que les apoya". "Según nuestros cálculos, si todos hubieran salido del coche a la calle, hubiera habido un millón de personas", ha añadido.

"Se ha intentado hasta última hora hablar con el ministerio", ha comentado Santiago García que cree que "no es fácil" que no sea aprobada definitivamente la ley Celaá. Sin embargo ha asegurado que no van a parar en todas sus "reivindicaciones" y van a seguir "dando la batalla".

También buscará que haya sentencias judiciales en contra de la ley y que, cuando tenga sus "desarrollos autonómicos", intentar que las CCAA puedan pararla. Además, ha anunciado que preparan un informe "para llevarlo a las instituciones europeas" porque "la batalla no ha hecho nada más que empezar".