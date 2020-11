Bochornosa humillación del "vicemoños" al "pelele" Sánchez tras su "jugarreta boba"

El Mundo

"Las cesiones de Pedro Sánchez para seguir en La Moncloa: lengua, fiscalidad y control del Estado". La ultima, entregar Madrid a Rufián. "Rufián anunció ayer su preacuerdo con el Gobierno" para "intervenir el "paraíso fiscal de Madrid". "La obsesión del separatismo catalán y vasco y del populismo de Podemos con Madrid, a la que Rufián acusó ayer de hacer dumping fiscal, persigue la demonización de un modelo liberal de gestión que pone en evidencia sus ruinosas políticas intervencionistas", dice el editorial. Nueva batalla para Ayuso. Vamos Madrid, a por ellos que son pocos y cobardes.

También comenta El Mundo la última cacicada de Sánchez con los fondos europeos y la humillación a la que le ha sometido (otra vez) Iglesias.

"Será el triunvirato que forman Sánchez, Redondo e Iglesias el que gestionará personalmente miles de millones de euros, lo que inclina su reparto hacia criterios políticos y electoralistas antes que técnicos". Vamos, que el común de los españoles no verá un duro. "El líder de Podemos había sido orillado en un principio, pero su airada protesta fue inmediatamente atendida por Sánchez, que procedió a incluirle en el equipo decisorio, en un nuevo pulso perdido por la facción socialdemócrata del Gobierno. María Jesús Montero mintió al hablar de 'borrador' para justificar el bandazo: lo que ocurrió es que Iglesias montó en cólera al verse excluido y forzó a Sánchez a readmitirlo". Bochornoso, fue bochornoso.

Dice Santiago González que "la pareja que gobierna este manglar, intelectualmente son parejos, pero Iglesias es más listo. O Sánchez es más pardillo, mírenlo por donde mejor les parezca; el caso es que últimamente el socio le madruga la merienda al doctor Sánchez".

Recuerda Santiago cómo se tuvo que tragar la semana pasada el pobre Pedro la enmienda sobre los desahucios que pactó el matón a sus espaldas. "La enmienda supuso una victoria política de Podemos sobre su socio de coalición". "El presidente virtual del Ejecutivo tenía su venganza oculta: no incluir a Pablo Iglesias en la Comisión de Control de los fondos de la UE, en una jugarreta boba que se iba a comer en cuestión de minutos". Iglesias le pegó dos bufidos que se oyeron hasta en Australia. ¿Será Sánchez sadomasoquista? Porque le falta ponerse unas esposas y que Iglesias le azote con un látigo a la vista de todos.

"¿Creía él que el vicemoños iba a tolerarle que lo apartara de una comisión que iban a formar la mitad de los ministros?" La ministra portavoz rectificó durante su comparecencia después de recibir, según dijo, "una instrucción expresa del presidente del Gobierno", haciendo el más espantoso de los ridículos. Pablo llamó a Pedro y le dijo, oye muchachito, ¿tu quieres seguir en la Moncloa? Pues andando que es gerundio.

A Raúl del Pozo, Iván Redondo le ha vendido una milonga que no se cree ni él. "Pablo vino para ganarle a Pedro, pero trabaja ya para Pedro. El aro lo lleva Pedro, el de Europa y el de España, y por el aro pasa Pablo, que hace muecas a su público". El Iván ese nos toma por gilipollas. "Cuando Sánchez no necesite a Iglesias lo echará del gallinero para que se lo coman. Pablo lo sabe". Venga chaval, eso se lo cuentas a tu jefe. Pedro va a necesitar siempre a Iglesias, lo sabe y se arrastra ante él como un gusano.

El País

"El Gobierno ata con ERC los presupuestos de la legislatura". "Hacienda planea armonizar los tributos autonómicos para impedir que la Comunidad de Madrid deje exento el impuesto de patrimonio". Que vino ayer Rufián muy chulito diciendo que va a aplicar el 155 a Madrid. Pues si quieren guerra, la van a tener, ese mamarracho va a tener que hacer algo más que gestitos de galán de telenovela para tomar Madrid.

Cué, que tiene buenas fuentes en Moncloa, cuenta cómo humilló Iglesias a Sánchez. "La Moncloa intentó dejar fuera a Iglesias de la gestión de los fondos europeos, pero acabó cediendo a sus presiones". Nos ofrecieron un "rocambolesco episodio" no apto para menores. "Tras la queja de Unidas Podemos, Sánchez ordenó un giro total". Sumiso y derrotado, dejó claro quién es el macho alfa de esa curiosa relación.

"El lunes, aún de forma interna y discreta, Iglesias le trasladó a Sánchez en la habitual reunión de maitines que había que resolver este problema", ya saben, con ese tonito susurrante que utiliza a veces la fiera antes de morder. "Y el presidente le dijo que lo haría. Sin embargo, el texto no se cambió. Este martes, la Cadena SER difundió el decreto, al que tuvo acceso El País, y el enfado privado se convirtió en público". El moñas montó en cólera, pero tú quién te has creído que eres, monigote, que te apeo de Moncloa pero ya. Y Pedro se lo hizo en los pantalones.

ABC

"El Gobierno pacta con los independentistas obligar a Madrid a subir impuestos". Se ve que el PSOE no quiere volver a gobernar en Madrid.

"ERC ha logrado de la Moncloa un compromiso para que Cataluña no tenga restricciones en el control de su gasto y para forzar a la Comunidad de Madrid a subir impuestos en lugar de bajarlos. Pedro Sánchez no gobierna a los españoles con criterios de equidad, sino entregado al chantaje de los partidos que le mantienen en la Moncloa y lindando con la inconstitucionalidad de muchas de sus decisiones", se queja el editorial

Ignacio Camacho también se regocija en la última humillación de Pedro. "Media mañana les duró ayer a los ministros económicos el sueño de dejar a Pablo Iglesias fuera de la comisión de control de los fondos europeos". "Tras conocer por la radio el borrador del decreto al macho alfa le entró un ataque de cuernos, exigió una rectificación al presidente y la obtuvo en tiempo récord". Iglesias dejó claro una vez más que "el Ejecutivo entero le debe pleitesía". Que les quede clarito de una vez a quién le deben sus cargos.

"Que sus adversarios internos, esos que andan llorando por las esquinas, se olviden de la más mínima esperanza de perderlo de vista. No es el cariño sino el poder lo que le motiva, y por mucho que lo aborrezcan, el presidente sabe que lo necesita". Es que es increíble. ¿Sánchez es tonto? ¿De verdad creyó que Iglesias iba a tragar? Este no se entera de con quién comparte cama. El podemita no le habrá quitado el sueño, pero le ha pisoteado la dignidad.

Iglesias, continúa Camacho, "tiene la llave del mandato y ha entendido rápido que a su socio sólo le interesa —como a él mismo— su propio liderazgo" y "los límites del territorio se marcan meando". Pedro, que no vuelva a pasar. En ese concurso te gano yo de largo.

El editorial constata que "de nuevo Iglesias gana, y de nuevo Sánchez pierde, lo cual es un pésimo mensaje que España envía a Bruselas porque es un hecho constatable que Podemos y el separatismo no solo condicionan la gobernabilidad, sino que son quienes realmente la ejecutan retratando a Sánchez como un pelele en sus manos".

"La imagen balbuceante de la portavoz del Gobierno ayer durante la rueda de prensa del Consejo de Ministros hablaba por sí misma. Lo que empezó siendo una justificación de la exclusión de Iglesias en la toma de decisiones sobre ese rescate europeo se convirtió en segundos en una sumisión absoluta del PSOE a las exigencias de Iglesias". Los periodistas no sabían dónde meterse de la vergüenza ajena.

La Razón

"Cs desdeña el pacto de Rufián y PSOE: 'Son dos miserias'". Perdona Arrimadas, pero Madrid no es ninguna miseria.

"Iglesias le dobla el pulso a Sánchez". "Ayer, iglesias volvió a ganarle la partida a Sánchez", dice el editorial. El querría excluir a Sánchez pero no puede porque su dependencia es demasiado fuerte. La llave de la legislatura la tiene Podemos. Sánchez lo sabía, él mismo anunció que tendría problemas que le quitarían el sueño, pero también comprendió que era la única manera de llegar a la Moncloa". "Puede decirse que los dos están encerrados en el mismo juguete". Más bien Pedro es un juguete en manos de Iglesias. Pablo, no abuses, hombre, ya sabemos todos que lo tienes bajo tu bota.