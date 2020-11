Otegi, en TV3: "No se veía un Gobierno así desde la II República"

El coordinador general de Bildu, Arnaldo Otegi, ha asegurado en declaraciones a TV3 que "no se veía un Gobierno como el actual desde la II República". Según el dirigente proetarra, "hay que parar a la derecha y a la extrema derecha" porque están planteando la imposición de un "régimen autoritario" frente a un Ejecutivo del PSOE y Podemos apoyado por independentistas catalanes y vascos que sería lo más parecido al Frente Popular de 1936.

"Estos Presupuestos son el primer paso para poder mantener la ventana de oportunidad abierta durante tres años" ha declarado Otegi, quien ha fiado a la respuesta del Gobierno la posibilidad de conseguir la independencia: "La pelota no está en nuestro tejado, el de los independentistas, sino en el del Gobierno porque este es el único Gobierno que teórica e hipotéticamente puede construir en política social, en política penitenciaria y en modelo territorial una alternativa diferente y si este Gobierno no es capaz de construir en términos democráticos una solución al problema nacional, entonces la pregunta que nos tendremos que formular es si es posible alguna vez o no que haya un Estado que nos respete como pueblos, que respete la plurinacionalidad, que respete nuestro derecho a decidir y que no hipoteque la construcción de sociedades más igualitarias, mejores y más justas en nuestras respectivas naciones".

Según Otegi, "tenemos por delante un proceso que nos debe permitir crecer y alcanzar la república vasca y eso pasa hoy por decirle sí a estos Presupuestos". En cuanto a las críticas de algunos barones socialistas por el apoyo bildutarra a las cuentas del Estado y la relevancia del partido proetarra en la política nacional, Otegi ha dicho que "todos aquellos barones que se han manifestado en contra de que Bildu apoye las cuentas son los que estaban en contra de Sánchez y querían que apoyara a Rajoy". Y ha añadido que "yo no tengo ningún interés en ser relevante en la política española, yo tengo interés en construir la república vasca y ser absolutamente irrelevante en la política española".

Otegi también ha aludido a la derogación de la reforma laboral del PP, asunto que ha dado por seguro en el marco de su apoyo a los Presupuestos. También ha presumido de su acuerdo estratégico con ERC. Así y en respuesta a una pregunta sobre sus relaciones con el PNV ha respondido que "ellos tienen seis diputados y nosotros cinco (en el Congreso), pero nosotros tenemos también un acuerdo estratégico con ERC y nosotros con ERC somos 18".