Felipe González contesta a Adriana Lastra: "No voy a consentir nunca que nadie me mande callar"

El expresidente del Gobierno Felipe González ha hablado en una entrevista en Onda Cero del actual gobierno socialista, de los pactos con ERC y EH Bildu y de la alianza Frankenstein. En la entrevista, González ha confesado tener "un sentimiento de orfandad" con la actual dirección del PSOE. "Ahora hay cosas que no entiendo y que creo que nos pasa a muchos y por eso esa no compresión, y que a veces te preocupe e inquiete, o ese sentimiento de orfandad representativa", ha ahondado.

Además, ha criticado que, en su opinión, el PSOE tiene ahora "una infinita verticalidad", y cada vez menos debate interno. "Hay una apelación a más participación y más democracia interna que se resuelve en la dirección contraria", ha afirmado, tras matizar que este es un fenómeno común en la política actual, que afecta también a Podemos, PP o Ciudadanos.

Sea como sea, ha asegurado que él va a seguir dando su opinión. "Hace 24 años que dejé el Gobierno y no represento a nadie, ni pretendo, pero tampoco voy a consentir nunca que nadie me mande callar", ha avisado, al ser preguntado por la respuesta de la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, a las críticas de dirigentes históricos del partido, afirmando que ahora es el tiempo de su generación, aludiendo a su edad.

"Me parece una argumentación pobre. Decir: apártate que me toca a mí", ha criticado. "Para la vida, como entiendo yo el socialismo democrático, es imprescindible que haya libertad para opinar", ha defendido. "Si alguien me manda callar diciendo que es socialista, yo sé que no es socialista", ha zanjado.

Preguntado sobre si tiene intención de embarcarse en algún proyecto o plataforma con otros socialistas descontentos con la deriva que está tomando el partido, González ha descartado esta opción, pero ha dejado claro que va a seguir hablando cuando considere que debe hacerlo. "Pero no estoy dispuesto a hacer nada a estas alturas de mi vida", ha remarcado.