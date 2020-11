El diputado de Vox Javier Ortega Smith ha sido entrevistado este jueves en La Hora de La 1, donde ha protagonizado un tenso momento con el reportero de El País Carlos E. Cue. En un momento de la entrevista, Cue se ha quejado del veto a Prisa en las ruedas de prensa del partido: "¿Ustedes creen en el derecho a la información? ¿Por qué vetan?".

Ortega Smith ha contestado espetándole a Cue: "Ustedes no son periodistas, son propagandistas, activistas políticos, propagandistas de la mentira". El diputado, dirigiéndose a Cue, le ha acusado a él de mentir "al servicio de los lobbys" y de "quienes les pagan". "Hace años El País hacía algo de información" pero ahora, ha afirmado, "están siempre rebuscando para intentar confundir". "Da igual que digamos blanco, ustedes publican negro", ha lamentado.

Javier Ortega Smith a @carlosecue (El País) : "En nuestra sede privada no va a entrar El País. No son ustedes los dueños de los medios. Tenemos libertad de decir que sus mentiras y propaganda se la cuentan a otros pero no vienen a nuestros actos a mentir ".#LaHoraOrtegaSmith pic.twitter.com/X52Otx0zcZ — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) November 26, 2020

Cue se ha quejado de que no le respondiera y la presentadora, Mónica López, ha acudido en su auxilio: "Yo preferiría que contestara y no un ataque personal". Smith se ha reafirmado en sus palabras y ha defendido que van a seguir dejando entrar sólo a quien quieran en sus "ruedas de prensa en espacios privados", como la sede u hoteles. "No tienen interés en informar, sino en mentir y tergiversar lo que decimos", ha dicho, "en nuestra sede privada no va a entrar El País, que les quede claro, su propaganda se la cuenten a otros".