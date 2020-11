El "revanchista" Sánchez se lanza contra Madrid de la mano de golpistas, filoetarras y la "basura" podemita

El Mundo

"El PP responderá al acoso a Ayuso bajando impuestos". Preparados para resistir la embestida de Sánchez y su repugnante ejército de golpistas, filoetarras y podemitas. Por si no fuera lo suficientemente descarado el ataque a Madrid, "Pedro Sánchez sube un 75% la inversión en Cataluña hasta un récord que supera el Estatut". Cataluña nos roba. El consejero andaluz de Hacienda, Juan Bravo, lanza un reto al Gobierno. "Que me explique si a las comunidades del régimen foral también las van a armonizar". Claro, qué duda cabe, eso sí que rompe la unidad de España y Calvo exigirá hoy mismo eliminar los privilegios de vascos y navarros.

Rosell editorializa sobre Ciudadanos y los presupuestos. "Los Presupuestos, y con ello la legislatura, dependen de Otegi y de Rufián porque Sánchez quiere. Dos años después de que lo anunciara, se ha consumado "la banda de Sánchez" de la que advirtió Albert Rivera. En este sentido, la negativa de Arrimadas a las cuentas puede considerarse acertada y razonable". Siempre nos quedara la duda de si Rivera hubiera podido evitar este desastre si no hubiera primado sus intereses personales sobre los intereses del país. El no es no de Rivera a evitar que Iglesias se hiciera con el poder perseguirá a Ciudadanos el resto de su existencia, que se augura corta.

Federico Jiménez Losantos critica a Casado por sus declaraciones sobre la violencia de género. "Tal vez Casado ha pertenecido a un kukluxklan de machos que matan mujeres sin conocerlas, sólo por el hecho de serlo, y no lo había contado. Pero deducimos que la Ley de Violencia de Género, que acaba con la igualdad de los españoles ante la Ley (art. 14) y con la presunción de inocencia de los hombres, tiene el apoyo de Casado en 2020, con Ana Pastor a su lado. En la campaña electoral de 2011, Rajoy dijo que la derogaría, junto a la Ley de Memoria Histórica, si ganaba. Ganó, con Ana Pastor a su lado, y no lo hizo. La hemeroteca de Casado ya es tan sonrojante como la de Rajoy. Ana Pastor es testigo".

El País

"El acuerdo presupuestario con ERC y Bildu lleva a Ciudadanos a votar no". Dice Teodoro León Gross que "aquí lo que se ha comprado es el relato de Gabriel Rufián del paraíso fiscal. Por eso el Gobierno, mientras pacta con España ens roba y los fueros, señala a Madrid como amenaza para la igualdad de los españoles. Carmen Calvo va más allá: "Nada ayudan a seguir entendiendo la unidad territorial de España". Incluso para los analistas veteranos más acostumbrados a las piruetas de la política, no deja de ser un alehop estupefaciente: compartir con ERC y Bildu, cuyos dirigentes hablan de repúblicas independientes, que la amenaza para la unidad de España es Madrid". Menuda sinvergüenza, la Calvo. Venga, Calvo, a suprimir los cupos vasco y navarro. Sánchez ha llevado demasiado lejos su obsesión con Madrid y no le va a salir gratis.

"España, más que un problema de dumping fiscal, arrastra un problema de dumping político. Hay territorios con una capacidad de influencia no ya asimétrica sino patológica. Y va a más". Lo que hay es un presidente ilegítimo que ha declarado la guerra a la nación que dirige.

ABC

"Las comunidades del PP se rebelan contra el pacto fiscal de Pedro Sánchez y ERC". "Que la Comunidad de Madrid es uno de los objetivos principales de Pedro Sánchez desde que llegó a la Moncloa no es ningún secreto". "Después de intentar tumbar a su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, por la crisis del coronavirus, y fracasar en el intento , el Gobierno del PSOE y Podemos ha dirigido sus cañones a la bandera económica del PP", relata Mariano Calleja. "Al destapar la caja de los truenos, Sánchez ha provocado la rebelión de los barones del PP". Ya era hora, lo de Sánchez se está saliendo de madre.

"Madrid acoge mas de la mitad de las 6.000 empresas fugadas de Cataluña". Chúpate esa Rufián. El exilio de vuestra dictadura se viene a Madrid. ¿Eso es lo que escuece, verdad?

"Iglesias gana y la 'alianza Frankenstein' expulsa a Arrimadas". La foto de la vergüenza. Sánchez con ETA y los golpistas. El fin del PSOE

El editorial lo certifica ante la ausencia de Sánchez en el homenaje a Rubalcaba. "El gesto de desdén de Sánchez fue de pésimo gusto y transmite a la militancia socialista un mensaje muy nítido de fractura interna en el partido". "El homenaje de ayer a Rubalcaba fue el síntoma de un hartazgo creciente por el miedo a que el PSOE se desnaturalice entre extremistas de izquierda, independentistas y herederos del terrorismo etarra. Empieza a ser imprescindible que el PSOE se rescate a sí mismo de Sánchez". El mensaje de Sánchez de ayer es que él no es de ningún partido. Es un caudillo.

También editorializa ABC sobre el apoyo de Iglesias a los separatistas en Europa. "Iglesias se delata y pide la autodeterminación". Mira, que se autodeterminen, que se larguen de España todos ellos, sería una bendición. Pero no caerá esa breva. ERC, Bildu y demás basura hablan de independencia pero en realidad no la quieren. ¿Qué iban a hacer ellos sin España, sin Madrid? ¿A quién iban a robar?

Cuartango explica que "lo que ha sucedido es fácil de entender. Hay una palabra en alemán, que no existe en castellano, que lo expresa: 'schadenfreude'. Significa la tristeza o envidia que genera el éxito ajeno y la alegría por su desgracia. Madrid ha crecido más que Cataluña, ha creado más empleo y atrae mucho más talento e inversión. Rufián y ERC pretenden castigar a Madrid por ello". "Es cierto que hay que abrir un debate sobre el modelo fiscal y la financiación territorial, pero si alguien carece de autoridad moral para plantear este asunto es el nacionalismo catalán que siempre ha defendido un trato distinto y privilegiado. Ver para creer". Sí, el primer punto del debate tiene que ser eliminar los cupos vasco y navarro. Y el segundo, que sus aventuras separatistas se las paguen los catalanes.

Ignacio Camacho dice que "para castigar la insolencia de una comunidad que desafía el paradigma general de intimidación, el Gobierno se ha apoyado en un nacionalismo catalán tan carcomido por la celotipia que es incapaz de aceptar que otros saquen mejor partido del principio de autonomía". "Los que reclaman privilegios exigen ahora una 'armonización' colectiva para camuflar el fracaso de su calamitosa política". Lo que quieren es saquear Madrid para gastárselo en sus chorradas separatistas que no van a ningún sitio.

Esto no va de pasta, esto va de envidia. "La vieja xenofobia separatista no puede ocultar su sustrato de resentimiento y de envidia. Y ha encontrado el cómplice idóneo en un Sánchez escocido de ánimo revanchista tras el fiasco de su reciente campaña contra la estrategia anti-Covid de las autoridades capitalinas", qué tipejo más vomitivo. "Porque la cuestión de fondo es la inesperada resistencia de Ayuso frente a una ofensiva planificada con graves errores de cálculo, pese a que el Gobierno embistió con su aparato mediático" contra ella y contra Madrid. Eso es lo que Sánchez no perdona. Pero que no se pase de frenada. "Tampoco saldrá bien; sólo va a conseguir incrementar entre los ciudadanos madrileños el resquemor del agravio, máxime si la pretendida nivelación deja fuera —eso ni tocarlo— el cuestionable concierto vasco-navarro". El PSOE, si es que queda algo de ese partido después de Sánchez, no volverá a gobernar Madrid jamás. Es más, puede ser su tumba.

"En esa arremetida a ciegas ha buscado los socios menos adecuados, los que despiertan la animadversión general". Como dice Carlos Herrera, Sánchez ha declarado la guerra a Madrid de la mano de "independentistas catalanes, los filoterroristas vascos y la basura populista de la Podemia". Vaya compañías, no se entiende cómo a los socialistas no les da asco.

La Razón

"El PP diseña el asalto a Cs ante su deriva política". Será como quitarle un caramelo a un niño. "Le ha costado, pero por fin Arrimadas ha entrado en razón y ha puesto fin a su nefasta obsesión por conseguir que Pedro Sánchez le hiciera un hueco en la corte de la Moncloa", dice Marhuenda. "Sánchez ha dejado a Ciudadanos para el arrastre. Y sin ningún coste electoral porque sus votantes prefieren que se alíe con Podemos". Arrimadas "ha hecho el ridículo porque ha alargado innecesariamente la agonía". Qué obsesión tiene Marhuenda con Ciudadanos. Marhu, que Cs ya no pinta nada, pierdes el tiempo dedicándoles el periódico todos los días.

Iñaki Zaragüeta dice que el "Psanchismo, Podemos, ERC y Bildu" van desbocados a "hacerse con el control absoluto del Estado, como corresponde a un régimen socialcomunista". Esa coalición indecente pasará. España sobrevivirá, Madrid sobrevivirá, pero el PSOE tiene los días contados. Como dice Jorge Fernández Díaz, "tras Sánchez, no quedará nada del PSOE".