Al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se le hace cada vez más cuesta arriba pisar la calle. Este viernes, Sánchez y su ministro de Sanidad, Salvador Illa, fueron abucheados a su llegada al hospital madrileño de La Paz donde estaba prevista la visita a la Unidad Central de Investigación Clínica y Ensayos Clínicos (UCICEC), una plataforma desde la que se centraliza todo el desarrollo de ensayos clínicos durante la pandemia.

A gritos de "¡fuera, fuera!" y "¡sinvergüenzas!", Sánchez se ha topado con una sonora pitada de un grupo de ciudadanos, ante la que ha pasado de largo, sin mirar atrás pero acelerando el paso hacia la entrada del hospital.

Es la segunda vez que le ocurre en los últimos días después de la protesta ciudadana que le recibió hace dos semanas en Pamplona cuando fue recibido por la presidenta navarra, María Chivite, en la sede de la Comunidad Foral.

La protesta de este viernes ha sido inevitable pese a los cada vez mayores esfuerzos de Moncloa por blindar al jefe del Ejecutivo. No sólo con la multiplicación de actos propagandísticos, sin presencia de medios de comunicación, sino también por la cada vez menor antelación a la hora de anunciar las convocatorias. La de este viernes se dio a conocer vía email a última hora de la noche del jueves y se anunció vía Telegram a las 8:47 minutos de la mañana del viernes.

La visita de Pedro Sánchez a La Paz coincide con la ausencia de la responsable de estas dependencias hospitalarias, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso —de visita a Barcelona—, que no fue informada previamente de este acto. Tampoco lo fue el Ayuntamiento de Madrid, en donde se recibió con sorpresa el comunicado de Moncloa por desconocer la voluntad de acudir del presidente.

Críticas de Almeida

Tras un cruce de llamadas entre los gabinetes de Moncloa y el Ayuntamiento, el alcalde, José Luis Martínez Almeida, anunció su presencia al hospital madrileño. A su salida del hospital, confirmó que el Gobierno no les había informado de su intención de visitar la Paz.

"Cuando por primera vez el presidente del Gobierno decide pisar un hospital de la ciudad de Madrid, que no haya sido invitado no quiere decir que no tengamos la cortesía institucional con él para acompañarle", dijo. Y ahondó en que "parece extraño que se aproveche que no está Ayuso para visitar un hospital y no se invite a nadie". "Alguien podría pensar que cómo es posible que se visite un hospital de la Comunidad de Madrid sin la presidenta y sin el alcalde", apuntó.

Illa: a La Paz, sí; al Isabel Zendal, no

Se da la circunstancia de que el ministro de Sanidad estaba invitado para acudir el próximo 1 de diciembre a otro hospital madrileño, el Isabel Zendal, construido para tratar a enfermos de coronavirus. En la rueda de prensa que celebró esta mañana, Illa indicó que no iba a aceptar la invitación de Ayuso porque el martes tiene "una reunión con mis colegas europeos" y tiene también la reunión del Consejo de Ministros. "No hay otra explicación que esa", dijo a preguntas de los medios.