Rosa Díez: "Los que defienden el privilegio del cupo vasco atacan a Madrid por algo que todas las CCAA pueden aplicar"

Rosa Díez comenta en #OrganizandoLaResistencia de Es la Mañana de Federico lo insólito que resulta que "los farsantes de Sánchez y su pareja tóxica, Pablo Iglesias, y toda su tropa", que defienden el privilegio del cupo vasco, estén atacando a Madrid por algo que todas las comunidades autónomas pueden aplicar.

En primer lugar ha señalado que "el pacto de Sánchez con ERC no persigue la armonización fiscal sino castigar a los madrileños por no votar a Sánchez e Iglesias, por votar libremente" y ha recordado que "todas las CCAA pueden tener un sistema fiscal como el que aplica Madrid" ya que "es una decisión autónoma de sus gobiernos". De esta forma, "Madrid toma una decisión dentro de la ley que además le permite prosperar y ser la que más contribuye a las arcas del Estado, concretamente 23.000 millones de euros más que Cataluña". Por tanto, "lo que hace Madrid ni es dumping ni nada, es autonomía fiscal"

La historia de un privilegio como el cupo vasco

Rosa Díez ha explicado que "en País Vasco y Navarra los impuestos los recaudan las diputaciones y luego dan a la caja común un porcentaje de lo recaudado". En el caso vasco lo que aportan al resto de España es un 6,24%. Para conocer de dónde viene ese privilegio Rosa Díez se ha remontado al 29 de diciembre de 1980 cuando el gobierno de Adolfo Suárez "en una negociación terrible" llegó a un acuerdo con las entonces autoridades vascas al filo de la medianoche. Tras la reunión "los negociadores vascos llamaron al lehendakari y le dijeron "vamos a poder comprarle a los ertzainas las porras en Loewe".

En aquella reunión "acuerdan un cálculo provisional del cupo, que sería el 6,24%, que se puso como un anexo". Sin embargo, cuarenta años después ese 6,24% provisional sigue en vigor lo que hace que "los vascos pagamos mucho menos de lo que nos corresponde". Díez ha señalado cómo el último cálculo estima que el País Vasco paga 1.800 millones de euros menos al año de lo que le correspondería.

Díez ha señalado además que el acuerdo del cupo vasco se revisa cada 5 años, el último se hizo con el gobierno de Rajoy y dura hasta 2021". Sin embargo, "los acuerdos del cupo no se pueden revisar por las Cortes, se acuerdan en esa comisión mixta y se aprueban sin ninguna posibilidad de enmienda, pese a que afectan a toda España no hay posibilidad de control".

¿Por qué es un privilegio el cupo vasco?

Rosa Díez ha dejado claro que tanto el concierto vasco como el amejoramiento navarro son unos privilegios porque "no se puede extender al resto de comunidades autónomas ya que España quebraría", por tanto "cuando no lo pueden disfrutar todos es un privilegio". Muestra también de que es un privilegio, ha añadido, es que "si el cupo fuera justo, a País Vasco y Navarra no les interesaría". Díez ha subrayado cómo "los que apoyan los privilegios, los que pactan con bilduetarras y golpistas vienen a hablarnos de libertad e igualdad".