El sector periodístico clama contra el "Ministerio de la verdad" en una reunión con el Gobierno

Una condena unánime del sector periodístico y de la comunicación contra el llamado Ministerio de la verdad. Eso es lo que se encontró el Gobierno en una reunión telemática con representantes de asociaciones de prensa, empresas, redes sociales como Facebook o Twitter, radios, televisiones, universidades y plataformas de verificación. Por parte del Ejecutivo acudió al encuentro el director el director general del Departamento de Seguridad Nacional, el general Miguel Ángel Ballesteros Martín.

Según cuenta el diario El Mundo, el encuentro se produjo este jueves a instancias de Moncloa para intentar calmar el descontento mayoritario del sector después de la medida aprobada por el ejecutivo para, supuestamente, combatir la desinformación, y cuyos ideólogos y responsables son el jefe de gabinete del presidente, Iván Redondo y el secretario de Estado de comunicación, Miguel Ángel Oliver.

Duras intervenciones

Al parecer, las intervenciones de los asistentes fueron muy duras contra el proceder del Gobierno, sobre todo con la manera en la que se ha aprobado esta regulación, de la que no se informó en ningún momento, hasta que fue publicada en el Boletín Oficial del Estado. Según recalca el diario, el general Ballesteros se vio obligado incluso a pedir disculpas por los procedimientos y las formas, aunque eso sí, no por los objetivos ni el contenido de dicha regulación.

En ese sentido, Ballesteros aseguró que el procedimiento contra la desinformación, va encaminado a hacer frente a campañas de desinformación e injerencias extranjeras dentro de la regulación de la Unión Europea, y que en ningún caso es un procedimiento del Gobierno para decidir si una noticia es falsa o no. Algo, que, los representantes de la prensa recordaron, solo puede decidir un juez. Seguridad Nacional, por su parte, propuso crear cinco grupos de trabajo para decidir de manera ulterior si se constituye un grupo de apoyo al desempeño del Gobierno.

Ballesteros reconoce fallos

Un día después de la reunión, que no fue pública, el general Ballesteros participó en una acto público titulado "Guerra a la desinformación, ¿quién decide lo que es falso?", donde dejó entrever ciertos de los puntos de lo que había tratado con los representantes de los medios 24 horas antes.

El responsable de Seguridad Nacional aseguró que "tendríamos que haber visto venir el tsunami a la hora de abordar la desinformación». La desinformación, añadió, "es una cuestión de estado que no puede depender de un Gobierno. Parece preocupante que antes de tomar decisiones no sólo no se cuente con la oposición o el parlamento, sino con otros actores que si no participan no van a ser efectivas las medias que se tomen y no van a ser creíbles".