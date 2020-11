ERC dice que el próximo 'Govern' debe establecer "alianzas más allá del independentismo" y cita a los comunes y la CUP

El "vicepresidente en funciones de presidente" de la Generalidad y candidato de ERC para las próximas autónomicas, Pere Aragonès, comparece este domingo en el diario La Vanguardia, que apuesta decididamente por el partido separatista y republicano. El decano de la prensa barcelonesa opta por un titular de portada que puede llamar a engaño. "Pere Aragonès: 'El futuro Govern debe tener alianzas más allá del independentismo'" se afirma en la primera página.

En el cuerpo de la entrevista, sin embargo, esas "alianzas más allá del independentismo" no suponen un cambio de orientación sustantivo del partido del preso Oriol Junqueras y la prófuga Marta Rovira, sino un más de lo mismo. Entrevistado por el director del citado medio, Jordi Juan, Aragonès afirma: "El próximo Govern ha de estar comprometido con la independencia de este país. Porque ha de afrontar una mesa de negociación para defender la autodeterminación y la amnistía ha de ser independentista, pero también ha de poder establecer alianzas más allá. Entre los comunes hay gente que defiende el derecho a decidir, y también me gustaría que sectores de la CUP puedan implicarse".

Así que ese "más allá" son los independentistas de la sección catalana de Podemos, además de la pretensión de integrar a los separatistas antisistema de la CUP en el Govern.

Las encuestas dan una holgada ventaja a ERC, hasta el punto de que además de repetir el pacto con Junts per Catalunya (JxCat), al partido republicano se le abre la opción de llegar a un acuerdo con el PSC y los comunes que también sumaría la mayoría absoluta. Sin embargo, Aragonès lo descarta por completo y declara: "Tenemos un problema con el PSC. Aquel PSC con el que nos entendimos ya no existe. Los que defienden aquel PSC de Pasqual Maragall hoy están en ERC. Es el caso de Ernest Maragall, Elisenda Pérez, Carolina Telechea o centenares de concejales. Estamos a las antípodas del PSC de Iceta, no hay acuerdo posible".

En cuanto a las inmejorables relaciones con el PSOE, aclara que "sí, hoy estamos mejor porque el PSOE es un partido de otro país. Y a veces eso hace que sea más fácil llegar a un punto de acuerdo. Aunque nosotros somos exigentes y eso ha provocado que una parte del PSOE tenga problemas, algunos barones o Felipe González. Creo que el PSC quiere conseguir los votos de Ciudadanos y eso les hace abandonar consensos del catalanismo en donde antes había estado".

Bofetadas a Díaz Ayuso

La Vanguardia también entrevista en su edición dominical a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pero el tratamiento es muy diferente. Así, Jordi Juan, en su billete diario analiza a ambos personajes y afirma: "Uno, Pere Aragonès, es un hombre moderado que huye, como él mismo dice, de la política espectáculo y se define como un gestor que antepone los hechos a la palabra. La otra, Isabel Díaz Ayuso, no ha dudado en recurrir a las declaraciones altisonantes y vive en el riesgo como si cada día que estuviera en la política fuera el último". También asegura Juan que Ayuso "ha sido comparada con un Trump castizo" que "ha arriesgado tanto con la pandemia permitiendo la apertura de una parte de la actividad económica". En contrate, "Aragonès, en cambio, ha optado por la prudencia", sostiene el director del diario de Godó.

Iceta y una "dinámica diferente"

En las escenificaciones preelectorales también cobra protagonismo este domingo el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, quien en una entrevista en El Mundo alega que no pactarán con quien quiera la independencia pero no se cierra a un acuerdo con ERC: "Nosotros con quien quiera la independencia o un referéndum de independencia no pactaremos. Y ERC dice que no pactará con nadie que no sea independentista. Dicho esto, un resultado muy bueno del PSC en las urnas abriría una dinámica diferente en la política catalana. Queremos pactar con quien nos podamos poner de acuerdo para la lucha contra la pandemia, la reactivación económica, las políticas sociales, la concordia y el acuerdo entre catalanes, el respeto a la ley y las instituciones. Debemos volver al catalanismo que defendía Ernest Lluch, que abogaba porque este fuera abierto, integrador y mayoritario".

Iceta aboga también por el indulto para los golpistas presos. En su opinión "permitirá superar una herida" y cree que la falta de arrepentimiento no debe ser óbice para la concesión de la medida de gracia. A su juicio, tal falta de arrepentimiento es fruto de un "dolor" que "les impide tener una visión más objetiva y autocrítica de lo que ha pasado".