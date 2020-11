Hace más de un mes, Pablo Casado llamó a Pedro Sánchez para tratar de explicarle su "plan alternativo al estado de alarma". El presidente del Gobierno no contestó. Cinco semanas después, el líder del Partido Popular todavía no ha tenido respuesta por parte del presidente del Gobierno.

"Le llamé hace ya cinco semanas y aún no me ha devuelto la llamada. Es muy arrogante y entra dentro del campo de la mala educación", ha relatado el propio Pablo Casado este lunes en una entrevista en Antena 3.

Y sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial con los socialistas, Casado ha explicado que no hay avances: "Llevamos dos años queriendo hablar con el PSOE de Presupuestos, Justicia, Educación... pero Sánchez ha elegido socios: Otegi y ERC". "Le pido que sea sincero y lo diga. Lo que no puede hacer es mentir y encima echarle las culpas a los demás", ha alertado.

"Que el presidente del Gobierno no devuelva la llamada al líder de la oposición en más de un mes, es algo que no se entiende en ningún país del mundo".#CaféCasadoESp 📺 @pablocasado_ en @EspejoPublico pic.twitter.com/5scYwKw4Gy — Partido Popular (@populares) November 30, 2020

"Mi relación con Ayuso es excelente"

Pablo Casado también ha tratado en esta entrevista de frenar los comentarios sobre una mala relación de Génova con la presidenta de la Comunidad de Madrid. "Mi relación con Isabel Díaz Ayuso es excelente y la de Teodoro García Egea, también", ha asegurado.

A lo que no ha querido entrar el líder del Partido Popular ha sido a la batalla que se libra en su formación por la presidencia del partido a nivel autonómico en la Comunidad de Madrid: "Es una cosa que tendrán que detallar los militantes".

A la CAM también se ha referido para anunciar que el PP recurrirá a la Justicia si el PSOE "armoniza" subiendo los impuestos a los españoles. "Si el PSOE pretende armonizar, cargándose la competitividad y la creación de empleo, lo vamos a recurrir y seguramente lo ganaremos, porque la ley y la Constitución consagran esa autonomía".

Gamarra desmiente a Campo

Minutos después de la entrevista de Pablo Casado, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, daba por hecho en un desayuno informativo el acuerdo con el PP para renovar el CGPJ: "Sólo falta hacerlo público", ha llegado a decir.

Palabras que desmentía la portavoz del PP en la Cámara Baja, Cuca Gamarra, en una rueda de prensa: "No es verdad lo que ha dicho este lunes el ministro de Justicia". "Lo que dice no es cierto", ha insistido"

"Las condiciones las conoce el PSOE y no parece dispuesto a cumplirlas, aunque está a tiempo de hacerlo", añadía Gamarra recordando las tres condiciones que el PP le pone a los socialistas para la renovación de este órgano: "Retirar, que no congelar, su propuesta de reforma del CGPJ, que Podemos no esté en la negociación y tener garantías de independencia del Poder Judical".