El ataque a la educación especial "es un problema político y de ingeniería social"

El ataque que perpetra la nueva Ley de Educación de la ministra Isabel Celaá a los centros de educación especial "es un problema absolutamente político y, además, es de ingeniería social", decía Pilar García de la Granja, creadora de la Fundación Querer, en Es la Mañana de Federico, durante la tertulia especial que ha dedicado esRadio a la educación especial.

Por su parte, Esther Morillas, portavoz de la asociación Inclusiva sí, Especial También, pedía a la ministra "que deje de decirnos que los centros de educación no se van a cerrar", porque "ya lo sabemos". En su opinión, lo que hace la nueva ley es, literalmente, estrangular estos centros para que vayan derivando alumnos a los centros ordinarios y, así, "bajar los ratios". Además, ha recordado que "nuestros hijos no son ratios, son personas con nombres y apellidos que también tienen sus derechos".

García de la Granja ha apuntado que "la discapacidad intelectual es muy diversa" y que está estigmatizada. La periodista ha dicho que "un padre o una madre, desde luego, lo que quiere es que su hijo vaya a un colegio ordinario. Cuando te das cuenta de que tu hijo o tu hija tiene un problema, lo primero que atraviesas es un duelo. Ni a tu peor enemigo le puedes desear que le pase algo así". La creadora de la Fundación Querer ha rechazado que los niños que necesitan de la educación especial no estén "incluidos": "¿Quién lo dice? Los colegios, tanto públicos como concertados de educación especial, son extraordinarios, con unos profesionales vocacionales que trabajan de forma coordinada con logopedas, psicólogos, de una forma extraordinaria".

Por su parte, Morillas ha incidido en el sufrimiento emocional de estos niños: "Cuando empiezan a ver que sus compañeros se van a una cafetería los viernes, ellos mismos se dan cuenta de que no llegan. Entonces, ese sufrimiento constante de 'que no llego' pone en riesgo su estabilidad". La portavoz de Inclusiva Sí, Especial También ha dicho que, "como plataforma", han intentado contactar "varias veces tanto con el Ministerio (de Educación) como con el Cermi (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad), y no hemos tenido respuestas".

