"Susurros en los oídos de Casado": 'La Razón' desvela una operación contra Ayuso

El Mundo

"El PP descarta la renovación del CGPJ en los próximos meses". ¿Otra vez? Qué indeciso es este Casado, va a volver locos a sus votantes. Que si ahora Vox sí, que si ahora Vox no. Que si ahora viajo al centro, que si ahora he cambiado de opinión.

Habla el editorial de las elecciones en Cataluña, que pintan negro hormiga para los partidos constitucionalistas. "Las cesiones de Sánchez e Iglesias allanan el camino para la reedición de un nuevo tripartito en Cataluña".

Miquel Iceta dice que el PSC "no pactará con ningún partido que abandere la independencia", porque no podría dormir con ellos. Sí, nos suena. Ya conocemos el vicio de los socialistas con la mentira sistemática. "Este compromiso ya lo incumplieron los socialistas catalanes en el pasado", dice Rosell. Hombre, en el pasado y en el presente. Sánchez ha pactado con todos los que dijo que no iba a pactar. "El PSC no es un partido de fiar". El PSOE no es un partido de fiar.

Federico Jiménez Losantos se indigna con el carpetazo al Delcygate. "Un juez dice que la que levitó físicamente fue Delcy y el Supremo dice que la levitación fue de Ábalos, pero no física, sino jurídica". "El problema es que ambos olvidan, no diré ocultan, la prueba del delito: las 40 maletas que Delcy, protegidas por Ábalos, que, sin pasar aduana, ya forman parte del paisaje político judicial de Madrid. Esas 40 maletas de oro, coca o dinero prueban que Delcy holló y corrompió el espacio Schengen, en el que, salvo que Marchena alumbre otra ideíca, figuran las fronteras españolas, que, como detalla, adornándose, van del vuelo al suelo pasando por lo marítimo, lo fluvial y lo lacustre". "Pese a las sentencias evitadoras, las maletas y sus dobles fondos no levitan".

El País

Una portada prescindible. En el interior, cuenta Elisa García de Blas que "Casado remarcará su diferencia con Vox para atraer a los centristas". "El plan trazado en Génova para intentar alcanzar la Moncloa dentro de tres años pasa por profundizar la ruptura con Vox y absorber a Ciudadanos. Eso obligará a Casado a enfatizar sus diferencias con la extrema derecha de forma activa hasta el punto de dejar claro que no gobernará con el partido de Abascal". Además, siempre puede marcarse un Sánchez, que no iba a gobernar con Podemos ni pactar con Bildu. Pero si Casado cree que llegará a la Moncloa dentro de tres años es que vive en Babia.

El País está muy cabreado por el rechazo social a la ley Celaá y abronca al PP. "Cualquier fuerza política está en su derecho de acudir a los tribunales o convocar protestas contra una normativa de la que disiente", "pero utilizar las competencias autonómicas de forma impropia para incumplir la ley supone un movimiento temerario en una dirección muy equivocada y merece el mismo rechazo que otras estrategias de desobediencia institucional que hemos denunciado. El PP está cayendo en las mismas actitudes que tanto criticaba en el secesionismo catalán", los socios de Sánchez. Comparar al PP con los golpistas es la misma estrategia que utilizó El País para intimidar a Ayuso.

Recuerda el editorial que el PSOE hizo lo mismo con la Lomce. "El PP criticó entonces la resistencia a aplicarla, pero ahora se propone hacer lo mismo". Sánchez e Iglesias se han cargado todas las instituciones y la ley, empezando por la Constitución, así que en este país ya todo vale para combatir al enemigo.

Y Anabel Díez se encarga de cargarse la leyenda de que "Iglesias se ha impuesto a Sánchez en los presupuestos" y le ha empujado a pactar con Bildu y Rufián y dejar fuera a Cs. "El líder socialista no ha hecho nada que le violentara". Es más, le ha dado gustirrinín. "Sánchez prefirió mirar a la izquierda" porque "en las encuestas no se aprecia" que sus votantes rechacen esas alianzas. "No parece perjudicarle vincularse a ERC y Bildu". El electorado socialista se siente muy a gusto al lado de los golpistas catalanes y los proetarras, no me cabe ninguna duda.

ABC

"Desafío a Sánchez: 'Bajaremos más los impuestos'", dicen Ayuso y Almeida ante la embestida sanchista.

Dice el editorial que "la izquierda ha desatado una guerra sin cuartel" contra Madrid y los madrileños, es como si hubieran enloquecido. "Es una guerra política en la que a la izquierda le vale todo con tal de acosar y derribar no solo los gobiernos autonómico y municipal de la derecha, sino el valor político".

"Para el PSOE, la extrema izquierda", que viene a ser lo mismo, "y el separatismo catalán esta fortaleza del centro derecha en Madrid es inasumible porque constituye un muro de contención a su objetivo de cambiar el modelo de Estado y vaciar la Constitución".

Han intentado de todo, incluidos insultos personales, para cargarse a Ayuso, "pero no ha funcionado". Así que ahora el PSOE, como una fiera enfurecida, ha activado "un plan de devastación fiscal de Madrid" de la mano de los proetarras y los separatistas. "Cuando el PSOE tiene que recurrir a estos aliados es que su desesperación está descontrolada". Se les ha ido la pinza.

Almeida y Ayuso "ganan enteros cada vez que el PSOE y sus socios exhiben contra ellos su visceralidad". Ya lo pudo comprobar Sánchez cómo le recibieron los madrileños durante el berrinche infantil de presentarse en La Paz aprovechando que Ayuso no estaba y sin invitar al alcalde. "Muy mal tiene que estar el PSOE para convertir a Rufián en su punza de lanza contra Madrid". Uno de los políticos que más odian los madrileños. Ni al que asó la manteca.

Juan Manuel de Prada ve "en este hostigamiento algo tan enconado, tan obcecado, tan psicopático que, a la postre, la explicación clínica se impone". "¿Como explicar, si no, el empeño gubernativo por estrangular la economía madrileña a toda costa? ¿Y qué decir de la inquina con que charos histéricas y planchabragas melifluas despellejan a Díaz Ayuso en los medios de adoctrinamiento de masas?". Sí, deberían tomarse la medicación. Vomitan en las tertulias purito odio. "Toda esa multitudinaria cochambre infrahumana" que se lanza cada día contra Ayuso son "yonquis del odio". Basura tertuliana.

La Razón

Según cuenta Marhuenda, Ayuso se enfrenta también al bombardeo casero. "El liderazgo nacional de Ayuso desestabiliza a Génova". "Denuncian una operación para frenarla como presidenta regional". Parece que Casado tiene pelusilla, como él no da la talla.

"Al líder Casado hay quien le está susurrando al oído que ¡ojo con Ayuso y sus ambiciones nacionales!, que le están disputando el liderazgo de la oposición y que parece que él siempre va por detrás, en lugar de marcar el camino". No, si al final será el PP quien se cargue al PP . Porque a Sánchez le queda una larga vida.

Como dice Vicente Vallés "2023 se le queda corto. El objetivo es 2026", tirando por lo bajo. "El maná de los fondos europeos es una apuesta doble para Sánchez: la apuesta de sacar al país de la crisis, y la apuesta de gobernar no menos de diez años. Y quien sabe si más de 14, para batir al incómodo Felipe González". Pues eso, más le vale a Génova ponerse las pilas contra Sánchez y dejarse de conspiraciones palaciegas. O no volverán nunca a la Moncloa, como vaticina Iglesias.