El Mundo

"Europa niega haber pedido a Sánchez reformar la sedición". "Europa desmiente al Gobierno". Puede que en Europa no lo sepan (o sí), pero que no se esfuercen mucho, los españoles sabemos que tenemos de presidente al campeón mundial de la trola. El editorial dice que "si el Gobierno modifica la norma penal es porque accede al trágala de ERC. Es evidente que la estrategia del Gobierno no solo es garantizar su propia supervivencia sino facilitar otro tripartito en Cataluña. Las cesiones de Sánchez son lesivas para la unidad nacional". Bueno, si ha accedido a que sea Rufián el que encabece la embestida fiscal contra Madrid qué no estará dispuesto a hacer.

Arcadi Espada cree que "los acuerdos presupuestarios con Bildu y Esquerra Republicana y su disposición favorable al indulto de los sediciosos catalanes son los ejemplos más violentos de la enfermedad que sufre el antiguo Partido Socialista Obrero Español".

Y se enfada por las previsiones de que "el constitucionalismo obtendrá un magro resultado electoral en las elecciones catalanas". "Los gobiernos del Estado y de la Generalidad comparten 70.000 muertos, la peor ruina de Europa y un intento fracasado de sedición. Y el constitucionalismo se permite atravesar horas bajas. Yo espero que al día siguiente de haber perdido las elecciones los dirigentes constitucionalistas se den, al menos, el honor póstumo de una explicación nuclear: la catástrofe española ha sido de tal magnitud que solo han sobrevivido cucarachas, amebas y bacterias extremófilas". Y el virus, Arcadi, y el virus.

Jorge Bustos narra la guerra del Gobierno contra Madrid como un objetivo del Imperio Romano. "Querido Tulio. En las provincias levantiscas del norte el dictamen es unánime: Madrid debe ser destruida. Los jefes de las tribus bárbaras aliadas con el emperador no ocultan ya su rencor por la pujanza de esta capital indómita". Traduzco. Que a los rufianes de Sánchez les joroba mazo que las empresas prefieran la libertad de Madrid que la dictadura catalana.

"Los madrileños son abiertos, pero también orgullosos. Entre la Escila de su hospitalidad y la Caribdis de su chulería naufragan los intentos de los augures por imponerles el culto demoscópico al primus inter pares de Moncloa". En castellano moderno, que a los madrileños no les sale de las narices doblegarse ante las imposiciones del dúo Pimpinela de Sánchez e Iglesias, o viceversa.

"Los madrileños han levantado su edén mestizo sobre una meseta que no conoce el mar ni riega más agua que la de un famélico regato donde no se bañan las ninfas por falta de calado". Creo que quiere decir que Madrid no tiene mar, como Barcelona, ni falta que nos hace, Valencia está muy cerca. Y el famélico regato supongo que será el Manzanares, que ciertamente no es el Guadalquivir, qué le vamos a hacer, no se puede tener todo. "Los acaudilla una mujer que no hace tanto servía para inspirar a los epigramistas". Se refiere, para el que no haya caído o no tenga ganas de buscar en Google qué diablos es un epigramista, a Díaz Ayuso, blanco de burlas y sátiras hasta que les dio en los morros a Illa y Simón.

"En palacio la paciencia se agota, pero han de medir bien los cauces de la represalia. El asedio de octubre no solo fracasó sino que reforzó las defensas de la ciudad. Comerciantes y posaderos cierran filas con la procónsul", a los que ha salvado del intento de Sánchez de matarlos de hambre.

"El emperador busca consuelo en la memoria de aquel Escipión que arrasó Cartago hasta los cimientos, esclavizó a sus supervivientes, vertió sal en sus campos de labor y dejó que los escombros ardieran durante 17 días. Entonces Asdrúbal pidió clemencia, pero su mujer prefirió arrojarse a las llamas con sus hijos. Solo cuando la procónsul madrileña siga ese destino, él descansará". Que Sánchez nos va a freír a impuestos y que no parará hasta cargarse a Ayuso. Coño, Bustos, con el trabajo que me has dado hoy al menos podían ganar los buenos.

El País

"Iglesias presiona para indultar 'lo antes posible' a los presos del 'procés'". Enrique Gil Calvo define los presupuestos como "unos presupuestos de confrontación con la derecha españolista, como pretendía Iglesias". "Con ello, el tridente Iglesias-Rufián-Otegi ha logrado torcer el brazo a Sánchez". Se ve que Gil Calvo no leyó ayer a su compañera Anabel Díez que dejó claro que Sánchez está encantado con sus socios golpistas, comunistas y proetarras.

"Los socios de la 'coalición progresista' que ha sacado adelante los Presupuestos Generales del Estado presentan un historial en absoluto progresista". "Vale que Sánchez se alíe con radicales por pragmatismo o supervivencia, pero que no diga que lo hace por progresismo, que no cuela". No, si colar solo ha colado en su corral. Pero Sánchez ya ni siquiera se molesta en cubrir las apariencias.

El País da la bienvenida al golpe al poder judicial, aunque alerta sobre 'quién manda en la fiscalía, pues eso'. "El mayor problema de la reforma, al otorgar la instrucción a los fiscales, es la de la dependencia jerárquica de la Fiscalía respecto del Gobierno de turno". Propone reforzar la autonomía de los fiscales, "lo que obliga a revisar su estatuto orgánico, introduciendo todas las precauciones que eviten situaciones anómalas que favorezcan el descrédito de la institución. Como la que se produjo con la elección de una fiscal general —Dolores Delgado— que acababa de dejar de ser ministra de Justicia con un Gobierno de análogos objetivos al que la nombraba. Este hecho ha contribuido notablemente a levantar sombras sobre la separación de poderes y podría entorpecer el desarrollo de una reforma que tiene que estar por encima de la polarización partidista que caracteriza la política española". Siempre que este periódico critica algo que haya hecho Sánchez se me pone la mosca detrás de la oreja.

ABC

"Sanidad ya no podrá ocultar mas a su comité de expertos". "Transparencia ha exigido aclaraciones al Gobierno sobre la pandemia en 25 ocasiones". Aunque, como dice Ventoso, "Illa y Simón van a sudar para dar la lista de unos expertos que no existen. Pero en el sanchismo todo es posible. Si dijesen que son Fleming, Koch y Pasteur, aquí no pasaría nada. La Sexta y TVE hasta los entrevistarían".

"El PSOE extiende la alianza con el secesionismo a toda la legislatura". Dice el editorial que se trata de "un plan profundamente antidemocrático con el que enfrentar a los ciudadanos". "Los mensajes que emite el PSOE son alarmantes porque Sánchez ya ha diseñado la 'triangulación' de la legislatura de la mano de quienes quieren suplantar la ley vigente con una legalidad alternativa, por más que se disfracen ahora de 'armonizadores' fiscales imponiendo directrices inconstitucionales".

"Su único propósito era cerrar su acuerdo con el nacionalismo rupturista y jamás hizo el más mínimo intento de negociar con el PP. Que nadie espere de Sánchez un giro al socialismo moderado". ¿Qué socialismo moderado?

La Razón

"ERC y Bildu pasan la factura a Sánchez: referéndum legal pactado". Además de la entrega de Madrid. Es la factura más cara de la historia.

Tomás Gómez responde a una pregunta que algunos nos hacemos desde que vimos atónitos como Rufián encabezaba la ofensiva contra Madrid. Dice que Simancas y su tropa "vuelven a cometer el mismo error con Isabel Diaz Ayuso" que cometieron con Aguirre. "Con su política de busca de confrontación, primero a cuenta de la gestión de la pandemia, y ahora, con la homogenización fiscal. Han conseguido lo que la líder popular quería: en relación a la crisis sanitaria, que todo el mundo sepa que ella tenía razón sobre cómo gestionarla. En relación a los impuestos, le han vuelto a poner en la mano la bandera de la bajada de impuestos y otra, aún más peligrosa, defensora ante los independentistas que no quieren las reglas de España, pero sí quieren decidir los impuestos del resto de España". ¿Se puede hacer una jugada más torpe?

"Díaz Ayuso debería contratar como asesores aúlicos a Simancas y a los linces que le acompañan". Quita, para qué contratarlos si lo hacen gratis.