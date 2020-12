El mensaje de Rivera a Arrimadas: "No puedo hacer equidistancia entre Sánchez y Casado"

El expresidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha afirmado este miércoles que no puede hacer "equidistancia" entre los líderes de PSOE, Pedro Sánchez, y del PP, Pablo Casado, y que sus valores hacen que se posicione con el modelo que defienden los populares.

"No estamos en los años 90, no es el PSOE y PP de los 90, no es Felipe González y Aznar", ha indicado al participar, junto al vicepresidente de la Junta de Andalucía y líder autonómico de Cs, Juan Marín, en los desayunos informativos de Europa Press Andalucía, con el patrocinio de Fundación Unicaja, Atlantic Copper y Laboratorios Vir.

Rivera considera que Casado, pese a las diferencias, es "un señor que defiende la Constitución, que respeta las libertades, con el que se puede llegar a acuerdos, que nunca va a pactar con Bildu, que no va a hacer políticas económicas como las de Podemos". Frente a ello ha situado al presidente del Gobierno, "un señor capaz de todo".

"No puedo hacer equidistancia porque son dos modelos, de uno estoy cerca aunque no lo comparto todo y con el otro no comparto nada. No saben el alivio que supone no formar parte de lo que está haciendo este Gobierno", ha sostenido Rivera, quien ha admitido que "ojalá el PSOE fuera el de otra época" porque con el de 2020 "dan náuseas, con socios como Otegui o Rufián".

A su juicio, en la historia "hay que estar en el lado correcto", con quien "defiende la libertad". "Si es del PP, si es de Vox o si es del PSOE, pues estaré con él y si hay liberticidas, estaré enfrente", ha añadido, recalcando que él se mueve "por valores y no por siglas". El presidente ejecutivo de Martínez-Echevarría & Rivera Abogados y exlíder de Cs espera, no obstante, que el modelo liberal "triunfe" sobre el modelo que representan el PSOE de Sánchez, Unidas Podemos y sus socios nacionalistas.