La "inquina enfermiza" y "desquiciada" de Sánchez y la izquierda contra Ayuso

El Mundo

"El Bachillerato catalán deja fuera el 40% de la asignatura de Historia de España". "La selectividad catalana sólo incluye en el temario a partir de 1875 y excluye la Edad Media, Al-Andalus o los Reyes Católicos". Entre que no van a aprender español ni historia los niños catalanes van a ser unos auténticos cafres. Porque la historia de Cataluña se salda en un par de párrafos. Una pequeña región de España que siempre está dando por saco.

Federico Jiménez Losantos dice que "el Trío Calaveras que realmente dirige este gobierno letal", es decir, Bildu, Podemos y ERC "han anunciado ya que ponen rumbo a la secesión mediante un referéndum para liquidar la unidad nacional, base del régimen constitucional, que organizará el PSOE de Sánchez. Otegi, Iglesias y Junqueras son los guionistas de esta película de terror que dirige Sánchez y cuya víctima, ignara y confinada, será el pueblo español, que desaparece como sujeto político al robarle la propiedad de toda España".

"No querer ver que los tres años venideros son tan sólo el camino hacia la liquidación del Estado de derecho, de esa nación española que es la que nos permite ser o aspirar a ser ciudadanos libres e iguales ante la Ley, será algo más que ceguera ante un movimiento revolucionario que apenas disimula los medios y no esconde su fin último: acabar con España. Será una estúpida y cobarde complicidad", advierte Federico al PP, que todavía cree que la crisis económica le entregará la Moncloa en las próximas elecciones. Eso sí que es una ensoñación.

Rosell comenta en su editorial el bochornoso espectáculo que ofreció ayer la izquierda por la apertura ¡de un hospital en plena pandemia! "La construcción en tiempo récord de un hospital público en Madrid supone un hito difícil de desacreditar incluso para la opinión más sectaria". Pero nuestra ultraizquierda se supera a sí misma en sectarismo.

"La desquiciada animadversión que el Gobierno liberal presidido por Isabel Díaz Ayuso despierta en la izquierda política y mediática" no conoce límites. Ayer parecía un manicomio, podemitas disfrazados de sanitarios desgañitándose contra un hospital. "Recibir con una protesta en defensa de la sanidad pública la inauguración de un hospital público no parece el colmo de la coherencia". "La ausencia de Illa es también inexplicable. El ministro que asumió su rol de ariete político contra Ayuso en lo más crudo de la pandemia no quiere aparecer a su lado ahora que ostenta los mejores datos de España en el combate contra la covid e inaugura un nuevo hospital. Ni la retórica más meliflua puede disimular tanta hipocresía". Ha quedado cristalino. Al Gobierno le importan una higa los muertos, sobre todo si son en Madrid.

El País

"Ayuso inaugura el controvertido hospital". Controvertido por la izquierda. Dice el editorial que "la inauguración del hospital Enfermera Isabel Zendal en Madrid se convirtió ayer en el paradigma de las contradicciones de la política sanitaria de la comunidad de Madrid". Más bien se convirtió en el paradigma de las contradicciones de la izquierda.

"La presidenta Isabel Díaz Ayuso no pudo disipar las dudas que existen sobre la funcionalidad actual del hospital". Pues acoger enfermos, hijos, lo que hacen todos los hospitales.

"El edificio se ha levantado en poco más de 100 días, lo que permite exhibirlo como un hito capaz de emular la gesta de la ciudad de Wuhan, que construyó un hospital en tiempo récord". Ese fue muy alabado por la izquierda porque lo hizo un gobierno comunista. "Pero el esfuerzo queda empañado por las serias dudas sobre su eficacia real". ¿Y si esperamos a que empiece a funcionar para comprobar su eficacia?

"La inauguración se produce en un momento en el que las medidas adoptadas para atajar la pandemia están dando resultados y la Comunidad de Madrid ha pasado de tener los peores registros a una situación entre las más llevaderas en España. Hay que reconocer este avance. Pero la situación es frágil, el riesgo de repuntes elevado y, al margen de grandes gestos, Madrid debe consolidar la base de una red sanitaria pública que debería haber atendido mejor a sus ciudadanos". Ese avance se ha debido a las decisiones tomadas por el gobierno de Ayuso, criticadas y atacadas por este periódico y todos los medios de comunicación del Gobierno hasta lo irracional. Incluidos insultos personales a la presidenta.

Manuel Viejo, cronista de la Villa y Corte del periódico y furibundo antiayusista se chotea del hospital "de Isabel Díaz Ayuso". "No cuenta con urgencias, ni plantas, ni especialidades. Es un centro para pandemias o grandes catástrofes. ¿Y si no hay pandemias o catástrofes?". ¿Dónde ha estado metido Manuel Viejo este último año? Le informo, señor Viejo. En el mes de marzo se decretó un estado de alarma porque un terrible virus, o sea, una pandemia, asoló el mundo. En España, especialmente en Madrid los hospitales colapsaron, los médicos no daban abasto, no había mascarillas, ni respiradores, ni equipamientos, la gente moría en los pasillos y los sanitarios se contagiaban a miles. Aún estamos en medio de esa pandemia y no se sabe a ciencia cierta cuándo va a acabar esta pesadilla. ¿No se ha enterado o es negacionista?

ABC

Excelente editorial de Julián Quirós sobre el Hospital Isabel Zendal. "Se trata del primer centro contra pandemias de Europa, y más allá de criticables cuestiones organizativas y laborales que siempre serán mejorables, tiene el objetivo de descongestionar a otros hospitales para que pacientes con dolencias diferentes, o incluso de otras autonomías, puedan ser atendidos en las mejores condiciones posibles. Nunca debe ser una mala noticia la inauguración de un hospital, y menos aún durante un otoño tan grave. Sí lo es en cambio que este hospital sea objeto de quejas de la izquierda, tan infundadas como sectarias porque es indudable que Madrid, gobernada por el PP, sigue siendo un objetivo preferente. Y para lograrlo, no hay nada como ideologizar hasta los virus". Están haciendo un ridículo espantoso.

"Isabel Díaz Ayuso abre un hospital y casi tiene que pedir perdón porque aún no funciona al cien por cien. En cambio, Fernando Simón puede mentir abiertamente en 'prime time', hacer demagogia con cada palabra, ocultar qué expertos le asesoran, y la izquierda lo convierte en un icono incontestable".

"¿Qué explicación tiene que los empleados de la sanidad censuren la apertura de un hospital público, si es la 'defensa de lo público' lo que exigen? ¿Qué explicación hay para que los sindicatos, después de movilizar durante décadas campañas extremas contra los recortes, se quejen ahora de que Díaz Ayuso destina cien millones de euros a un nuevo centro hospitalario?". Que no son sanitarios, son podemitas enrabietados.

"Ojalá dentro de unos meses podamos afirmar que el Zendal era innecesario". "El dogmatismo ideológico debería tener un límite. Y ya que la izquierda no lo tiene con la educación, al menos debería demostrarlo con la salud. Cuestión de dignidad". Dignidad. A la izquierda el odio le ha destruido la capacidad de discernir.

La Razón

"El hospital milagro de Ayuso". También Marhuenda está atónito con el aquelarre de la izquierda de ayer. "Debería hacernos reflexionar como país que la inauguración de un hospital sea recibido con críticas y desprecio por parte ya no solo de la oposición de izquierdas, sino por el propio gobierno", insólito.

"El sectarismo político, la falta de sentido de Estado, de solidaridad territorial y entre instituciones y la inquina enfermiza que Pedro Sánchez ha demostrado contra Madrid por estar gobernada por el PP explica esta lamentable situación. Es incomprensible y mezquino".

Si ayer hubiera pasado un guiri por allí, hubiera preguntado '¿qué pasa?', ¿cuál sería la respuesta? ¿Que nuestro gobierno ha entregado el país a proterroristas, golpistas y ultraizquierdistas radicales contra lo que prometió en campaña? ¿Que tenemos un jefe de alertas sanitarias que no dio ninguna alerta, dijo que en España iba a haber uno o dos casos de coronavirus y que las mascarillas eran innecesarias, provocando la muerte de miles de personas? ¿Que nuestro gobierno encabezó una manifestación que contagió a otros tantos miles? ¿Que nuestro Gobierno se sube el sueldo mientras los comercios cierran y se multiplican las colas del hambre? No, hombre, no, que se inaugura un hospital y no lo ha construido la izquierda.