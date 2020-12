El portavoz de Cs en el Congreso, Edmundo Bal, ha dicho en Es la Mañana de Federico de esRadio que "tiene tantos frentes abiertos tanto Podemos como partido como Iglesias como persona física que alguno de esos casos pinta como para salir adelante". "No es una sospecha periodística o una maledicencia de la oposición: ya hay jueces de instrucción que han dictado autos donde lo ponen de manifiesto", ha agregado.

Y ha procedido a enumerar los frentes abiertos contra Podemos y el vicepresidente segundo del Gobierno: "Tenemos el caso Neurona, que disimuló o sirvió de tapadera para desviar dinero público que debía ir destinado a gastos electorales; tenemos la información que está pidiendo el juez Escalonillas de la cuenta de Podemos que lleva el señor Echenique". Sobre el caso Dina ha asegurado que "lo de las cloacas se lo inventó. Era mentira y lo sabía".

Aún así ha asegurado desconocer lo que hará el Tribunal Supremo al respecto: "Es difícil saber lo que va a hacer el Supremo y creo que los políticos no debemos meternos en tratar de guiar las decisiones judiciales. Sí que tengo que decir, porque conozco muy bien esa sala, que tiene toda mi confianza. Son magistrados experimentadísimos". "Que decidan lo que corresponda en derecho", ha añadido.

Una de las sentencias más escandalosas que se han dictado recientemente es el archivo de la causa por el Supremo del caso Ábalos. "Es importante que se pone de manifiesto en los hechos probado que Delcy Rodríguez entró en territorio español y desde Cs hemos preguntado por escrito", ha dicho Edmundo Bal. "Pero no existe un régimen sancionador, el Supremo considera que no es de gravedad, pero sí es importante este hecho", ha lamentado.

Este viernes también hemos conocido que el TS ha revocado el tercer grado a los nueve golpistas del 1-O a pesar de que desde el Gobierno socialcomunista están empeñados en cambiar el Código Penal para sacar el delito de sedición y rebelión y así indultar a los golpistas encarcelados. Para Bal, "el ministro de Justicia lo que está haciendo con estas noticias con la posible reforma de los delitos de sedición y rebelión es engañar a los españoles, porque da unos fundamentos para la reforma que no se sostienen, no tienen razonamiento jurídico". Además, "dicen que Europa nos está pidiendo la reforma del Código Penal y sale Europa y dice que no".

Por eso ha concluido que "tenemos toda la legitimidad para sospechar que esta reforma es una argucia, una ley a la carta para favorecer a unas personas y para sostenerse en el Gobierno a cambio de concesiones vergonzosas, con la finalidad de humillar a España y postrarse ante el separatismo".

Los Presupuestos Generales del Estado

Respecto a lo dicho por Carmen Calvo a los periodistas de que al PSOE le hubiera gustado pactar con Cs los PGE y no con Bildu y ERC, Bal no ha desmentido sus palabras pero sí el fondo de las mismas: "Lo que ocurrió fue que dijo que en realidad los PGE le hubiera gustado que saliera con nosotros y no con ellos". Pero ha reconocido que "ha elegido Sánchez y ahora no puede poner excusas de que otros partidos no querían sacar las cuentas".

Que el PSOE quería a Bildu y a ERC lo sabía todo el mundo, pero desde Cs tardaron en asumirlo. Aún así, Edmundo Bal ha justificado la negociación de su partido con el Gobierno en que "si no hubiéramos hecho esto hoy cuando las familias españolas llevaran a sus hijos al dentista habría un 21%, igual que en la escuela concertada y especial, las clases medias se verían asfixiadas por la teoría de ERC sobre el IRPF, hoy no habría tarjeta sanitaria única y ERC y Bildu habría pedido unas contrapartidas muchísimo más denigrantes para España. Y Sánchez saldría en su 'aló presidente' diciendo que ningún partido de la oposición quería apoyar sus PGE".

"Conseguimos muchas cosas, pero no todas las cosas. Pedimos las ayudas a empresarios a fondo perdido, pedimos la recuperación del español como lengua vehicular en la educación, pedimos una oficina de ejecución presupuestaria de los fondos europeos... y, a todo esto, Pedro Sánchez dijo que no", ha añadido, pero Sánchez "le dijo a los españoles que prefiere estar con Junqueras en la cárcel y con Otegi".