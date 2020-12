La Mesa del Congreso (el órgano rector y de representación colegiada de la Cámara del que forman parte 3 miembros del PSOE, tres de Podemos, dos del PP y uno de Vox) dio este jueves el visto bueno sin oposición a que los servicios jurídicos de la institución se personen frente al recurso planteado en el Tribunal Constitucional por Cayetana Álvarez de Toledo.

La exportavoz del PP presentó un recurso de amparo ante el Alto Tribunal contra la decisión de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, avalada por la Mesa de eliminar del Diario de Sesiones la expresión "hijo de terrorista" pronunciada por Álvarez de Toledo el pasado mayo en referencia a Pablo Iglesias. El TC acordó por unanimidad admitir a trámite ese recurso y además, considera que concurre en el mismo una "especial trascendencia constitucional" porque "afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de ese Tribunal".

Promoviendo la creación de doctrina. "Apreciando que concurre en el mismo una especial trascendencia constitucional porque el recurso plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de este Tribunal". pic.twitter.com/xAjXhlDcMG — Cayetana Alvarez de Toledo (@cayetanaAT) December 4, 2020

Al admitir a trámite el recurso, el tribunal de garantías dio un plazo de diez días al Congreso para personarse y presentar las alegaciones que consideren oportunas. Y según informaron a Libertad Digital fuentes parlamentarias, este viernes la Mesa de la Cámara Baja dio el visto bueno sin oposición a la personación en la causa, delegando en los servicios jurídicos de la institución los siguientes pasos en el procedimiento.

"No se votó"

Desde el Partido Popular y desde Vox explican que esta decisión "no se votó" en la Mesa. "El Congreso siempre se persona en todas las causas que afectan a la Cámara: por recurso de amparo, de inconstitucionalidad, etc. No se ha votado en la Mesa, se ha pasado al siguiente punto una vez leído por el secretario general", añaden.

"El punto de este viernes decía que se trasladaba al Tribunal Constitucional fotocopia adverada de las actuaciones del 27 de mayo de 2020, como pedía el TC, y que el Congreso se persona en el procedimiento como recoge el Estatuto de Personal de las Cortes Generales y las Normas de organización de la secretaría general del Congreso", explican desde el PP el procedimiento.

Los populares acompañan su explicación con el artículo 8 del Estatuto del Personal de las Cortes Generales que indica que corresponde al Cuerpo de Letrados desempeñar las funciones de "asesoramiento jurídico y técnico a la Presidencia y a la Mesa de cada Cámara, a las Comisiones y sus órganos, a las Subcomisiones y a las Ponencias, así como la redacción, de conformidad con los acuerdos adoptados por dichos órganos, de las resoluciones, informes y dictámenes, y el levantamiento de las actas correspondientes; la representación y defensa de las Cortes Generales, del Congreso de los Diputados, del Senado, de la Junta Electoral Central y de los órganos e instituciones vinculados o dependientes de aquéllas, ante los órganos jurisdiccionales y ante el Tribunal Constitucional; las funciones de estudio y propuesta de nivel superior, y la función de dirección de la Administración Parlamentaria, asumiendo la titularidad de los órganos correspondientes".

Desde Vox insisten también en destacar que esta decisión "no es cuestión de votación". "Siempre que hay un recurso ante el TC que afecta a actos o decisiones de la Cámara o de sus órganos de gobierno, ésta se persona en el mismo para estar representada en él a través del letrado de Cortes que se designa".