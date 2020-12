Vox ha salido a la calle este 6 de diciembre en defensa de la unidad de España, de la Constitución y contra el Gobierno "traidor" que está "bajo la batuta de los enemigos de España". En ellos se han leído 22 artículos amenazados por Sánchez y sus socios, a juicio del partido. Santiago Abascal ha estado en Barcelona, donde ha avisado del "peligro que corre la Constitución a manos de aquellos que tendrían que cumplirla y defenderla". "El golpe de Estado separatista sigue activo, estamos en un proceso de ruptura constitucional", ha dicho ante los manifestantes en la plaza de San Jaime, donde un grupo de personas ha intentado reventar el acto sin éxito.

En Madrid, la portavoz de Vox en la Asamblea, Rocío Monasterio, y su homólogo de la misma formación en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, han defendido también la Carta Magna en un acto en la Plaza de la Villa, que ha congregado a más de un centenar de personas, y en el que han leído el manifiesto 'En defensa de la legalidad constitucional' por el Día de la Constitución.

"Los de Vox somos estoicos, perseverantes, intrépidos, los Vox somos la resistencia. Somos la resistencia y seremos la resistencia frente a los que quieren atacar nuestra Constitución, frente a los que quieren atacar al Rey, frente a los que quieren desmontar a la nación española", ha defendido Monasterio.

La representante de Vox ha ensalzado el "legado" recibido para defender la Carta Magna como lo defiende "una madre coraje que se la quiere dejar a sus hijos intacta frente a los que la quieren atacar". "No estamos dispuestos a permitir que nos reformen la Constitución por la puerta de atrás, a que ataquen al Rey. No estamos dispuestos a que ataquen nuestras libertades, a que metan las manos en el poder judicial", ha expresado.

A ello, ha añadido que están en contra de que el Gobierno convierta a los medios de comunicación en "medios de propaganda de su régimen infame" y a que arrebaten a los niños "el derecho fundamental de hablar español en cualquier rincón de España.

🔴 @Ortega_Smith y @monasterioR en Plaza de la Villa de Madrid: "Frente a quienes quieren acabar con los principios fundamentales de la Constitución, la defensa de VOX será incuestionable". 📢 #GobiernoContraLaConstitución ⬇⬇⬇ pic.twitter.com/foAUkziJqD — VOX 🇪🇸 (@vox_es) December 6, 2020

"No estamos dispuestos a que se les adoctrine y no vamos a dejar tampoco que vengan ellos a darnos el carné de demócratas", ha manifestado. Monasterio ha cargado también contra la cogobernanza, al asegurar que "no es más que la antesala de la república confederal que ellos ansían".

Por su parte, Ortega Smith ha calificado al Gobierno como "socialista y comunista" y le ha acusado de ampararse en "los peores enemigos de España" para "acabar con la norma suprema" y con los fundamentos de la propia Constitución Española. "Quienes tienen el deber de proteger la Constitución y la unidad de España se han convertido en sus principales enemigos", ha apostillado.

En otras ciudades de España como Valencia, Ciudad Real o Valladolid se han producido concentraciones frente al ayuntamiento. Cientos de manifestantes se han congregado frente a los consistorios con banderas de España y en defensa de la Constitución.