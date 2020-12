Demencial odio a Ayuso en ‘El País’: la acusan de empujar a Sánchez a pactar con golpistas y terroristas

El Mundo

"Los amigos de Juan Carlos I desaconsejan su vuelta a España". Que deje de enredar, se comporta como un niño caprichoso.

El editorial pone a caldo a Zapatero, el correveidile de Maduro en Europa, que ayer nos dejó estupefactos pidiendo a la UE que reconociera el fraude electoral de la dictadura venezolana. "Si deshonrosa e inexplicable ha sido su labor de los últimos años para tratar de legitimar y blanquear la dictadura criminal de Maduro, de delirante cabe tachar su actual encastillamiento. No hay más ciego que el que no quiere ver. En vez de asumir su grave error, el ex presidente español pide a la Unión Europea que «reflexione» sobre el hecho de que no reconozca la farsa electoral -como tampoco lo hacen la Organización de Estados Americanos- y lo mismo le reclama a la oposición venezolana. Al parecer, el único que no tiene que reflexionar es él pese a apoyar a un régimen que rechazan sus ciudadanos y a pesar de lo mucho que daña con ello la imagen de España en el exterior". Zapatero, ¿por qué no te callas? O mejor, ¿por qué no renuncias al Consejo de Estado y a la pasta que te pagamos los españoles y te piras a Venezuela?

"Madrid insiste en hacer test de antígenos en farmacias tras 10 días esperando respuesta de Sanidad". Y es que Illa volvió a dar largas ayer a la iniciativa en un nuevo episodio del acoso a Madrid. Les importa más tocar las narices a Ayuso que salvar vidas. El editorial conmina al Gobierno a tomar la iniciativa frente al miedo a la vacuna. "Solo tres de cada 10 españoles estarían dispuestos a vacunarse de forma inmediata frente al 55% que preferirían esperar a conocer antes los efectos". "Tendría un efecto muy tranquilizador para la ciudadanía que el presidente y varios de sus ministros dieran ejemplo y anuncien desde ya que serán los primeros en vacunarse, de forma pública, en línea con lo ya avanzado por parte de otros dirigentes internacionales". Y Simón. A ver si Iván usa su imaginación y nos prepara un espectáculo televisivo con Sánchez, Iglesias, Illa y Fernando Simón poniéndose la vacuna en vivo y en directo.

El País

"La segunda ola de covid-19 ya ha provocado más muertes que la primera en la mayoría de los países europeos". También editorializa sobre las vacunas y critica al Reino Unido. "La carrera por ser los primeros no aporta ganancias sustanciales para los británicos y, en cambio, puede erosionar la confianza en los mecanismos para una aprobación segura. La decisión corresponde a las agencias reguladoras, que harán bien en mantener los procedimientos previstos y prescindir de cualquier presión competitiva". "Los ingentes esfuerzos volcados en la investigación han permitido acortar los tiempos de forma espectacular, pero esa misma circunstancia genera desconfianza en parte de la población". No sé cómo los británicos ha osado vacunarse sin pedir permiso a El País.

La descalificación personal y el ataque machista a Ayuso le corresponde hoy a David Trueba. "Se equivocan quienes desprecian a la presidenta Ayuso por su poca formación gestora. Posee un instinto fabuloso para ocupar el espacio, adueñarse del terreno de juego y arropar el discurso con la frescura de una tonadilla", dice comparándola con la Pantoja. "Ayuso es una fantástica líder para los tiempos que corren. Ya se ha hecho con el mando de la oposición al Gobierno central, ha empujado a los separatistas catalanes a defender la armonización fiscal y a la izquierda abertzale a implicarse en la aprobación de los Presupuestos del Estado". O sea, que la culpa de que Sánchez haya decidido pactar con proetarras y golpistas es de Ayuso. El odio les está carcomiendo las neuronas.

"Ofrece a los ricos una ciudad donde donar y morir sin dejarse el dinero en impuestos y a los pobres barriadas sin calefacción ni luz, que es lo que en el fondo les hace sentir como en casa. Estamos ante una purasangre que cabalga desbocada". No se pueden decir más chorradas seguidas. El enconamiento contra Ayuso está haciendo que los columnistas de El País parezcan adolescentes encabronados.

Solo hay una cosa sensata en este cúmulo de disparates. Ayuso "maneja además con precisión la variable conocida como Factor R, que explica que muchos votantes eligen a su candidato entre opciones poco estimulantes tan solo por el grado de rabia que despierta en sus enemigos. Cuanto más los detesta tu rival, más atractivos te resultan". A este paso la hacen presidenta del Gobierno. Eso sí, no dedican ni una línea a afear el vergonzante comportamiento de Zapatero.

ABC

"Guaidó acusa a Zapatero de ser cómplice de Maduro". Qué bochorno, madre, qué bochorno. "España puede convertirse en la cabeza de playa del totalitarismo bolivariano en Europa. Los topos del chavismo", alerta el editorial. "Lo que pide Zapatero es que Europa reflexione como Pablo Iglesias o Pedro Sánchez, pero menos mal que Europa no quiere suicidarse políticamente".

"Venezuela es un laboratorio para la izquierda española porque en él se ha practicado la demolición de los valores de la democracia parlamentaria y se han sentado las bases de la eliminación política de la mitad de la población". "Bastantes sospechas levanta en Europa el Gobierno de Sánchez con sus derivas totalitarias contra la independencia judicial o la libertad de información, como para añadir la representación de un régimen liberticida". Éramos pocos y parió la abuela.

Luis Ventoso se adentra en psique del personaje. "Cuesta entender qué lleva a este señor de 60 años, abogado y exprofesor universitario, vástago de una próspera familia leonesa, presidente de España durante ocho años, a apoyar con entusiasmo a una mortífera dictadura comunista que ha sumido en la mugre a su país. O es un radical iluminado que ha extraviado el sentido común, o algo ha de pagarle el régimen para que acepte embadurnarse en un rol tan repugnante. O lo que es peor, tal vez ocurran ambas cosas a un tiempo". Zapatero ha perdido la cabeza.

La Razón

"El Rey Emérito pide que le dejen volver a Zarzuela". Marhuenda, ese era el titular de El Mundo de ayer, llegas con 24 horas de retraso. Dice el director de La Razón en su artículo sobre Venezuela que "la UE no ha reconocido el resultado de las legislativas promovidas por el régimen del patán enfundado en un chándal hortera".

Recuerda que Chavez llegó al poder deslegitimando a las instituciones. "Lo mismo que ha sucedido en España con el acoso a la Corona, la exageración de la corrupción, los ataques contra el régimen del 78, la Constitución y los partidos". "A la UE y Estados Unidos no les tiene que temblar la mano a la hora de imponer sanciones y aislar a este régimen corrupto y autoritario. No seríamos demócratas si diéramos la espalda a nuestros hermanos venezolanos legitimando a Maduro y sus corruptos colaboradores". Ni un reproche a Zapatero. ¿Será otra de esa ristra de personas a las que Marhuenda tiene mucho aprecio?